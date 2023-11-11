2023桃園花彩節在11/11（六）開幕囉
雖然今年只有大溪花區，但花海面積確實比往年都大
桃園仙草花節也將在11/25舉行，到月底都有花可賞
花海中設有浪漫裝置藝術，等大家來合影喔！
（拍攝日期：2023/11/8）
▲活動主舞台在李騰芳古厝旁
花田展區主題有珍愛之物、蘑菇屋、直線色塊、鏡像、彩虹現象、平衡
繽紛浪潮、三隻小豬、三隻小貓、白雪公主 花仙子
忠誠伙伴 夢幻城堡 海洋之心及兔子的美夢
農民創意花田有漸層花卉、小紅帽與大野狼、灰姑娘、貓咪花園、蝶飛花舞
川流不息、醜小鴨、花彩拼布、平安、五福臨門、兔子蘑菇房、雪人
棒棒糖、巧兔的熱氣球、冰淇淋、幻境、黃金海浪與兔年大吉
目前田中央義式冰淇淋前方副展區的花海幾乎全開，面積超大
田中央地址：月眉路110巷19號
▲以上圖片下載自2023桃園花彩節FB
詳細接駁及交通資訊、即時花況、周邊旅遊請上FB瀏覽喔！
▲這次一樣從微笑蒔光這端進入，步行至會場
▲轉角遇到蒜香藤，還有許多不知名小花
▲泡泡王國
我們８號來的，當時展場還在布置無法進入，只能在外圍用拉近的方式拍攝
▲常被無視的標語
▲探險小火車
▲主展區花況整體約五成左右，還蠻稀疏的
▲小農市集
▲活動主舞台
▲神奇糖果屋
▲小鹿家族
▲黃金稻浪
▲雙色波斯菊，花朵不大但真的好美！
▲愛心世界
▲三隻小豬的花海圖形就必須空拍才能看清囉！
▲立體壁畫
▲當天唯一看到的一朵向日葵
▲後面那一大片就是副展區囉！
▲田中央義式冰淇淋對面有小徑可進到花海
▲五福臨門
我們沒有走完全程，更多更美的花海與裝置藝術等大家來發掘喔！
【2023桃園花彩節】
地址：大溪月眉休閒農業區
大溪區月眉里月湖路92號（遊客中心）
電話：03-3322518
展出時間：11/11-11/19 09:00-17:00
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