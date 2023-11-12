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無限量吃到飽的老字號羊肉爐在台中開分店囉，羊肉片、羊肉咖哩、羊肋骨、羊腳筋、羊大骨等，怕羊騷味絕對要來吃【正老林羊肉爐大雅店】

2023-11-12 15:47:00 黃嘉慧 人氣：108
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黃嘉慧

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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：正老林羊肉爐大雅店
phone04-2560-2611
place台中市大雅區中清路四段456號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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性溫不燥的羊肉爐絕對是秋日吃鍋首選，不想踩雷吃到一口腥，選擇20多年老字號的「正老林羊肉爐」就對了。

 
現在在台中大雅也可以吃到《正老林》囉，羊肋骨、羊腳筋、羊大骨、自助吧通通吃到飽。

 

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正老林羊肉爐  大雅店就位於中清路四段、鄰近中科，無論從台中高鐵台中車站潭子車站都有公車可以搭乘，門前可以停車，交通非常方便。 

 

 

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正老林羊肉爐   大雅店

 營業時間：

週一～週五   16:30~23:00

週六～週日   11:30~23:00

 電話：04 2560 2611

 地址：台中市大雅區中清路四段456號

 粉絲專頁：www.facebook.com/profile.php?id=61550337672708

 

  

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店內的用餐環境非常寬敞舒適，跟印象中的羊肉爐店不太一樣。

 
自助吧提供了各式鍋料肉片羊肋骨羊腳筋羊大骨炸物飲料機冰淇淋甜點等，兩個小時內無限量吃到飽。

 

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就算不吃羊肉也有其他肉類選擇，可是來到《正老林》不用怕吃得一口腥啦！

 
嚴選高品質羔羊排、古法秘制十多種中藥材下鍋慢熬，熬到羊肉的騷羶腥去除，只吃得到肉香味即可，非常厚工。

 

台中大雅正老林羊肉爐｜湯頭選擇 

 

 

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《大雅正老林》的羊肉爐湯頭有麻辣、紅燒、蔬菜口味可以選擇。

 
人氣最高的紅燒湯頭的味道濃郁、不帶辣，不過我們點的蔬菜湯頭也很推，滿滿蔬菜熬煮的鮮甘味好好喝喔！

 

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先來煮點羊肉片，夾起一筷子的肉試試不沾醬......吃起來的味道完全不腥，而且口感還蠻嫩的耶！

 
除了羊肉片以外，《正老林》還提供了牛肉片豬肉片魚肉片可以選擇。

 

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▲▼沾醬旁邊的炸物完全是隨機出餐，薯條、小熱狗、炸紫薯、麵線、雞米花、地瓜球等不時輪替補料。

 
如果我說每一樣我都有跟到，會不會被懷疑根本就不是吃羊肉吃到飽的啊，哈哈！

 

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店家新推出的「咖哩羊肉」絕對不能錯過，日式黃咖哩的香氣濃郁順口，羊肉吃起來肉質鮮嫩

 
雖然一開始還來不及換掉名稱標籤，但是一吃就知道裡頭的肉是羊肉了香濃咖哩完全沒有蓋掉羊肉香，好吃到讓人一碗接著一碗。

 

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旁邊還有麻辣鴨血豆腐鍋，就說台灣人對麻辣鴨血豆腐是真愛吧，吃鴨、吃鍋、吃蒙古烤肉、吃羊肉爐都能看得到～

 

正老林羊肉爐三寶｜羊肋骨、羊腳筋、羊大骨

  

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重頭戲來了，大支大支的羊腳筋羊大骨丟下鍋，只要吃得下不用怕放太多，這個鍋超耐裝！

 
切成小塊小塊的羊肋骨，骨邊肉吃起來就是香，沒有一點的騷羶腥。

 

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別看這麼大支的羊腳筋、羊大骨就退縮，想說不知道該如何下口才好，燉到脫骨的腳筋口感好Q，骨邊肉大大一塊，吃起來還帶了股奶香香氣。

 
我還是第一次嚐試吸骨髓，《大雅正老林》居然就有提供吸管，也太貼心了吧！

 

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最後來個飯後甜點和冰淇淋，冰淇淋的口味提供了有6種可以選擇、冰箱裡還有水果和各式各樣的精緻小蛋糕耶！

 
CP值真的超、級、高，難怪不時可以看到店員忙碌補料的身影～

 

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大至羊肉爐三寶、50種以上的鍋料，小至炸物、甜點，都好吃到一個不注意就會見空啊！

 

大雅正老林羊肉爐收費｜當月壽星優惠價、90公分以下兒童免費 

 

《大雅正老林》除了在櫃檯旁的冰箱內飲品、酒類是需要另外付費，自助吧吃到飽成人550元、兒童100~250元、90公分以下兒童免費。

 
當月壽星憑證件享500元優惠價，google評價或FB、IG打卡還會送蝦子喔！

 

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菜單圖片皆取自〝正老林羊肉爐 大雅店〞粉專

 

羊肉片、羊肉咖哩、羊肋骨、羊腳筋、羊大骨等，真正可以吃羊吃到飽、無羊騷味的《正老林羊肉爐》，今晚還不快揪人吃起來～

 

文章標籤

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