團體聚餐餐廳再推一家～『ABV Bar&Kitchen』於台中有全台唯一700款從世界各地運到台灣的精釀啤酒 在台中的分店主打的是地中海餐酒~ 說到地中海都感覺來個餐點喝個啤酒都好放鬆悠閒呀~~

ABV的各分店都有不同的風格,每家店在網路上爬文時,看了都想去,希望到北部時可以收集每家ABV餐點

以下幫大家整理出來各分店～

南洋-台北國館店

地中海-台中概念店、台北光復店、林口文三店

加勒比海-台北忠孝店、竹北旗艦店

美式-台北敦化店

日式-台北中山店、新竹關新店

閣樓-板橋府中店、基隆皇冠店

喝酒不開車，開車不喝酒／未滿十八歲請勿喝酒



位於台中臺灣大道與英才路口,前身是台中人較為知道的龐德羅莎

現在改為『ABV台中概念店』自己來了覺得不錯,店內環境很寬敞~

每日12:00~16:00,有提供地中海風格的早午餐、經典歐陸早午餐,有雙太陽蛋搭配凱薩沙拉

店內裝潢有著歐式風格,果然有啤酒的地方就有看球賽的氛圍~

這裡也算是運動餐廳..感覺有賽事時,一定座無虛席

另外也是寵物友善餐廳~(好像不能落地,建議用餐前再請詢問店家)

蠻喜歡這個像小酒吧的一隅

等服務人員帶到所在的位子後,就可以拿著桌上的號碼夾子來選啤酒~~

有問過服務人員..就算沒來用餐也可以進來買想喝的啤酒~

只要詢問哪一支啤酒..店員都很專業的解說哪一國的啤酒及風味

超多啤酒看了都想每支開來喝~ 但多達約700多種..每天喝一款也要2年多欸

朋友們選的啤酒~ (藍色那支為無酒精)

價格大多會依啤酒的酒精度來分,基本大多以$200元起跳

選好的啤酒,服務人員也會到桌邊來開瓶服務~

最喜歡看比利時啤酒用不同的杯子裝酒,有些杯子的造型都比啤酒特殊!!

另外,喝啤酒也可以集點,每瓶啤酒都有一張小貼紙,服務人員會告知集點可換什麼之類的~

【線上Menu清晰版】

因為人多,所以坐桌子另一頭的我,和幾個朋友們share多人套餐

發現5~6人派對餐是幾乎每樣都能任選1、2道來吃,是很划算的多人套餐

以上是友人們單點的火烤蜂蜜墨魚汁飯、西班牙肉丸臘腸飯,份量很大一盤,很適合大家share~

5~6人派對餐 $3389

5~6人的派對餐內容很豐富~有開胃菜任選1、沙拉任選1、披薩任選2、副食任選1、西班牙鍋飯任選1、下酒菜10道任選3道、炸物任選1、招牌料理任選1、甜點任選2

餐點連甜點共有13道餐點可share

麵包可以一直續用,而且烤出來的麵包趁熱吃好好吃!!

◾開胃菜-薩拉米臘腸盤

薩拉米是歐洲一種風乾的豬肉(牛肉)香腸,而salare是"加鹽"的意思

份量上是切成薄片,再加個綜合堅果,很適合配酒的小點

◾沙拉-南法尼斯鮪魚沙拉

尼斯是位於地中海的南法城市,我們選了代表當地特色的鮪魚沙拉來開胃

沒想到鮪魚是做像風乾鮪魚的樣子,有點像魚鬆口感,加上生菜、橄欖、蕃茄,吃起來鹹香清爽

◾披薩-松子菠菜酸奶乳酪披薩、蒜味沙丁魚披薩

吃起來有蒜香味和魚香味道,是比較重口味的披薩

濃郁的青醬和乳酪搭配灑滿其上的松子顆粒,吃起來不膩又充滿香氣

ABV的披薩都很大一個,配料又多也都薄脆好吃~ 要是單點也很適合多人share

◾副食-摩洛哥式烤雞小米

北非小米又稱"庫斯庫斯",之前在另一家地中海餐廳吃過後就很喜歡~

吃起來很有顆粒感,小小粒的北非小米好就口又不需要太多咀嚼,加上半熟蛋液拌一拌更滑細好吃

◾西班牙鍋飯- 經典西班牙海鮮飯

說到鍋飯,一定都想到西班牙海鮮飯這個經典的鍋飯,我們不免俗的就選了這一道

端上桌後也沒令我們失望,海鮮超多!! 蝦子和透抽也大隻~米心軟硬適中,每一口都有濕潤豐郁的口感

◾下酒菜-黎巴嫰檸香蒜味烤翅小腿、鯷魚辣炒蝦、加利西亞式章魚

10道每一樣看了都想吃~ 下酒菜可以選擇3道

充滿香料的烤翅小腿吃起來唇齒留香之外,雞肉也嫰口不柴

蝦子大隻又是令人驚豔..幾道下來讓人感覺餐點上的用料都很符合擁有豐碩海鮮資源的地中海~

單吃跟搭麵包都美味可口

加西利亞冷盤章魚是加西利亞的傳統菜,章魚也切成小塊狀很好就口

吃起來會愈咀愈香也很好咬斷,適合咀嚼系

◾炸物-義式酥炸魷墨

黑嚕嚕的酥炸魷魚好特別,也酥脆好吃..很喜歡這一道餐點,推推必點~

◾招牌料理-優格芝麻醬烤雞肉串

雞肉紮實,刷上濃厚的優格芝麻醬..香甜好吃令人回味~

◾甜點-西西里卡諾里拿破崙、ABV黑啤酒巧克力蛋糕

巧克力濃郁,口感像布郎尼一樣,好吃~

一旁附的黑啤酒果凍不可小覷,酒味跟巧克力一樣濃厚!!

餅皮吃起來不硬,是偏軟的香脆餅皮,夾著乳酪內饀..是一道結合義大利與法國的經典甜點

當月壽星有蛋糕招待,來ABV慶生讓壽星一點也不孤單!! 因為為好多店員來一起歡唱生日快樂歌😂

吃喝飽足要臨走之前,發現朋友在玩這台機器

是可以把啤酒瓶蓋壓扁的機器,喜歡收集瓶蓋or想收集來這裡用餐紀念的人可以來玩~

喝酒不開車，開車不喝酒／未滿十八歲請勿喝酒

ABV Bar & Kitchen地中海餐酒館 台中概念店

【地址】台中市西區臺灣大道二段320號

【TEL】04-2321-9466

【營業時間】週一~日 12:00~1:30

低消 $450(平日) $500(假日) / 一成服務費

更多 ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館 台中概念店 的資訊(營業時間、菜色...)，可到 愛食記 觀看介紹～