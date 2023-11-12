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台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

2023-11-12 14:30:05 齊媽 人氣：108
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窩客好文

齊媽

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文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 中山區

112. 10. 18  (三)                            美堤河濱公園

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

從網路消息得知台北市水利處在數個河濱公園種植不同花草

讓大家在秋高氣爽的日子裡，出門踏青兼賞花

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

這天來到台北大直的美堤河濱公園賞花

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沿著"敬業三路"走到底就會看到基十六號水門，走進去就到了

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

公園環境優美、規劃完善，還能近距離看到飛機起降的壯觀景象

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

水池邊有人靜坐垂釣，十分悠閒

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

進入公園左手邊就是花海區

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

一早有很多人來這裡騎單車，非常陽光又健康

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

傍晚時分坐在休閒椅上看夕陽，這是多麼幸福的事

從告示牌得知水池裡的愛心不僅是藝術裝置，也能藉此看出水位高度

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

靜靜欣賞這一片花海，真羨慕附近住戶在家開窗就能賞花

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

水利處總共種植四萬盆花草，營造"野花系特色花海"

其中數量最多的是圓仔花，與其他花卉一起點綴這片綠地

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

圓仔花就像一顆顆小圓球，真可愛

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

很喜歡視覺無限延伸的美感，搭配藍天白雲就像一幅風景畫

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被花海包圍的感覺實在太幸福了，這種快樂是花錢也買不到的

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花期約可持續到12月，喜歡賞花的人別錯過囉！

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這一區種植較大面積的圓仔花，粉色、紫色交織成浪漫唯美的畫面

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

古錐的圓仔花，越看越喜歡

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沿著親水灣步道種植各色花卉，透過不同高度展現野花綻放的美麗姿態

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

每個角度都美得令人讚嘆

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

感謝園丁默默的付出，頂著豔陽澆水照顧這些花兒，辛苦了

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

公園另一邊是兒童遊戲場，假日常見親子到這裡嬉戲

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

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共融式遊樂器材是小朋友的最愛，肯定玩到不想回家

台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

漫步花海、賞花拍照、樂在其中，我喜歡這樣的小確幸台北大直．美堤河濱公園 / 親水灣花海盛開

 

＜美堤河濱公園＞台北市中山區樂群一路  (基十六號水門)

 

 

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