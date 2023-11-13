關於：燥神

地址：高雄市鳳山區民生路133號

電話：0963-830330

粉絲專頁：燥神

開飯時間：週一至週五 上午11:00-14:00 下午5:00-7:30

週六上午11:00- 14:00 週日公休

隱身於鳳山區巷弄內的銅板價美食，也是國民小吃的燥神，內有高雄最好吃的東坡肉飯，

趁著休息日一定要來好好大快朵頤一下＾＾

窗明几淨的店面，中式古色古香桌椅擺設，牆壁上的風雅書法字以及菜單，都是老闆親手書寫，

讓用餐的朋友們不只能填飽肚子更能輕鬆享受這空間的優雅。

店內的飯類小菜都是銅板價格，吃起來荷包君很開心，五臟廟也可以被完全滿足＾＾

老闆還特別體恤各位來吃飯的朋友，還推出了發薪水前的吃土套餐（一份50元）～

每月的1號～5號限定（肉燥飯滷蛋筍干／滷豆腐／湯）

老闆人真的很佛心呀～小資族的我們可以好好把握這樣的活動哦＾＾

餐具、醬料、衛生紙巾都另外擺放於小桌子上，需要的朋友可以自行取用。

價格很佛心，老闆對環境也很講究，

自助取用的餐檯及用餐桌面都保持得很乾淨，讓來用餐的客人可以安心。

燥神家的肉燥，是老闆採用溫體豬肉下去烹煮，肉的瘦肉與肥肉比例掌握的很好，

吃下去不會有太多的肥膩感，又能吃到肉燥的香味，讓人想再來一碗～

（好吃的肉燥真想一整鍋都端回家～）ＸＤＤＤＤ

燥神每天還會準備現炒的時蔬青菜，給用餐的朋友們加點，做成便當外帶或內用享用，都更增添美味。

燥神有名的白菜滷，一定要點上一盤享用＾＾

我們的餐點到齊啦～準備上桌享用。

我跟大胃王隊友分別又加點了白菜滷、花椒木耳及當日的番茄炒蛋。

＊肉燥飯＊

油亮油亮的帶皮滷肉燥飯，吃得到肉燥的香味，卻又不會過於鹹膩的口感。

肉汁均勻地攪拌後，每一口都吃得到濃郁的肉燥香味。

＊東坡肉飯＊

果然名不虛傳，高雄最好吃的東坡肉飯就在燥神啦～

選用帶皮的豬五花肉下去烹調，肥而不膩的口感，瘦肉的部分吃起來也不會柴柴的，

搭配上筍干一起享用，真的是絕配！

＊滷豆腐及各式小菜＊

一份滷豆腐有兩塊的份量，滷汁完全的入味到豆腐內，一口咬下就能吃到滷汁的香味，

不論搭配肉燥飯或東坡肉飯，都是很下飯的組合。

敢吃辣的朋友，還可以添加老闆家自製的辣椒醬油，會有不一樣的風味哦。

＊白菜滷＊

出發至燥神用餐時，就有先爬文看網友評價，大家都對這道白菜滷大大推薦。

白菜滷的軟爛入味，吃得到扁魚的香味，與白菜的清甜。

近日搭配老闆的生日慶，從2023年11月15日至11月21日只要前往燥神用餐，

白菜滷就可以無償的升級“干貝”白菜滷哦！

老闆的寵粉優惠，大家一定要熱烈前往參加哦～

＊花椒木耳＊

等等！！！！我竟然沒有給最愛的花椒木耳拍特寫照！！！！

燥神家的花椒木耳，不同以往的涼拌口感，加入花椒的香味，

入口麻而不辣，不用害怕有辣椒的嗆辣感，吃起來清脆讓人一口接一口的一起入飯。

吃飯怎麼能不配上一碗湯呢！

燥神家的味噌湯配料豐富，有海帶豆腐及小魚乾，喝起來濃郁又有層次感。

愛喝湯的小米，一次喝上兩碗也是可以的！！！

不愛喝熱湯的朋友們，燥神也有準備冷飲給大家挑選，好好的在這空間享受吃上一頓飯吧＾＾