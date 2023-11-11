是說今年九月強生小吠回首爾玩了八天到處大啖心心念念的韓式美食，但時間還是不夠用無法吃到所有的口袋名單，其中有一項扼腕的就是台中很難得吃到的正宗韓式豬腳啦！幸好回台後發現台中西屯這家韓式料理▸親水河畔◂竟然就有賣韓式豬腳啊，說什麼也要找時間過來吃看看呀～



位在環河路旁的親水河畔門口有個大大的LOVE字樣，經過很難略過的啦！而且周邊停車格很多，開車前來也方便哦～



親水河畔

地址：台中市西屯區環河路126號

電話：(04)2258-3339、0912-179565

營業時間：平日11:30-14:30、17:00-20:30；週末11:30-20:30

FB：https://www.facebook.com/qinshui.riverside/

IG：https://www.instagram.com/qinshui.riverside_restaurant/



親水河畔韓國料理│內用環境

走進親水河畔就發現他們的內用空間多以四人與六-八人座為主，桌子擺設也很方便併桌，很適合小家庭用餐或朋友聚餐耶！



親水河畔的牆面上畫了很多韓國代表的食物還有景色，有可愛捏❤️



門口還有一些韓流明星和客人穿韓服的相片區，欵？客人會特地穿韓服來用餐嗎？！



嘿嘿其實是來親水河畔用餐就可以穿上店家準備的韓服哦！也太用心了吧



這天小吠揪好姐妹來用餐，就一起穿上韓服拍個萌萌噠紀念照👩‍❤️‍💋‍👩



親水河畔韓國料理│菜單Menu

親水河畔菜單如下，每人低消250元很容易達成而且不收服務費耶！菜色除了一開始提到的韓式豬腳，其實連經典的韓式人蔘雞湯鍋也有，一問之下原來闆娘是道地的首爾人呀，直接復刻韓國家鄉味過來台灣這樣啦～難怪能做出一般台中韓式料理比較少見到的餐點哦～



