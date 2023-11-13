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【新竹】 香山 鷹王肉圓｜在地人氣老店，蒜味濃的肉圓 一份兩顆才50元超佛！但香腸才是隱藏版大魔王必點。

2023-11-13 12:20:08 mika 人氣：528
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窩客好文

mika

發表篇數：439篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 香山區

造訪商家：鷹王肉圓(香山)
place新竹市香山區延平路二段350號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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被我封存很久沒拿出來寫的膺王肉圓，原來已經漲價了！不過依舊很便宜很佛系啦。原本一份兩顆肉圓是45元，現已經漲到50元，單顆原23元，現漲到27元，就還是很銅板價格，雖然這家肉圓對我來說夭壽嗆蒜，我吃不懂，但因為炭烤香腸太好吃了，還是必須推爆。

鷹王肉圓｜交通位置

躲在偏僻的小巷內，空軍基地旁的鐵皮屋
開車的話 附近路邊可以找一下有沒有停車位。

 

這裡很偏僻但生意超級好
很多觀光客都是專程來吃，在地人更不用說了。

其實烤香腸才是隱藏版大魔王，真的超好吃。

炭烤香腸

香腸也漲價了
原一條40元，現一條45元
不過因為很好吃，＋5元也不能阻擋我的熱情。

炭火現烤香腸需要時間等待
趁這時間來順點肉圓、綜合湯搭配一起吃。

純手工製作的古早味香腸，沒有添加亞硝酸鹽
烤的很焦香，香腸的油脂香氣都烤出來了，脂香四溢還有炭香味
豬肉肥瘦比例參半但有偏肥一點，口味偏重還帶酒香，我自己是蠻喜歡的。

復古三輪車也是這裡的特色之一
因為膺王肉圓就是從這台三輪車開始的
至今已有60年以上歷史了，是在地人氣老店無誤。

鷹王肉圓｜MENU

我拍的是漲價前的價格，只能僅供參考
肉圓部分有分一粒跟一份，一份是2顆 現在是50元，一粒是27元。
香腸部分是45元一條，其他就沒有很必點，以現場為主。

這三輪車可不是擺飾，而是正在服役中
現在所有料理也都是用這一台三輪車在料理的。

真的是古董了，很珍貴阿現在。

低溫油泡的紅糟肉圓
最大特色就是蒜味超級濃，很客家這樣。

這家肉圓只有淋紅醬（甜辣醬）沒有白醬（甜米漿），取代白醬的是醬油膏、蒜泥等等調味！

鐵皮屋內座位很多
生意非常好，假日更是一位難求。

搭配香腸一起吃的蒜頭免費取用。

我們點了一份（兩顆）肉圓/綜合湯/香腸一條。

綜合湯裡面有骨仔肉湯+魚丸

魚丸裡面包絞肉，口感不錯。

骨仔肉湯也是在地人推薦的。

肉圓｜一份兩顆  50元

除了甜辣醬以外就是蒜泥加超多～
堪稱是全台最蒜肉圓也是真不為過，非常嗆蒜。
低溫油泡肉圓皮軟滑帶點Q，裡面包的是自製紅槽肉，瘦肉居多。

蒜頭是使用雲林蒜頭磨成的蒜泥，非常大器給超多！蒜泥＋紅糟香氣，整個就蠻嗆蒜的，我自己是很不愛啦，愛吃蒜泥的人應該很喜歡就是了，習慣有甜米漿的我反正吃不懂。提醒一下 不喜歡嗆蒜的人可以事先要求蒜泥不要加這麼多喔，反正我個人覺得這裡的炭香味十足帶肉汁香氣的香腸我比較推薦，根本就是隱藏版大魔王來著。

鷹王肉圓

地址：新竹市香山區延平路二段350號
電話：0933 794992
時間：10:30–19:00｜每週三公休

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mika

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