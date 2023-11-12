112. 10. 18 (三) 美堤河濱公園

從網路消息得知台北市水利處在數個河濱公園種植不同花草

讓大家在秋高氣爽的日子裡，出門踏青兼賞花

這天來到台北大直的「美堤河濱公園」賞花

沿著"敬業三路"走到底就會看到「基十六號水門」，走進去就到了

公園環境優美、規劃完善，還能近距離看到飛機起降的壯觀景象

水池邊有人靜坐垂釣，十分悠閒

進入公園左手邊就是花海區

一早有很多人來這裡騎單車，非常陽光又健康

傍晚時分坐在休閒椅上看夕陽，這是多麼幸福的事

從告示牌得知水池裡的愛心不僅是藝術裝置，也能藉此看出水位高度

靜靜欣賞這一片花海，真羨慕附近住戶在家開窗就能賞花

水利處總共種植四萬盆花草，營造"野花系特色花海"

其中數量最多的是圓仔花，與其他花卉一起點綴這片綠地

圓仔花就像一顆顆小圓球，真可愛

很喜歡視覺無限延伸的美感，搭配藍天白雲就像一幅風景畫

被花海包圍的感覺實在太幸福了，這種快樂是花錢也買不到的

花期約可持續到12月，喜歡賞花的人別錯過囉！

這一區種植較大面積的圓仔花，粉色、紫色交織成浪漫唯美的畫面

古錐的圓仔花，越看越喜歡

沿著親水灣步道種植各色花卉，透過不同高度展現野花綻放的美麗姿態

每個角度都美得令人讚嘆

感謝園丁默默的付出，頂著豔陽澆水照顧這些花兒，辛苦了

公園另一邊是兒童遊戲場，假日常見親子到這裡嬉戲

共融式遊樂器材是小朋友的最愛，肯定玩到不想回家

漫步花海、賞花拍照、樂在其中，我喜歡這樣的小確幸

＜美堤河濱公園＞台北市中山區樂群一路 (基十六號水門)

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