如果人數較多也可以直接考慮套餐的部份，菜色更豐富又有飽足感囉！







親水河畔韓國料理│餐點內容

這天我們來用餐的小菜共有五種，可以免費續一次哦！也都是店家自己做的，小吠特別喜歡韓式泡菜的部份不會死鹹又很夠味～



韓式烤飯糰 100元

原本以為是好幾顆小飯糰的組合，沒想到一上桌是尺寸超巨的烤飯糰啦！小鳥胃的朋朋不要點這道耶不然光吃一顆飯糰就飽了哈哈～



剝開烤飯糰看看裡面有什麼料，可以看到有一些蟹肉棒的肉肉！搭配外層的醬汁整體口味是甜鹹綜合的風味，搭配海苔和白芝麻又增添不少香氣哦。



韓式海鮮煎餅 220元

說真的每次吃韓式料理都會想點海鮮煎餅！不得不說親水河畔的海鮮擺盤真的很有創意欵，直接擺成星星狀也太可愛了吧⭐

來看一下海鮮煎餅側邊斷面，厚度很高耶！煎餅外皮煎得非常的酥，雖然有厚度但是不會有太重的粉感，也吃的到煎餅裡頭的蔬菜和花枝，沾上醬汁大口咬下很滿足啊



韓式起士炸雞 390元

起士炸雞也是必點的吧！而且親水河畔的版本還有加年糕耶



炸雞的部份使用雞腿跟雞翅，可以同時吃到不同的口感～炸雞外皮很香酥且雞肉是有醃過的感覺，加上大量的起司就是邪惡又必點的組合呀！



雞腿肉很嫩口，吃了一支就會忍不住想吃第二支耶🙈



韓式豬腳 600元

韓式豬腳有另外附一盤生菜可以用來包豬腳一起吃，但豬腳的量其實並不少，而是店家生菜量給好大一盤對比之下才會有這樣的感覺啦！



單獨拍個豬腳盤！旁邊有附闆娘調的道地韓式辣醬和蒜片可以自行搭配嘿～



泥坎坎！！韓式豬腳是滷過的風味，外皮非常的Q一入口感覺嘴裡是滿滿的膠質，為了補充膠原蛋白是否應該多吃一點？！



另外豬腳的瘦肉也很多而且肉質很嫩，搭配老闆娘調的辣醬用生菜包著吃超開胃又不會膩口，獲得在座朋友一致好評哦💯



韓式部隊鍋 220元

如果是平日中午來用餐的話，可能蠻多人會選擇點一份韓式部隊鍋就可以輕鬆解決一餐啦！而且親水河畔很特別是把拉麵和起司先另外放，要吃的時候再自行倒入陶燒鍋哦比較不怕麵煮太軟哦～



部隊鍋的湯頭就是甜甜辣辣的口味，裡面的料還蠻多的有熱狗、午餐肉、還有雞肉和菇類等等，加上香濃的起司拉麵非常開胃的啦！



看到這個起司融化在拉麵上的畫面，肚子又整個餓起來了啦！



海陸手工泡菜陶燒鍋 320元（豬肉）

每次來吃韓式料理還是想吃一下經典的韓式泡菜鍋，親水河畔的陶燒鍋系列都是有附白飯的哦！🍚



泡菜鍋的部分辣度會比部隊鍋再稍微辣一些，湯頭算是偏濃厚系的風味，泡菜不會太酸應該算是一般人都可以接受的程度，而且海陸鍋就是有海鮮跟肉類的部分可以吃的很過癮！裡頭的料給得也蠻多的，闆娘用料有實在捏👏



孔府人蔘雞湯鍋 1080元

三人以上來親水河畔聚餐的話推薦必點這道韓式經典菜色啦！雖然很大一鍋但吃不完可以打包回家，重點是味道真的很棒捏



人蔘雞湯的湯頭很好喝耶！料給的很有誠意，選用的雞是0.9公斤的小雞，人參雞湯味道比例調得很好不會像在喝中藥湯，喝了很暖胃，包在雞裡面的糯米口感煮到軟軟的也好入口～



雞肉也是燉到一個用筷子一夾就可以輕鬆剝開的程度，鮮嫩好吃又入味廚藝是真工夫來著！推薦推薦



烏梅蜜冰沙 80元、韓式蜂蜜柚子茶 80元、綠茶 50元

點套餐的話飲料可以折價哦！沒想到來吃韓式料理還可以喝到手搖茶，也算是不錯的中韓合併哈哈～



最後吃完離開前不要忘記吃看看這個韓式鍋巴糖，小吠覺得很好吃啦！加分加分～



親水河畔韓國料理│11月優惠活動

因應舖天蓋地的雙11優惠，親水河畔在11/11當日也有韓式炸雞買一送一的1日限定活動哦！



由於親水河畔也有販售店內餐點的冷凍商品(可在冷凍食品可在qin-shui.com下單)，11月另有其他買一送一或買一送二的優惠活動，滿$2000再享免運配送🔥

都是韓國闆娘以正宗傳統手法製作的韓式美味，吃完有喜歡真的可以趁這波買回家囤起來，在家想吃的時候加熱就可以輕鬆上桌啦









親水河畔韓國料理│用餐感想

這天吃完覺得親水河畔的闆娘不止中文說的好，重點是用料實在而且口味上也很注重韓味的呈現哦！我們和同行友人都算蠻喜歡的，尤其可以在台中吃到韓式正宗的豬腳和人蔘雞真的是不容易啊，很推薦喜歡韓式的親辜們來吃看看囉



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親水河畔韓國料理│店家資訊

親水河畔

地址：台中市西屯區環河路126號

電話：(04)2258-3339、0912-179565

營業時間：平日11:30-14:30、17:00-20:30；週末11:30-20:30

FB：https://www.facebook.com/qinshui.riverside/

IG：https://www.instagram.com/qinshui.riverside_restaurant/



<本文為親水河畔邀約試吃，內容均為真實感受>











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