來到日本必吃的美食就是海鮮，特別是靠近海港的鮮魚市場，裡面滿滿都是當天現撈的漁獲，「福岡市中央卸賣鮮魚市場」就是在福岡市北邊的魚市場，旁邊就是對外的海港，除了販售新鮮漁獲外還有許多餐廳，一字排開都是海鮮相關的定食，如果喜歡吃海鮮的人真的會非常猶豫要選擇哪一種餐點，吃完後可以完整感受到日本海鮮的美味就停留在嘴中。



景點名稱

福岡市中央卸賣鮮魚市場 名稱 : 福岡市中央卸売市場鮮魚市場

電話 : (+81)92-711-6412

地址 : 福岡縣福岡市中央區長浜3-11-3

九州觀光機構網站 : 福岡市中央卸賣市場(鮮魚市場)

可以搭地鐵到赤坂站，再步行約2分鐘左右就可抵達，遠遠就能看到鮮魚市場的大樓非常壯觀

景點環境

餐廳是整棟大樓的一部份，這裡主要是新鮮漁獲販售跟各式商店讓大家選購

樓層簡介總共有13層，店面的數量非常多

不過我們停留時間有限主要是來這裡吃海鮮，就把一樓的餐廳逛一圈

每間店外面都會擺滿各種餐點的模型以及菜單

還有看到店家招牌直接掛「一生懸命營業中」，可見這裡的競爭非常激烈

餐廳介紹

博多魚がし 名稱 : 市場食堂博多魚がし (Google地圖)

電話 : (+81)92-711-6339

地址 : 福岡縣福岡市中央區長濱3-11-3 市場大廳1樓

營業時間 : 週一~週六 07:00-14:00、18點後需預約，週日公休

最後走了一圈決定吃第一間，因為排隊人潮都是當地人就跟著排下去

餐廳環境

櫃檯旁邊的等待區非常小，用餐時段人潮會直接排到外面的走廊

旁邊牆上有掛一幅魚譜的畫，仔細一看幾乎都不認識，看來海洋的世界還遠遠比想像中的還多

店內的座位分為座椅區跟吧台區，桌子的部分都是四人桌

每桌都會放一壺冰水跟餐具，我們坐的位子是最裡面的座位，可以看到廚房不斷有新鮮的漁獲送來

菜單

桌子旁邊有一張各式丼飯的菜單，不過都是日文

翻到背面式飲品的部分，等店員來時我們就詢問是否有中文或是英文菜單

後來店員提供我們中英文菜單，上面還有圖片可以參考，瞬間讓點餐輕鬆許多

最裡面的牆上還貼滿各式菜單，其中有幾樣式刺生料理，後來用翻譯器看才知道這裡還有河豚生魚片

餐點介紹

因為這一餐期待非常久，每個人都點一個定食再點幾道小菜，最後就變成滿滿一桌

第一道是「おまかせ刺身盛合せ定食(綜合生魚片定食Assortment of Sashimi)

在菜單紹看到這盤綜合生魚片就決定點下去，一共有六種不同的海鮮

除了一碗白飯外還有味噌湯，裡面還有加入豆皮

還有一盤開胃小菜，在每一種海鮮中間吃一口可以轉換一下味道

第二道是「Cセツト(seasonal mix seafood bowl – 綜合海鮮丼+佃煮魚)」

雖然菜單重點是綜合海鮮丼，但我們吃起來覺得旁邊的佃煮魚才是主角，吃起來軟嫩入味

第三道是「河豚生魚片」，晶瑩剔透的樣子真的非常誘人

第四道是「玉子燒」，這道小菜也是來日本必吃的餐點，厚實的口感濃郁的蛋香讓人一吃就上癮

第五道是「鮪魚中腹肉」，雖然價格不便宜但來到魚市場還是想品嚐看看

漁獲都是當天現撈的，吃起來十分新鮮完全沒有魚腥味

除了魚類跟貝類外還有三隻小魷魚，吃起來紮實Q彈，咀嚼後會有淡淡的海鮮甜味

整盤海鮮讓我最驚豔的就是貝類，吃起來新鮮脆口又多汁

佃煮魚的部分是我這次來日本才開始品嚐到的美味，燉煮到非常軟嫩，醬料調配剛好不會死鹹超級下飯

河豚生魚片包上些許的蔥末一起吃，蔥的味道更能襯托出河豚的鮮甜味

玉子燒吃起來非常紮實，吃完有種意猶未盡的感覺

鮪魚中腹肉的部分吃起來感覺比較偏上腹肉，油脂沒有想像中的多但味道一樣十分濃郁，但因為價格不算便宜要點的話可能要多思考一下

結語

整體來說海鮮只有一個鮮字可以形容，到海港旁的餐廳吃絕對都是最即時的美味。菜單選擇豐富，海鮮生魚片種類又多，光點餐就需要猶豫一陣子，點餐的時候店員滿活潑的即便語言不通也會盡量用英文介紹餐點給我們，讓我們能夠順利決定要點的餐點，不過用餐時段的人潮真的非常驚人，週末中午時段大約等20多分鐘左右，建議提早來或是能夠撥電話可以先預訂或是詢問座位情況。