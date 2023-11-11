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【台中　小吃】玉堂春魯肉飯，無竹使人俗無肥肉便無值得暴風吸入的魯肉飯

2023-11-11 23:46:18 Julia Hsu 人氣：102
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：385篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：玉堂春魯肉飯
place台中市西區美村路一段220號
作者本次評價：
3.15
美味度
3.50
服務品質
2.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
3.00
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玉堂春魯肉飯
區域 台中市西區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
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菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

【台中　小吃】玉堂春魯肉飯，無竹使人俗無肥肉便無值得暴風吸入

環境

 

【台中　小吃】玉堂春魯肉飯，無竹使人俗無肥肉便無值得暴風吸入

玉堂春的環境很簡單。整體是長形的架構，進門點餐付錢就可以等吃了

菜單：

【台中　小吃】玉堂春魯肉飯，無竹使人俗無肥肉便無值得暴風吸入

菜單內容算是走親民路線

電子菜單請按我

菜色：

【台中　小吃】玉堂春魯肉飯，無竹使人俗無肥肉便無值得暴風吸入

蒜頭雞湯$55

蒜頭味很香，濃度恰恰好！很大一碗湯裡面有一隻雞腿，肉質軟嫩。但讓我驚豔的是裡面的嫩豆皮吸了雞湯後非常好吃

【台中　小吃】玉堂春魯肉飯，無竹使人俗無肥肉便無值得暴風吸入

單點控肉$50，是因為網友的照片很吸引人。我覺得我的桌上應該要有這一塊！厚度約2cm 跟魯肉飯一樣很容易抿開的軟爛

【台中　小吃】玉堂春魯肉飯，無竹使人俗無肥肉便無值得暴風吸入

燙青菜$40的今天的選項剛好只有高麗菜我比較喜歡，燙青菜看起來清淡, 高湯味還滿重，可以！

【台中　小吃】玉堂春魯肉飯，無竹使人俗無肥肉便無值得暴風吸入

主角魯肉飯$40，手切的魯肉有7分的油花三分的Q軟，顏色很漂亮竄進鼻子的香氣是醬油˙香

【台中　小吃】玉堂春魯肉飯，無竹使人俗無肥肉便無值得暴風吸入

魯肉飯很香，是今天這一餐的亮點。容易抿開的肉肉入口即化，每一口的白飯搭配肉汁都是暴風吸入，很讚！

 

玉堂春魯肉飯

 

推薦 指數：3顆星

推薦原因： 玉堂春的魯肉飯很有名值得一試，鹹香的口味清爽的口感跟入口即化的肉絲與醬汁整個很迷人，其他的品項比較普通點，也許下次再換個小菜試試。希望有荷包蛋可以加點肯定也很優！

營業時間：週一~週日11:30-14:30; 17:30~:20:30（定休：週三，不定休請關注店家FB)

FB：https://www.facebook.com/YUITANGCHUN/

電話：0423013008

地址：40351台中市西區美村路一段220號


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文章標籤

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Julia Hsu

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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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