北橫之驛這家桃園大溪最新植栽系咖啡館，前身是經國紀念館大溪遊客中心，充滿綠意的玻璃屋餐廳在網路看到有不少人分享，北橫之驛菜單提供中西式餐點、炸物、鬆餅、蛋糕、咖啡、冰沙、茶飲、氣泡飲等等，餐點品項選擇不少，可以來吃正餐或下午茶，用餐環境舒適好拍，趕緊來跟大家分享吧

內容目錄

北橫之驛在哪裡

北橫之驛地址就在桃園大溪復興路一段896號‎，原本是經國紀念館大溪遊客中心‎，後來重新整修營運‎，開車來旁邊就有免費停車場‎，附近景點還有龍情魔幻豆子主題館、大溪花海農場、蘇家莊園以及慈湖遊客中心等等

北橫之驛營業時間

北橫之驛營業時間從早上9點營業到晚上6點‎，星期二會公休，走進咖啡廳裡頭可以看到室內採光非常棒

北橫之驛用餐環境

北橫之驛用餐環境很明亮，整家咖啡廳就像被綠色植栽包圍，跟店家聊天說到這裡的盆栽都是特別從田尾運過來

北橫之驛咖啡廳用餐座位有雙人桌、四人桌以及圓桌，如果人多的話還可以坐圓桌，才在試營運就吸引不少人來用餐

樹小編來到這裡剛好外面下著雨天氣不太好，不過咖啡廳內一點也沒有受影響，自然採光加上大量植栽，營造出輕鬆渡假的氛圍

北橫之驛咖啡廳內主要有兩個用餐區塊，往裡面走這區還有沙發座位，店家說這裡的玻璃都是自己工廠生產的彩繪玻璃很有特色

沒想到走進這個區塊感覺又是不一樣的風格，這裡反而有點復古老上海的感覺，彩繪玻璃燈飾也很美

北橫之驛菜單價錢

北橫之驛菜單價錢，主餐有簡餐像是義大利麵、燉飯以及炸物等等，另外還有下午茶甜點飲料等等，每人低消1杯飲品或餐點甜點，人多時用餐時間90分鐘

內用沒有收服務費，用餐完記得把餐盤餐具放置回收區，每桌也都有提供檸檬水，我點了一份炸雞翅、甜點以及飲料

北橫之驛墨西哥辣雞翅

墨西哥辣雞翅，調味覺得沒有想像中的墨西哥辣味，雞肉吃起來還挺嫩，推薦人多可以點了一起分食

北橫之驛抹茶千層派

抹茶千層派吃起來香甜微苦，帶點濕潤感甜度剛好不會太甜膩，整體表現算是中規中矩，也沒有到很驚豔

北橫之驛繽紛金旺來

繽紛金旺來上面還有鳳梨乾來點綴，氣泡飲色澤看起來也很美，喝起來帶有清爽氣泡感，算是好喝的氣泡飲

另外在餐廳櫃檯還有伴手禮可以參觀選購，植物系咖啡廳寬敞明亮，視覺上舒適放鬆，好停車不收服務費，低消只要飲料餐點或蛋糕，分享給大家參考囉

阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)

經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群

主題：國內外旅遊、美食、宗教廟宇文化、便利商店超商超市、生活資訊

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店家/景點資訊

店家名稱：北橫之驛

所在地址：臺灣桃園市大溪區復興路一段896號‎號

營業時間：日 一 三 四 五 六 09:00-18:00

店家電話：0958 516 089 Google即時導航

交通資訊

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