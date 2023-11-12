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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 信義區好吃漢堡！餐點精緻又美味，冒著發福的風險也要吃！

信義區好吃漢堡！餐點精緻又美味，冒著發福的風險也要吃！

2023-11-12 01:51:11 我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享 人氣：283
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窩客好文

我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享

發表篇數：213篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：林斯漢堡美式餐廳Lin's Burger 台北信義店
place台北市信義區和平東路三段173號173號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台北市信義區必吃的美式餐廳，餐點有浮誇美式漢堡、義大利麵、早午餐、排餐、炸物、沙拉濃湯、奶昔甜點…等，份量超驚人，餐點精緻又美味，冒著發福的風險也要吃！

撰文。拍攝／呂萱萱

先把體重機藏起來，因為這家實在太好吃了！

店面雖然不大，但大面落地窗，讓人的視野感覺更寬闊，綠意盎楊造型很顯眼，經過很難不注意到

室內用餐區並不大，所以很容易客滿，但還好大部份的客人用餐速度很快，所以不會等太久

選好位置後
直接到櫃檯點餐即可

如果不想內用的話，可以點完餐外帶（如上圖）有完整包裝的漢堡盒，比較不擔心擠壓到，但這漢堡盒也太大了吧 (笑)

看到這個我大笑ＸＤ，不是我想歪，但這造型也太有趣了，怎麼有點像？？(自行想像)

呵～好啦！其實它是一次性手套啦～

因為漢堡太大了，一定要雙手壓住才有辦法吃，所以店家都會提供一次性手套給客人使用

接下來就跟大家分享我們今天的餐點囉

店員送上桌，我們都忍不住『哇嗚』一聲！漢堡有夠厚的，配料還有薯條跟雞翅，真的很豐盛耶

漢堡裡有雙層牛肉、滿滿生菜跟洋蔥，就跟疊樂高一樣很有高度。
牛肉軟嫩又多汁，搭配醬料跟生菜，大口咬下一次滿足

誰說美式餐廳都是高熱量食物，喜歡低gi飲食的朋友，可以考慮沙拉系列

生菜很青脆、就連紫洋蔥都是甜的，煙燻過的鮭魚味道不錯，魚肉咬起來又細又綿，吃完很有飽足感呢

這真的超好吃！美式BBQ肋排烹煮的很嫩，不太需要用刀子切，只要用叉子撥一撥就鬆開了，

肋排有入味，口感微甜不膩口，真的會吃到讓人連手指都要舔乾淨！

義大利麵很彈牙，麵條吸附了醬汁更加香濃順口，吃起來是鹹香的奶油味，搭配燻雞跟培根，很完美的搭配

氣味鮮香誘人，充滿紐澳良風味的火烤大雞翅外皮酥脆，肉質鮮嫩，搭配檸檬提味，口感豐富，超好吃

他們家的炸物也很推薦，香濃起司條口感扎實又濃郁，裡面的起司會牽絲。洋蔥圈外酥內軟很唰嘴

來美式餐廳一定點濃湯的阿～搭配漢堡或義大利麵，才是完美至極

口感濕潤、味道香甜也不膩，一上桌就即刻被秒殺的高人氣甜點！

口感很綿密，搭配檸檬清香，吃起來的感覺很清爽

這個好好吃！脆口焦糖加上滑順柔嫩的布蕾，女生都會很喜歡

檸檬與柳橙的合體
微酸微甜，順口好喝

草莓味十足
口感超甜蜜

信義區滿滿美食多到眼花撩亂，想要找三五好友可以聊天聚會，餐點又好吃的美式餐廳，一定要來林斯漢堡台北信義店，環境乾淨舒適、交通便利還有各式多元精緻的美式料理，真心推薦給大家唷

 

 

 




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