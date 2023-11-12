來台的日本迴轉壽司

吃過最多次就是藏壽司くら寿司

漢神巨蛋店 . 台中店

前陣子造成排隊打卡炫風的全球旗艦店

是台灣第51間分店,占地2000坪共288席

2023/05/09 開幕

位於高雄夢時代附近的時代大道上

不是夢時代店! 線上訂位小心不要搞錯‼

剛開幕一位難求,小昭不想人擠人排隊

終於等到線上開放訂位,搶到2周後的6/4訂位成功

用餐時間:2023/06/04

くら寿司專屬停車場

當時開幕期間無收費,現在可能有收費囉~

白天的くら寿司跟夜晚的景色不同

外觀非常氣派,由佐藤可士和大師操刀設計

超巨型LOGO燈籠,濃厚江戶風情

2000坪大

浮世繪作品- 東都名所 高輪二十六夜待遊興之圖

千本、射擊遊戲

扭蛋中出現小紅紙代表中獎啦~

叫號到自己的號碼時,到此排隊等候安排入座

跟朋友一家人一起用餐,無法安排在鄰桌

我們座位40號,朋友卻是44號,隔一條走道

以木構幕簾座席為設計

讓消費者有包廂式的用餐體驗

就算在疫情期間也挺適合,也保有用餐隱私

白開水統一在此處飲用,需自行拿杯子盛裝

紙本菜單

除了迴轉台上的壽司,也可用平板點餐

我們都利用點餐居多,當天迴轉台還出現停擺故障狀態

也導致點餐未送齊卻出現 "已出餐"狀態

還加在是最明顯的"拉麵",事實桌上就只有一碗,不會有糾紛烏龍吧!

餐桌多收納功能,

下圖小朋友掀起來的底層是餐具及佐料(醬油、抹茶粉)

抹茶粉早期是用茶匙舀,顧慮衛生改用倒粉末的方式

這點不錯,避免有人惡搞汙染了茶粉

用餐60分是有點趕

山葵醬在迴轉台上取用

其他佐料也都是採單獨袋裝

芥末跟醬油千要不要混著攪拌一起吃

會吃不到魚肉的鮮甜,建議醬油只沾在魚肉上喔!

使用平板點餐,送餐速度還算快

蒲燒鰻魚玉子海苔包(限定) ~80元

期間限定必吃,蒲燒鰻份量大,包著海苔吃很可以

卵殼蟹天婦羅海苔卷(限定) ~80元

炸蟹天婦羅很酥脆,不用擔心刺口

沾一點芥末食用風味不同

炙燒燒肉醬豬五花 (期間限定) ~40元

豬五花油脂部分比較多,本身吃起來就不柴

搭配燒肉醬,整體就像 丼飯

鮭魚卵軍艦 ~80元

鮭魚卵啵啵~好吃

北海道大帆立貝 ~80元

松露奶油乳酪牛肉 ~80元

松露奶油搭配牛肉味道上不錯,

但牛肉肉質稍稍偏乾些

胡麻醃漬生鮭魚(一貫) ~40元

有胡麻香氣的點綴,鮭魚肉質更滑順

大切秋刀魚(一貫) ~40元

秋刀魚長度長,魚肉細緻美味

明太子花枝 ~40元

一開始小昭以為是鰈魚,竟然是花枝

上頭紫蘇葉及明太子很搭,只要沾點芥末一起食用就可以

洋蔥鮪魚 ~40元

鮪魚感覺弱了點,但比熟成鮪魚好吃

熟成鮪魚~40元

由色澤上來看肉質就顯得略乾

炙烤太子鮭魚 ~40元

炙燒過後略帶香氣,鮭魚口感比鮪魚優

奶油乳酪鮭魚 ~40元

鮭魚還是最美味

炙燒鮭魚肚 ~40元

蒲燒鮭魚(一貫) ~40元

照燒肉丸軍艦 ~40元

肉丸有點過鹹,多了上頭的醬稍為中和整體鹹度

鮮蝦沙拉軍艦 ~40元

日本產蟹風味棒 ~40元

玉子燒 ~40元

高湯蟹肉茶碗蒸(限定) ~60元

很推~茶碗蒸👍

愛茶碗蒸的小芯芯給過

拉麵由迴轉台直送過來

魚介濃厚味噌拉麵 ~130元

味噌湯頭濃郁,我們一致認為比醬油好吃

魚介豚骨醬油拉麵 ~130元

這碗等了30分鐘,送餐失誤,點2碗拉麵只來一碗

白玉金時最中餅 ~90元

北海道牛奶冰淇淋搭配紅豆餡最中餅,還有蕨餅及白玉

小朋友說盤子收集起來,一起投入計盤口

投入後自動計盤

第二次才中獎,得到2顆扭蛋

餐點用完直接按"結帳"

直接到自助結帳機結帳即可~除了付現外,也可刷卡

夜晚的外觀景色

正門的燈籠牆左右各有100座日本燈籠,

彩色燈籠一直在變換中成了絢爛夢幻景色

排隊人潮都沒停過

外牆以日本番付表為設計

番付表就是日本相撲比賽的排名表,

くら寿司以最受歡迎的22品項作為排名表

營業時間

大家可多利用APP訂位,方便省時

吃過數次藏壽司

這次特地來全球旗艦店朝聖一下

剛開幕人潮爆多,感覺有點小小混亂

有美味日式餐點及扭蛋,最開心的就是小孩子囉~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

藏壽司~高雄時代大道店

FB

11:00~22:00 (假日10:30開始)

高雄市前鎮區中山三路11號



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