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台北松山-[招治飯店] 近台北小巨蛋站5分鐘，五星主廚傳承阿嬤一手好廚藝家常菜，百元菜色豐富美味實惠，白色系清新網美風格台菜餐廳推薦

2023-11-12 22:38:00 Elisa 人氣：107
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窩客好文

Elisa

發表篇數：321篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：招治飯店
phone02-2712-2779
place台北市松山區南京東路四段133巷4弄6號1樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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甫開幕就在IG上掀起一波打卡熱潮

光看清新純白的外觀真的很難馬上聯想到台菜合菜餐廳

反而更有精緻日式茶館或咖啡廳的感覺

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蝕刻鐵製的招牌很有味道

簡約的大門同樣採用刻意仿舊感的框架

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店內牆面到地板很清水模風格的水泥灰

風扇搭配棕色窗框特別有懷舊復古感

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桌次大約有將近10桌

可以依照人數安排不同位置數的座位

簡單風格很乾淨清新別於一般傳統台菜餐廳

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餐具事先都已經擺設在桌上布置

還有提供可以自由取用分食的小碟子

櫃檯旁的冰箱內有多種果汁跟啤酒非常符合聚餐風格

台北松山-[招治飯店]

菜單從前菜到甜點的選項無一遺漏

一般菜色價位都在200元上下

貴一點的主食也不會太高不可攀都在千元內

非常多熟悉的中餐或台菜經典菜色

台北松山-[招治飯店]

多人聚餐的話也可以考慮直接選招治搭配的套餐組合

單人平均價位不用千元大鈔算是蠻不錯的聚餐價位

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價位不會太貴讓人忍不住點了比平常多道的菜色

每道的份量蠻剛好的可以讓我們三人都分到很足夠的量不會吃不夠

上菜速度非常快速幾乎是點完沒過多久就一盤盤美食登場

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店家送上的小菜是我非常喜歡的涼拌海蜇皮

冰涼的海蜇皮口感清脆Q彈

帶著酸甜鹹香非常清爽開胃

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香干炒肉絲 TWD198

妹妹聚餐必點的經典台菜小炒料理

有著切成細絲非常柔軟的豆乾

加上精實的豬肉絲很有食感不乾柴

調味以有點像京醬的味道料理

蔥花跟辣椒主要作用為添加姿色與香氣其實不會辣

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三杯小卷 TWD388

小卷數量大約有5,6隻不錯多

肉質很厚實柔嫩好入口

醬汁對我來說有點太鹹少了點麻油香

比起我熟悉的三杯味道感覺更像沙茶的醬料多一些

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左宗棠雞 TWD258

凡是糖醋雞丁類的菜色都是我最愛的白飯殺手料理

左宗棠雞雞丁炸過後再炒香

有著濃厚的醬燒香氣調味重口下飯

整體以鹹味為主調帶點白糖的甜

雖然又炸又炒但其實沒有想像油膩

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嗆炒土豆絲 TWD188

脆口的土豆絲酸度些許但嗆辣度非常驚人

甚至我覺得比老罈香的麻度還厲害

如果喜歡麻辣感的話很推薦挑戰此道菜色

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蔥油蒸鱸魚 TWD350

需要點時間慢慢蒸入味的鱸魚軟嫩多汁

取用鱸魚肚的部位幾乎沒有刺只有滿滿的魚肉

蔥油香搭配醬油調味不會太鹹

即使平常不愛吃魚的我也非常喜歡這道鮮美不腥的鱸魚料理

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黑松露干貝蛋炒飯 TWD220

蛋炒飯均勻裹上黑松露

松露獨特的香氣濃厚很令人沉醉

火炒香的米飯粒粒分明又不會太乾非常好吃

乾煎干貝Q彈柔軟完全不會有橡皮筋的口感

非常有特色令人印象深刻

 

雖然距離我吃過後部分菜色已有一段漲幅

整體來說對比口味依舊是我覺得聚餐可以考慮的實惠餐廳

只是用餐時間僅有90分鐘這點對聚餐的目的來說真的有點趕

除卻此點的話我個人會把招治飯店列入部門或家庭聚餐的常備餐廳清單之一

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/08/20

花費: TWD1762(文中菜色各1)

招治飯店

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:30-14:00 (L.O. 13:30)

Dinner: 17:30-21:00 (L.O. 20:15)

公休日: 不定休

有無服務費: Yes (10%)

有無限時: Yes (有候位90分鐘)

低消限制: No

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位:

地址: 105 台北市松山區南京東路四段133巷4弄6號1樓

電話: 03-833-1511


檢視較大的地圖

 

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