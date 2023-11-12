【台中旅遊】臺中驛鐵道文化園區｜萊恩粉快衝𝗞𝗔𝗞𝗔𝗢 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦展覽，超萌打卡拍照點準備洗版IG啦 !

【臺中驛鐵道文化園區】今年聖誕節迎接到了【𝗞𝗔𝗞𝗔𝗢 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦】，由萊恩攜手春植和桃子等眾多小夥伴，降臨中部首場的實體展覽，一起搭乘聖誕列車發送禮物給大家，並打造各式各樣的超萌打卡拍照點，超夢幻實體薑餅屋讓人忍不住大拍特拍，還有專屬快閃店、拍貼機和見面會可以體驗，要和大家一起渡過最可愛的聖誕節，快帶上你的手機拍照來洗版IG吧!

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展覽-𝗞𝗔𝗞𝗔𝗢 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦

▼本次的展覽主題【𝗞𝗔𝗞𝗔𝗢 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦】，由萊恩攜手春植和桃子等眾多小夥伴，一起來到台中車站參加聖誕派對，共規劃出七個超可愛的拍照區，還有專屬快閃店、拍貼機和見面會，展覽時間從2023/11/2到2024/1/14為止。

▼規模最大的花燈區有萊恩與好朋友們搭乘聖誕列車發送禮物~

▼車站後站出入口則是桃子和TUBE戴著白色精靈帽，開心製作聖誕蛋糕，營造幸福聖誕氛圍～

▼接下來是夢幻實體薑餅屋，可以看到春植推著小推車，揮揮小手說哈囉，OMG直接把我的心給融化了~

▼最後是超好拍的舊軌藝廊，無論是萊恩、桃子、NEO等角色都能找到，一次蒐集到所有喜歡的

成員 !

𝗞𝗔𝗞𝗔𝗢 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦快閃店

▼充滿濃濃聖誕氣息的【𝗞𝗔𝗞𝗔𝗢 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦】快閃店，共有精選超過1000項人氣熱銷商品，及全新KAKAO FRIENDS周邊於現場快閃販售，包含春植的想像之旅-貼紙組、2024桌曆、Babydreaming玩偶吊飾、JORDY帽T玩偶、森林小屋系列商品，KAKAOFRIENDS可愛到意圖使人荷包大失血啊!

▼快閃店內單筆消費滿$699，即贈【限定萊恩瓶】一個！療癒造型萊恩瓶，外出既便利又可愛，園區全館單筆消費滿$300元就送【𝗞𝗔𝗞𝗔𝗢 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦】限定貼紙，四款不同造型的角色，忍不住想全部通通蒐集到呢!

▼店內還有超可愛拍貼機，一枚銅板就可以獲得兩

組圖框，快揪朋友一起來合影留念吧~

𝗞𝗔𝗞𝗔𝗢 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦優惠活動

▼派對打卡集章趣集滿五個指定景點章+展區拍照，上傳FB或IG貼文+@臺中驛鐵道文化園區，至快閃店出示打卡畫面，即可兌換「KAKAO FRIENDS-限定明信片」乙張。

(兌換地點:鐵鹿大街A2快閃店/每人每款限兌乙次，數量有限，贈完為止)

𝗞𝗔𝗞𝗔𝗢 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦創意著色競賽

▼號召所有小畫家與萊恩一同彩繪，還有機會抱回KAKAO FRIENDS精美禮品！

𝗞𝗔𝗞𝗔𝗢 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦人偶見面會

▼萊恩粉不可錯過的𝗞𝗔𝗞𝗔𝗢 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦見面會，會有最受歡迎的萊恩與桃子預備唱跳登場，期待與粉絲朋朋們相見歡！

旅遊心得-臺中驛鐵道文化園區

▼萊恩粉這次真的不能錯過啦，【臺中驛鐵道文化園區】今年聖誕節真的很厲害，迎接到了超可愛的【𝗞𝗔𝗞𝗔𝗢 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦】，一起打造出濃濃的聖誕氛圍感，活動時間從聖誕節延續到跨年之後，將近兩個半月讓大家可以報到，無敵好拍的打卡景點和滿額優惠活動，以及多達上千種限定周邊及優惠，讓各位粉絲可以心滿意足！

展覽資訊

KAKAO FRIENDS CHRISTMAS PARTY IN TAICHUNG

活動資訊 : https://www.tcrp.com.tw/activity/122

展出日期 :2023/11/2-2024/1/14 (週日~四 12:00-20:00 / 週五~六 11:00-21:00)

臺中驛鐵道文化園區

粉絲專頁 : 臺中驛鐵道文化園區FB

地址 : 臺中市中區台灣大道一段1號

營業時間 : 11:00-21:00

停車資訊

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