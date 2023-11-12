來台的日本迴轉壽司
吃過最多次就是藏壽司くら寿司
前陣子造成排隊打卡炫風的全球旗艦店
是台灣第51間分店,占地2000坪共288席
2023/05/09 開幕
位於高雄夢時代附近的時代大道上
不是夢時代店! 線上訂位小心不要搞錯‼
剛開幕一位難求,小昭不想人擠人排隊
終於等到線上開放訂位,搶到2周後的6/4訂位成功
用餐時間:2023/06/04
くら寿司專屬停車場
當時開幕期間無收費,現在可能有收費囉~
白天的くら寿司跟夜晚的景色不同
外觀非常氣派,由佐藤可士和大師操刀設計
超巨型LOGO燈籠,濃厚江戶風情
2000坪大
浮世繪作品- 東都名所 高輪二十六夜待遊興之圖
千本、射擊遊戲
扭蛋中出現小紅紙代表中獎啦~
叫號到自己的號碼時,到此排隊等候安排入座
跟朋友一家人一起用餐,無法安排在鄰桌
我們座位40號,朋友卻是44號,隔一條走道
以木構幕簾座席為設計
讓消費者有包廂式的用餐體驗
就算在疫情期間也挺適合,也保有用餐隱私
白開水統一在此處飲用,需自行拿杯子盛裝
紙本菜單
除了迴轉台上的壽司,也可用平板點餐
我們都利用點餐居多,當天迴轉台還出現停擺故障狀態
也導致點餐未送齊卻出現 "已出餐"狀態
還加在是最明顯的"拉麵",事實桌上就只有一碗,不會有糾紛烏龍吧!
餐桌多收納功能,
下圖小朋友掀起來的底層是餐具及佐料(醬油、抹茶粉)
抹茶粉早期是用茶匙舀,顧慮衛生改用倒粉末的方式
這點不錯,避免有人惡搞汙染了茶粉
用餐60分是有點趕
山葵醬在迴轉台上取用
其他佐料也都是採單獨袋裝
芥末跟醬油千要不要混著攪拌一起吃
會吃不到魚肉的鮮甜,建議醬油只沾在魚肉上喔!
使用平板點餐,送餐速度還算快
蒲燒鰻魚玉子海苔包(限定) ~80元
期間限定必吃,蒲燒鰻份量大,包著海苔吃很可以
卵殼蟹天婦羅海苔卷(限定) ~80元
炸蟹天婦羅很酥脆,不用擔心刺口
沾一點芥末食用風味不同
炙燒燒肉醬豬五花 (期間限定) ~40元
豬五花油脂部分比較多,本身吃起來就不柴
搭配燒肉醬,整體就像丼飯
鮭魚卵軍艦 ~80元
鮭魚卵啵啵~好吃
北海道大帆立貝 ~80元
松露奶油乳酪牛肉 ~80元
松露奶油搭配牛肉味道上不錯,
但牛肉肉質稍稍偏乾些
胡麻醃漬生鮭魚(一貫) ~40元
有胡麻香氣的點綴,鮭魚肉質更滑順
大切秋刀魚(一貫) ~40元
秋刀魚長度長,魚肉細緻美味
明太子花枝 ~40元
一開始小昭以為是鰈魚,竟然是花枝
上頭紫蘇葉及明太子很搭,只要沾點芥末一起食用就可以
洋蔥鮪魚 ~40元
鮪魚感覺弱了點,但比熟成鮪魚好吃
熟成鮪魚~40元
由色澤上來看肉質就顯得略乾
炙烤太子鮭魚 ~40元
炙燒過後略帶香氣,鮭魚口感比鮪魚優
奶油乳酪鮭魚 ~40元
鮭魚還是最美味
炙燒鮭魚肚 ~40元
蒲燒鮭魚(一貫) ~40元
照燒肉丸軍艦 ~40元
肉丸有點過鹹,多了上頭的醬稍為中和整體鹹度
鮮蝦沙拉軍艦 ~40元
日本產蟹風味棒 ~40元
玉子燒 ~40元
高湯蟹肉茶碗蒸(限定) ~60元
很推~茶碗蒸👍
愛茶碗蒸的小芯芯給過
拉麵由迴轉台直送過來
魚介濃厚味噌拉麵 ~130元
味噌湯頭濃郁,我們一致認為比醬油好吃
魚介豚骨醬油拉麵 ~130元
這碗等了30分鐘,送餐失誤,點2碗拉麵只來一碗
白玉金時最中餅 ~90元
北海道牛奶冰淇淋搭配紅豆餡最中餅,還有蕨餅及白玉
小朋友說盤子收集起來,一起投入計盤口
投入後自動計盤
第二次才中獎,得到2顆扭蛋
餐點用完直接按"結帳"
直接到自助結帳機結帳即可~除了付現外,也可刷卡
夜晚的外觀景色
正門的燈籠牆左右各有100座日本燈籠,
彩色燈籠一直在變換中成了絢爛夢幻景色
排隊人潮都沒停過
外牆以日本番付表為設計
番付表就是日本相撲比賽的排名表,
くら寿司以最受歡迎的22品項作為排名表
營業時間
大家可多利用APP訂位,方便省時
吃過數次藏壽司
這次特地來全球旗艦店朝聖一下
剛開幕人潮爆多,感覺有點小小混亂
有美味日式餐點及扭蛋,最開心的就是小孩子囉~
口味因人而異,以上僅供參考~
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《店家資訊 》
- 藏壽司~高雄時代大道店
- FB
- 11:00~22:00 (假日10:30開始)
- 高雄市前鎮區中山三路11號
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