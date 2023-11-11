新竹值得品嚐的輕食美味！

藝享屋

地址：新竹市東區東南街53巷10弄38號1樓（二個停車場走路不用十分鐘）

時間：11:00 ~ 21:00 (週一、二公休)

電話：03-562-6883

一進門復古的中式風格，使得店面清新淡雅，牆上掛著國寶級雕刻師的簡介，所以店內的木製品，都是出自店長爸爸親手製作的喲！

偌大的用餐空間，家族或好友相聚都很適合！

採用開放式廚房，表示食安及衛生經得起考驗！

從義大利進口的窐烤爐，因其受熱均勻、保溫效果佳，讓我超期待手工窐烤披薩！

藝享屋的特色除了是窐烤披薩，這裡的高山茶更是具有專業品茶師的店長精選的好茶喔！

菜單上多款的手工窐烤披薩可供選擇！

窐烤的輕食，老饕必點推薦！

看起來讓人流口水的丼飯，都是當天現採購的新鮮食材喔！

登登~想來點不一樣的，還有不藏私的主廚的私房菜可以嚐鮮！

飲品的部份有高山茶和新鮮果汁可以選擇！

跟大家分享藝享屋的美食！

養生全麥漢堡 NT $290

平日限量主廚私房菜 NT $350

特級阿里山高山冷泡茶 NT $120／杯，點餐NT $60／杯

養生全麥漢堡 NT $290

插上國旗的養生漢堡，餐點裡的水果及沙拉蔬菜都是和新竹在地小農合作，用台灣龍眼蜜醃製台灣的土雞肉，滿滿的台灣元素，在在體現台灣食材令人驚喜的口感！

平日限量主廚私房菜 NT $350

果香黑胡椒醬為喬麥麵主味調，配上小農新鮮蔬菜，香嫩的台灣黑豬肉，使得每一口都有層次是味蕾最大的享受！

特級阿里山高山冷菜茶 NT $120／杯，點餐NT $60／杯

具有認證的品茶師，嚴選的台灣阿里山高山茶，採用最簡單的方式冷泡冰鎮24小時，喝到最純粹的茶，品味最甘醇的清香！

藝享屋必點的手工窯烤披薩，一定要來一份呀！

現桿、手拍、舖滿低卡路里的起司，等待從義大利窯烤出爐的披薩！

瑪格麗特披薩 NT $250

手拍餅皮使其彈Q，天然起司使其留香，冷壓橄欖油使其健康，不敗的經典款，才能吃出最專業的披薩味！

有幸和專業品茶師的店長，一起品茗長茶知識！

靜心，觀其色、聞其香、辨其味，高山美人茶的甘醇入喉中，香氣在口中擴散！喝美人茶變大美人～

藝享屋除了提供健康美味的輕食茶點，更是喜歡〞茶〞的朋友，必須到訪的好地方，一起來以〞茶〞會友！

藝享屋

地址：新竹市東區東南街53巷10弄38號1樓

時間：11:00 ~ 21:00 (週一、二公休)

電話：03-562-6883

FB：https://www.facebook.com/yishianghouse/?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/yixiangwu4/?igshid=ZGUzMzM3NWJiOQ%3D%3D

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