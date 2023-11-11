收集有賣鹹食正餐的咖啡館時被推薦了淡然曙光

店家位在龍山寺站附近離新富市場也很近

隔壁是鼎鼎大名預約制的自自

剛好就在疫情期間開店努力撐過了這段艱辛的時光值得肯定

簡單的木椅跟小立牌營造了可愛溫馨的氣氛

活用白色牆面畫了很漂亮的公車站牌插畫

拍張照到淡然曙光下車來此享用美食

牆邊的架上有販售自家烘焙的咖啡豆

水杯跟紙巾也是開放客人自由取用

面對街道的窗景有一個隱密的個人座位

不過坐在這裡很容易跟街上來往的人潮對到眼令人害羞

牆邊的烘豆機雖不大台但感覺依舊專業

書架上有許多不同種類的小說漫畫可以閱覽

店內的空間沒什麼遮蔽物一覽無遺

靠牆有兩桌雙人座位加上吧台區域

整個空間不到10個位子真的很迷你

店裡的鹹食與甜點皆是由主理人夫妻手作

特別是正餐的飯類口味很有特色

非常受到客人好評

飲料品項以基本咖啡跟茶飲為主

主理人也有一直開發新品隱藏菜單

最新菜單都會更新在FB

麻婆豆腐飯 TWD180

招牌菜色的麻婆豆腐飯分量是正常女生食量左右

半熟荷包蛋有著漂亮的裙邊

戳開後金黃蛋液搭配白飯更美味

配菜的紅蘿蔔等特別做成可愛的圓球形狀

吃起來偏甜但是冷的比較不是我喜歡的口感

麻婆豆腐口味小辣有著花椒的麻香刺激食欲

加入重口味豆瓣醬更下飯

豆腐屬於切碎成細末的感覺

柔軟口感跟肉末的食感很不錯

檸檬塔 TWD120

檸檬的清新香氣很鮮明好聞

撒了滿滿的檸檬皮屑看起很吸引人

內餡味道夠酸只是有著些許蛋腥味比較可惜

外側的塔皮稍微有點偏軟

如果再多烤一些時間上色深一點應該會更酥脆好吃

鍋煮奶茶 TWD160

少見用了我很喜歡的普洱茶

味道獨特帶著舒服的香氣茶韻

奶味柔滑順口尾韻有著普洱特有發酵感

完全不苦澀自然回甘

甜度不會死甜很剛好

手沖精品 TWD180

冰手沖選了淺焙的衣索比亞水洗豆

產區是古吉柯提提村

喝起來清爽花香調突出

Body很輕盈非常好喝

淡然曙光小店雖然低調但飲品很有水準

而且到了店裡發現有很多動漫周邊出沒

查了一下資料才知道原來老闆娘是個小有名氣的Coser

真的是很酷有趣的一家咖啡廳

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/10/29

花費: NTD640(手沖+鍋煮+麻婆豆腐飯+檸檬塔各1)

淡然曙光 自烘咖啡館 Relaxing Dawn Coffee Roaster

FB粉絲團/IG

11:00-20:30 (週六日自13:00起)

公休日: 週三

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (限時2小時)

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 可 (LINE PAY、街口支付、台灣PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒 108 台北市萬華區和平西路三段65號1樓

電話: 02-2304-0941



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