走！一起到宮亭享用御膳吧～生活也要有儀式感，在平凡的生活中多點小確幸，宮亭御膳以套餐供應，每道菜份量小巧精緻，讓我們可以一次品嚐多道精緻味美的御膳料理，超幸福的，還有設計小資女套餐160元起就有，CP值超高，想有擁有儀式感的一定要點九宮格套餐，真是視覺與味覺雙重享受，幸福快樂滿足好滋味～

生活也要有儀式感，來宮亭御膳享有精緻御膳料理，在平凡的日常中享受生活。影片分享

品味美食與美好時光，從這裡開始，宮亭御膳除九宮格料理，也有單點、精緻套餐、手作餐食及各項飲品。

茶水自取，不收服務費。

新開幕，打卡評論還送好禮。

菜單圖文並茂，有多道主菜可選，每樣看起來都好吸引人～

招牌九宮格套餐258元起， 為無菜單料理，有冷盤沙拉、海鮮、小菜等依當天食材出菜，可以感覺每道菜用心製作。

最新DM，實際DM以店家為主。每人低消100元。

升級九宮格超澎湃的，品嚐最道地的宮廷御膳料理，真是視覺與味覺雙重享受。

也有精緻套餐可選，點主餐，附四樣小菜、湯品和白飯。

御廚秘製三杯雞精緻套餐180元，這次小菜有高麗菜、麻婆豆腐、金沙玉米荀、蕃茄炒蛋，湯品為蘿蔔丸子湯，每樣都好好吃喔～

宸意蒽爆牛肉九宮格套餐318元，跟我想的蒽爆牛肉不太一樣，一點都不油膩，相當清爽且牛肉非常Q彈，相當精緻的宮廷菜餚。

九宮格套餐，雙色飯有紫米和白飯，一次享用兩種超滿足的～

可以感覺到主廚非常用心，九宮格的配菜精緻又美味，每樣都讓我們讚不絕口，平價就能享用美味料理，值得推薦。

宮亭御膳：台中市北區崇德路一段510-1號；營業時間：11:00-14:30；17:00-20:00（周日公休）

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