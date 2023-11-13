關於：燥神
地址：高雄市鳳山區民生路133號
電話：0963-830330
粉絲專頁：燥神
開飯時間：週一至週五 上午11:00-14:00 下午5:00-7:30
週六上午11:00- 14:00 週日公休
隱身於鳳山區巷弄內的銅板價美食，也是國民小吃的燥神，內有高雄最好吃的東坡肉飯，
趁著休息日一定要來好好大快朵頤一下＾＾
窗明几淨的店面，中式古色古香桌椅擺設，牆壁上的風雅書法字以及菜單，都是老闆親手書寫，
讓用餐的朋友們不只能填飽肚子更能輕鬆享受這空間的優雅。
店內的飯類小菜都是銅板價格，吃起來荷包君很開心，五臟廟也可以被完全滿足＾＾
老闆還特別體恤各位來吃飯的朋友，還推出了發薪水前的吃土套餐（一份50元）～
每月的1號～5號限定（肉燥飯滷蛋筍干／滷豆腐／湯）
老闆人真的很佛心呀～小資族的我們可以好好把握這樣的活動哦＾＾
餐具、醬料、衛生紙巾都另外擺放於小桌子上，需要的朋友可以自行取用。
價格很佛心，老闆對環境也很講究，
自助取用的餐檯及用餐桌面都保持得很乾淨，讓來用餐的客人可以安心。
燥神家的肉燥，是老闆採用溫體豬肉下去烹煮，肉的瘦肉與肥肉比例掌握的很好，
吃下去不會有太多的肥膩感，又能吃到肉燥的香味，讓人想再來一碗～
（好吃的肉燥真想一整鍋都端回家～）ＸＤＤＤＤ
燥神每天還會準備現炒的時蔬青菜，給用餐的朋友們加點，做成便當外帶或內用享用，都更增添美味。
燥神有名的白菜滷，一定要點上一盤享用＾＾
我們的餐點到齊啦～準備上桌享用。
我跟大胃王隊友分別又加點了白菜滷、花椒木耳及當日的番茄炒蛋。
＊肉燥飯＊
油亮油亮的帶皮滷肉燥飯，吃得到肉燥的香味，卻又不會過於鹹膩的口感。
肉汁均勻地攪拌後，每一口都吃得到濃郁的肉燥香味。
＊東坡肉飯＊
果然名不虛傳，高雄最好吃的東坡肉飯就在燥神啦～
選用帶皮的豬五花肉下去烹調，肥而不膩的口感，瘦肉的部分吃起來也不會柴柴的，
搭配上筍干一起享用，真的是絕配！
＊滷豆腐及各式小菜＊
一份滷豆腐有兩塊的份量，滷汁完全的入味到豆腐內，一口咬下就能吃到滷汁的香味，
不論搭配肉燥飯或東坡肉飯，都是很下飯的組合。
敢吃辣的朋友，還可以添加老闆家自製的辣椒醬油，會有不一樣的風味哦。
＊白菜滷＊
出發至燥神用餐時，就有先爬文看網友評價，大家都對這道白菜滷大大推薦。
白菜滷的軟爛入味，吃得到扁魚的香味，與白菜的清甜。
近日搭配老闆的生日慶，從2023年11月15日至11月21日只要前往燥神用餐，
白菜滷就可以無償的升級“干貝”白菜滷哦！
老闆的寵粉優惠，大家一定要熱烈前往參加哦～
＊花椒木耳＊
等等！！！！我竟然沒有給最愛的花椒木耳拍特寫照！！！！
燥神家的花椒木耳，不同以往的涼拌口感，加入花椒的香味，
入口麻而不辣，不用害怕有辣椒的嗆辣感，吃起來清脆讓人一口接一口的一起入飯。
吃飯怎麼能不配上一碗湯呢！
燥神家的味噌湯配料豐富，有海帶豆腐及小魚乾，喝起來濃郁又有層次感。
愛喝湯的小米，一次喝上兩碗也是可以的！！！
不愛喝熱湯的朋友們，燥神也有準備冷飲給大家挑選，好好的在這空間享受吃上一頓飯吧＾＾