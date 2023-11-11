2023桃園花彩節在11/11（六）開幕囉

雖然今年只有大溪花區，但花海面積確實比往年都大

桃園仙草花節也將在11/25舉行，到月底都有花可賞

花海中設有浪漫裝置藝術，等大家來合影喔！

（拍攝日期：2023/11/8）

▲活動主舞台在李騰芳古厝旁

花田展區主題有珍愛之物、蘑菇屋、直線色塊、鏡像、彩虹現象、平衡

繽紛浪潮、三隻小豬、三隻小貓、白雪公主 花仙子

忠誠伙伴 夢幻城堡 海洋之心及兔子的美夢

農民創意花田有漸層花卉、小紅帽與大野狼、灰姑娘、貓咪花園、蝶飛花舞

川流不息、醜小鴨、花彩拼布、平安、五福臨門、兔子蘑菇房、雪人

棒棒糖、巧兔的熱氣球、冰淇淋、幻境、黃金海浪與兔年大吉

目前田中央義式冰淇淋前方副展區的花海幾乎全開，面積超大

田中央地址：月眉路110巷19號

▲以上圖片下載自2023桃園花彩節FB

詳細接駁及交通資訊、即時花況、周邊旅遊請上FB瀏覽喔！

▲這次一樣從微笑蒔光這端進入，步行至會場

▲轉角遇到蒜香藤，還有許多不知名小花

▲泡泡王國

我們８號來的，當時展場還在布置無法進入，只能在外圍用拉近的方式拍攝

▲常被無視的標語

▲探險小火車

▲主展區花況整體約五成左右，還蠻稀疏的

▲小農市集

▲活動主舞台

▲神奇糖果屋

▲小鹿家族

▲黃金稻浪

▲雙色波斯菊，花朵不大但真的好美！

▲愛心世界

▲三隻小豬的花海圖形就必須空拍才能看清囉！

▲立體壁畫

▲當天唯一看到的一朵向日葵

▲後面那一大片就是副展區囉！

▲田中央義式冰淇淋對面有小徑可進到花海

▲五福臨門

我們沒有走完全程，更多更美的花海與裝置藝術等大家來發掘喔！

【2023桃園花彩節】

地址：大溪月眉休閒農業區

大溪區月眉里月湖路92號（遊客中心）

電話：03-3322518

展出時間：11/11-11/19 09:00-17:00

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