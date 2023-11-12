今天要揭開台南新營一個迷人的美食秘密——滋養軒的鳳梨酥！因工作被派往台南新營參加一個四天的培訓課程，課程結束後，我決定把握機會，深入體驗當地的美食。而這，正是我遇見滋養軒鳳梨酥的開始！

探索新營，發現滋養軒...

身為一位對美食充滿熱情的探險者，我總喜歡在工作之餘，尋找那些當地著名的美食精粹。在這次的台南新營之行中，當我在網上搜索「新營伴手禮」時，滋養軒這家店映入我的眼簾，它的高評價讓我對它的鳳梨酥充滿期待。

滋養軒的鳳梨酥，一場味蕾的慶典！

踏入滋養軒，我發現他們的鳳梨酥有散裝和禮盒裝兩種選擇。考慮到要與同事分享，我選擇了散裝的鳳梨酥。最讓我驚喜的是，這裡不僅有傳統的冬瓜鳳梨醬鳳梨酥，還有現代風格的土鳳梨酥！我對這種傳統風味的鳳梨酥情有獨鍾，於是特別選購了一些帶回台北。

回到台北，鳳梨酥成了辦公室的新焦點！

帶著這些「台南伴手禮」回到台北的辦公室，同事們對這些迷人的鳳梨酥讚不絕口。這不僅僅是一份伴手禮，更是一種能夠觸動人心的美味，會覺得不只是分享一種甜點，而是在分享一種共同的美好記憶和感受，不僅讓送禮者感到自豪，因為選擇了一份真正值得分享的美味，同時也讓收禮者感受到了送禮者的細膩與用心。這種從心而發的美味，使得每一口都充滿了溫馨和喜悅。

那酥皮，簡直是味蕾的盛宴！

同事們對滋養軒鳳梨酥的另一大讚賞，就是它的酥皮。這層酥皮不僅酥脆可口，而且香氣撲鼻，一咬下去就在口中化開，讓人欲罷不能。這種口感，無疑是鳳梨酥中的絕品，但這還不是全部，這層酥皮的魔力遠遠超出了普通的鳳梨酥。

首先，酥皮質地是如此精緻，當你咬下一口時，這些層次一層層地在你的口中展開，帶來了一種多層次的味覺享受。這不僅是一種味蕾的盛宴，更像是一場精緻的藝術表演，讓人在品嚐的同時，也感受到了製作這些鳳梨酥的匠人精神。

再來，這酥皮的香氣也是其獨特之處。它不僅有著傳統酥皮的奶油香和糖的甜美，還融合著傳統冬瓜鳳梨醬內餡一絲絲的鳳梨果香，這些香氣在空氣中緩緩散開，讓人在咬下那一刻，就被完全吸引。這種香氣的融合，不僅提升了鳳梨酥的味道，更增添了一種難以言喻的舒心感。

總之，滋養軒的鳳梨酥酥皮不僅是味蕾的盛宴，更是一次感官的全方位饗宴。它的每一口都充滿了驚喜，讓人在享受美味的同時，也能感受到製作這些鳳梨酥的匠人對品質的堅持和對細節的關注，真正做到了既滿足了送禮者的期待，也讓收禮者感受到了滿滿的幸福和滿足。

滋養軒鳳梨酥，一場味蕾的迷人之旅！

這次因工作而起的台南新營之旅，不只該上的課有上到，還發現了一家值得推薦的伴手禮店——滋養軒。如果你下次有機會來到台南新營，絕對不能錯過這裡的鳳梨酥。相信我，這將是一次令你難忘的味蕾探險！

美食的探索永遠沒有終點！ 🍍🥮🌟