性溫不燥的羊肉爐絕對是秋日吃鍋首選，不想踩雷吃到一口腥，選擇20多年老字號的「正老林羊肉爐」就對了。



現在在台中大雅也可以吃到《正老林》囉，羊肋骨、羊腳筋、羊大骨、自助吧通通吃到飽。

〝正老林羊肉爐 大雅店〞就位於中清路四段、鄰近中科，無論從台中高鐵、台中車站、潭子車站都有公車可以搭乘，門前可以停車，交通非常方便。

正老林羊肉爐 大雅店

營業時間：

週一～週五 16:30~23:00

週六～週日 11:30~23:00

電話：04 2560 2611

地址：台中市大雅區中清路四段456號

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店內的用餐環境非常寬敞舒適，跟印象中的羊肉爐店不太一樣。



▼自助吧提供了各式鍋料、肉片、羊肋骨、羊腳筋、羊大骨、炸物、飲料機、冰淇淋、甜點等，兩個小時內無限量吃到飽。

就算不吃羊肉也有其他肉類選擇，可是來到《正老林》不用怕吃得一口腥啦！



嚴選高品質羔羊排、古法秘制十多種中藥材下鍋慢熬，熬到羊肉的騷羶腥去除，只吃得到肉香味即可，非常厚工。

《大雅正老林》的羊肉爐湯頭有麻辣、紅燒、蔬菜口味可以選擇。



▲人氣最高的紅燒湯頭的味道濃郁、不帶辣，不過我們點的蔬菜湯頭也很推，滿滿蔬菜熬煮的鮮甘味好好喝喔！

▲先來煮點羊肉片，夾起一筷子的肉試試不沾醬......吃起來的味道完全不腥，而且口感還蠻嫩的耶！



除了羊肉片以外，《正老林》還提供了牛肉片、豬肉片、魚肉片可以選擇。

▲▼沾醬旁邊的炸物完全是隨機出餐，薯條、小熱狗、炸紫薯、麵線、雞米花、地瓜球等不時輪替補料。



如果我說每一樣我都有跟到，會不會被懷疑根本就不是吃羊肉吃到飽的啊，哈哈！

▼店家新推出的「咖哩羊肉」絕對不能錯過，日式黃咖哩的香氣濃郁順口，羊肉吃起來肉質鮮嫩。



雖然一開始還來不及換掉名稱標籤，但是一吃就知道裡頭的肉是羊肉了，香濃咖哩完全沒有蓋掉羊肉香，好吃到讓人一碗接著一碗。













▲旁邊還有麻辣鴨血豆腐鍋，就說台灣人對麻辣鴨血豆腐是真愛吧，吃鴨、吃鍋、吃蒙古烤肉、吃羊肉爐都能看得到～

重頭戲來了，大支大支的羊腳筋、羊大骨丟下鍋，只要吃得下不用怕放太多，這個鍋超耐裝！



▼切成小塊小塊的羊肋骨，骨邊肉吃起來就是香，沒有一點的騷羶腥。





別看這麼大支的羊腳筋、羊大骨就退縮，想說不知道該如何下口才好，燉到脫骨的腳筋口感好Q，骨邊肉大大一塊，吃起來還帶了股奶香香氣。



▼我還是第一次嚐試吸骨髓，《大雅正老林》居然就有提供吸管，也太貼心了吧！

最後來個飯後甜點和冰淇淋，冰淇淋的口味提供了有6種可以選擇、冰箱裡還有水果和各式各樣的精緻小蛋糕耶！



CP值真的超、級、高，難怪不時可以看到店員忙碌補料的身影～





大至羊肉爐三寶、50種以上的鍋料，小至炸物、甜點，都好吃到一個不注意就會見空啊！

▼《大雅正老林》除了在櫃檯旁的冰箱內飲品、酒類是需要另外付費，自助吧吃到飽成人550元、兒童100~250元、90公分以下兒童免費。



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▲菜單圖片皆取自〝正老林羊肉爐 大雅店〞粉專

羊肉片、羊肉咖哩、羊肋骨、羊腳筋、羊大骨等，真正可以吃羊吃到飽、無羊騷味的《正老林羊肉爐》，今晚還不快揪人吃起來～

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