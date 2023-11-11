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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 【桃園市大溪區】2023桃園花彩節「花舞童話」11/11（六）-11/19（日）｜大溪月眉休閒農業區 09:00-17:00

【桃園市大溪區】2023桃園花彩節「花舞童話」11/11（六）-11/19（日）｜大溪月眉休閒農業區 09:00-17:00

2023-11-11 21:52:00 珍妮佛的花草呢喃 人氣：108
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1636篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 大溪區

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2023桃園花彩節在11/11（六）開幕囉

雖然今年只有大溪花區，但花海面積確實比往年都大

桃園仙草花節也將在11/25舉行，到月底都有花可賞

花海中設有浪漫裝置藝術，等大家來合影喔！

 

（拍攝日期：2023/11/8）

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▲活動主舞台在李騰芳古厝旁

花田展區主題有珍愛之物、蘑菇屋、直線色塊、鏡像、彩虹現象、平衡

繽紛浪潮、三隻小豬、三隻小貓、白雪公主 花仙子

忠誠伙伴 夢幻城堡 海洋之心及兔子的美夢

農民創意花田有漸層花卉、小紅帽與大野狼、灰姑娘、貓咪花園、蝶飛花舞

川流不息、醜小鴨、花彩拼布、平安、五福臨門、兔子蘑菇房、雪人

棒棒糖、巧兔的熱氣球、冰淇淋、幻境、黃金海浪與兔年大吉

目前田中央義式冰淇淋前方副展區的花海幾乎全開，面積超大

田中央地址：月眉路110巷19號

 

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▲以上圖片下載自2023桃園花彩節FB

詳細接駁及交通資訊、即時花況、周邊旅遊請上FB瀏覽喔！

 

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▲這次一樣從微笑蒔光這端進入，步行至會場

 

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▲轉角遇到蒜香藤，還有許多不知名小花

 

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▲泡泡王國

我們８號來的，當時展場還在布置無法進入，只能在外圍用拉近的方式拍攝

 

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▲常被無視的標語

 

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▲探險小火車

 

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▲主展區花況整體約五成左右，還蠻稀疏的

 

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▲小農市集

 

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▲活動主舞台

 

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▲神奇糖果屋

 

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▲小鹿家族

 

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▲黃金稻浪

 

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▲雙色波斯菊，花朵不大但真的好美！

 

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▲愛心世界

 

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▲三隻小豬的花海圖形就必須空拍才能看清囉！

 

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▲立體壁畫

 

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▲當天唯一看到的一朵向日葵

 

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▲後面那一大片就是副展區囉！

 

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▲田中央義式冰淇淋對面有小徑可進到花海

 

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▲五福臨門

我們沒有走完全程，更多更美的花海與裝置藝術等大家來發掘喔！

 

【2023桃園花彩節】

地址：大溪月眉休閒農業區

大溪區月眉里月湖路92號（遊客中心）

電話：03-3322518

展出時間：11/11-11/19 09:00-17:00

官網

FB

✿點此瀏覽更多桃園地區美食、旅遊景點✿

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561538

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