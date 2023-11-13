這次因工作來宜蘭住在離頭城車站不遠的「Hotel Lounge 朗居文旅」，工作之餘順便走走看看頭城的景點。

頭城老街平常人雖不多，有寧靜的街道和文化遺產及有百年歷史宅邸很有風情。

也到頭城濱海森林公園走走看看吹海風。

走完景點回到旅社發現6樓裡附設一間氣氛不錯的餐廳，晴朗餐廳X Chill Lounge就順便來用餐那就跟著我一起吃飯囉！

晴朗餐廳X Chill Lounge

這裡室內氣氛很優雅燈光很柔和，白天採光很也很明亮環境非常舒適自在。

還可以看的龜山島景色蠻不錯的，在戶外區用餐望著明淨碧藍的藍天白雲及龜山島心情特別愉快！

這窗邊的位置光線很美桌上倒影著藍天白雲。

這貓咪的畫作很可愛也很生動。

來看看菜單： 來看看菜單：

燉飯及義大利麵還有開胃小點： 燉飯及義大利麵還有開胃小點：

輕食/甜點：

酒單：

適合夜晚喝點酒看看夜景放鬆自我。

餐點上的蠻快的給個❤️。

藜麥南瓜湯： 藜麥南瓜湯：

濃郁又綿密的南瓜湯，藜麥在裡頭微微膨脹的Q糯的口感很豐富。

👩‍🍳烤的酥脆的軟法蘸著湯那個美味真的是無人抵擋，直接就口喝湯勺都不用了，超讚好喝到想流淚。

三星蔥鴨賞起司爐烤捲餅$180

這捲餅以宜蘭最有名的三星蔥及鴨賞搭配紅黃椒配色，外皮非常酥脆。

鴨賞味道被紅黃椒搶走風味，凸顯不出鴨賞本有的味道但保有脆度的口感。

西班牙番茄咖哩海鮮燉飯$320

濃郁的辛香料味有咖哩味及番茄微酸的味道很異國的風味，米飯黏稠型每吃一口辛香料的香氣都在口中纏繞很異國風的燉飯。

蒜花辣子義大利麵撷prime牛背扁$350

紅醬的又微辣微微麻的口味，烤蒜片很加分麵條是偏硬的的口感，吃起來很有層次感，而牛背扁聽說是一頭牛身上少量取出的牛肉吃起來非常細嫩Q彈超好吃。

水牛城辣雞翅$180

外表的上酸辣的水牛城辣醬光亮光很亮，看上去就很有食慾，微酸微辣微甜的雞翅感軟嫩多汁，吃完還吸允手指不浪費醬汁。

金沙乳酪蛋糕$135

口感算紮實保有鹹蛋黃顆粒感吃起來很有層次，鹹甜感不算絲滑細緻做為餐後甜點尚可。

飲品是自助無限喝：

有茶、咖啡、果汁想喝什麼拿什麼。

現在還有超CHILL 的活動：

宜蘭縣民➡️只要需出示身份證打九折， Google照片 +評論送飲品一起來超Chill一下~

用餐心得：

離車站很近的文旅附設的餐廳居然CP值這麼高，主餐大致上都很有水準真的是燈光美氣氛佳而白天還可眺望龜山島的景色是不是很心動想不想立馬來住一晚呀！

📌晴朗餐廳X Chill Lounge

📌宜蘭縣頭城鎮青雲路三段126號6樓

📌03 978 9116

📍營業時間：

每日11:30-21:00，週三11:30-15:00

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