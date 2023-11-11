玉堂春魯肉飯 區域 台中市西區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境 ：

玉堂春的環境很簡單。整體是長形的架構，進門點餐付錢就可以等吃了

菜單：

菜單內容算是走親民路線

電子菜單請按我

菜色：

蒜頭雞湯$55

蒜頭味很香，濃度恰恰好！很大一碗湯裡面有一隻雞腿，肉質軟嫩。但讓我驚豔的是裡面的嫩豆皮吸了雞湯後非常好吃

單點控肉$50，是因為網友的照片很吸引人。我覺得我的桌上應該要有這一塊！厚度約2cm 跟魯肉飯一樣很容易抿開的軟爛

燙青菜$40的今天的選項剛好只有高麗菜我比較喜歡，燙青菜看起來清淡, 高湯味還滿重，可以！

主角魯肉飯$40，手切的魯肉有7分的油花三分的Q軟，顏色很漂亮竄進鼻子的香氣是醬油˙香

魯肉飯很香，是今天這一餐的亮點。容易抿開的肉肉入口即化，每一口的白飯搭配肉汁都是暴風吸入，很讚！

玉堂春魯肉飯

推薦 指數：3顆星

推薦原因： 玉堂春的魯肉飯很有名值得一試，鹹香的口味清爽的口感跟入口即化的肉絲與醬汁整個很迷人，其他的品項比較普通點，也許下次再換個小菜試試。希望有荷包蛋可以加點肯定也很優！

營業時間：週一~週日11:30-14:30; 17:30~:20:30（定休：週三，不定休請關注店家FB)

FB： https://www.facebook.com/YUITANGCHUN/

電話：0423013008

地址：40351台中市西區美村路一段220號



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