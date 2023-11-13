到宜蘭玩的朋友可別錯過這家百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳，

有香噴噴的窯烤雞，還有各式現點現作的美味熱炒，

餐廳還榮獲宜蘭勁好十大好食餐廳 二連霸, 是到宜蘭五結必吃的美味餐廳，

很適合與三五好友來聚餐或全家大小一起來喔~

百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳位於宜蘭羅東交流道下附近，

吃飽後不管往南往北玩都很便利

百匯甕窯雞快炒餐廳，餐廳皆是圓桌設計，

每到用餐時間，就擁有不少人潮，

建議來這裡用餐可以先訂位，

或是避開用餐尖峰時間喔~

酒水的部份是自取，

價格標示明確，

讓人選購起來更便利，

來這聚餐、小酌都適合

(開車不喝酒，喝酒不開車)

百匯甕窯雞快炒餐廳餐點選擇多樣化，

滿足每個人不同的喜好，

假日的部份不提供炒飯炒麵、也不提供加點菜品，

建議有想吃的餐點通通一次點起來喔~

窯烤雞

有得獎的窯烤雞是每桌必點的美味，

油油亮亮香噴噴的烤雞聞起來真的特別的香，

一上桌香氣撲鼻而來，

讓人忍不住吞了口水，

一剝開雞肉，雞汁緩緩流出，

連雞胸肉的地方嚐起來也非常的水嫩且不乾柴，

多汁味美的口感，讓人一試就愛上

塔香蛤蠣

蛤蠣炒得鹹香又下飯，

還有塔香的清新香氣，

讓孩子超喜歡的

清燉西魯肉

來到宜蘭一定要來嚐嚐西魯肉，

表面滿滿的蛋酥，

底下還有不少配料，

非常適合多人一起分食，

一口咬下有白菜的軟嫩多汁，蛋酥的酥香，

還有其他配料的不同脆度，

勾芡也不會很重，

如果有來的朋友可以試試

剝皮辣椒松阪豬

松阪豬滑嫩鮮美，

四季豆香脆，

咬到剝皮辣椒時又多了鮮脆甘甜的口感，

整體嚐起來相當有層次，

也是下飯的美味

芹菜炒鯊魚

鯊魚相當軟嫩，魚皮的地方也特別Q，

整體搭配的鮮香又好吃，

份量也很可以喔~

五更腸旺

鴨血入味又滑嫩、大腸厚實又好咀嚼，

辣度適中，香氣與層次都很豐富，

單吃也不鹹膩，

這道菜還有榮獲宜蘭勁好十大好食，

如果有來的朋友可別錯過喔~

蚵酥

蚵酥炸得金黃酥香，

飽滿又鮮美，

讓人一口接一口愈吃愈涮嘴，是我吃熱炒必點的美味

炒螺肉

還是第一次吃炒螺肉，

螺肉嚐起來脆脆的，

店家炒得非常的香，

醬香交織著塔香，還有螺肉的脆感，

也是下飯的料理之一

沙茶牛肉

牛肉嫩口又好咀嚼，切得大塊，份量也不少，

帶有濃濃的沙茶香，

讓人食慾大開，是美味的白飯殺手，

CP值超高的

金沙中卷

中卷炸得外酥內Q的，

鮮嫩又好咬，

搭配著金沙獨特香氣，

有層次又涮嘴，

喜歡金沙料理的朋友一定要點看看

百匯甕窯雞快炒餐廳，食材新鮮，

菜色豐富且多樣化，

難怪每到用餐時間人潮駱譯不絕，

記得要來的朋友一定要先訂位喔~

店家資訊:

百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳

地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段171號

電話：03-950-1386

營業時間：

週一至週五 11:00~15:00 17:00~21:00

週六至週日 11:00–15:00 16:30–21:00

百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳粉絲團

#宜蘭美食 #百匯甕窯雞快炒餐廳 #五結餐廳 #窯烤雞 #宜蘭窯烤雞 #宜蘭合菜

本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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