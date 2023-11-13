台北麻辣鍋吃到飽推薦這家皇家帝國麻辣火鍋吃到飽，這家麻辣火鍋完全就是台北高CP火鍋吃到飽的翹楚，會發現皇家帝國麻辣火鍋，也是剛好要跟朋友約吃火鍋，看到皇家帝國麻辣火鍋google評價近3萬則4.9高分，引起我很大的興趣，查過網路鄉民的評價也不錯，所以就跟朋友約在皇家帝國麻辣火鍋吃飯

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台北萬華皇家帝國麻辣火鍋吃到飽在哪裡

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽鄰近家樂福桂林店，搭捷運出西門站走路大約8分鐘，我們約好日期那天皇家帝國線上訂位剛好滿了，所以我只好提早一個小時就在門口等，差不多時間快到店員有先出來登記現場候位的人，要等預訂入座完，才會輪到現場候位的人，好裡加在我還提早到，因為等到營業時間一到，人潮已經滿滿很誇張

朋友說這家皇家帝國麻辣火鍋算是老字號吃到飽餐廳，其他朋友也有來吃過幾次，推薦要點他們家的麻辣火鍋，麻辣鴨血豆腐很好吃，所以要我選鍋底時，我就先點了麻辣火鍋

台北萬華皇家帝國麻辣火鍋吃到飽菜單價位

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽價位：

不分平假日850元＋10%：935元

小孩(110cm~140cm)400元＋10%：44O元

小小孩(90cm~110cm)100元＋10%：110元

台北萬華皇家帝國麻辣火鍋吃到飽自助吧

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽自助吧，桌面上會有小盤子，就用小盤子去自取食材，盤子不大所以一次能裝的食材剛剛好，這樣也不會造成浪費，反正吃完再過去拿就好

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽自助吧，肉品大至在左邊就是牛羊豬雞，右邊則是以海鮮食材為主，其他穿插蔬菜以及火鍋料、泡麵等等

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽自助吧，牛肉我推薦美國極上安格斯牛、美國極上和牛霜降、無骨牛小排等等，豬肉我是吃台灣香草豬，基本上肉質都不錯

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽自助吧，海鮮有三點蟹、藍蟹、旭蟹、小龍蝦、鱈魚、鮑魚、剝皮魚等，喜歡吃蝦這裡有深海紅蝦、白蝦、天使紅蝦、草蝦等，讓你吃蝦子可以吃到很開心

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽自助吧，我覺得比較特別的食材有雞佛、豬心、豬腰、基隆手工燕餃、基隆手工蝦餃等，另外不得不誇一下他們家的蔬菜瓜果和菇類也很齊全，臺面陳列整齊乾淨

台北萬華皇家帝國麻辣火鍋吃到飽醬料台

皇家帝國麻辣火鍋醬料台，有豆乳醬、辣豆瓣醬、芝麻醬、沙茶醬、日式醬油、蘿蔔泥、蒜苗、蔥花、蒜末、香菜、小辣椒、花生粉、砂糖、米醋、烏醋、芥末醬、香油等等，旁邊還有生雞蛋真的太齊全啦

台北萬華皇家帝國麻辣火鍋吃到飽水果吧

皇家帝國麻辣火鍋水果吧也很多樣，還有草莓可以吃到飽，不過應該是季節限定

飲料部份有沖泡飲料，想吃白飯電鍋內有白飯，旁邊還有滷肉，他們家的滷肉飯是好吃的，可以吃看看唷!

台北萬華皇家帝國麻辣火鍋吃到飽飲料櫃

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽的飲料櫃，讓我感受到滿滿誠意，感覺就是走進便宜商店內隨你拿的概念，像有特上紅茶、阿薩姆奶茶、特上檸檬茶、速纖、波蜜果菜汁、麥仔茶、御茶園、津津蘆筍汁、仙草蜜、立頓奶茶、黑松沙士、百事可樂、百事可樂、蘋果西打、雪碧、激浪等等，酒類也是海尼根啤酒、台灣啤酒、Bar啤酒、麒麟啤酒、柏克金啤酒、雪山啤酒、百威啤酒、虎牌啤酒等等，選擇種類多到不行 ◎喝酒不開車，開車不喝酒，未成年請勿飲酒!

台北萬華皇家帝國麻辣火鍋吃到飽冰品櫃

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽，冰淇淋區有哈根達斯、莫凡彼冰淇淋，另一個冰櫃則有滿滿的冰棒可以吃，旁邊的甜點櫃也算挺精彩的

皇家帝國鍋底有蒙古麻辣鍋、蒙古養生鍋、招牌麻辣鍋、干貝海鮮鍋、日式壽喜燒、日式味噌鍋、南洋咖哩鍋、義式蕃茄鍋、韓式泡菜鍋、鮮味香菇鍋，比較多人點的是招牌麻辣鍋、干貝海鮮鍋、韓式泡菜鍋等

招牌麻辣鍋的鴨血跟豆腐都可以續加，我覺得鴨血跟豆腐都好吃很嫩口，尤其是豆腐香滑表現很棒

台北萬華皇家帝國麻辣火鍋吃到飽必吃必點

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽必吃牛小排、和牛霜降、牛舌、香草豬、鱈魚、蝦子、豬心、豬腰、基隆手工燕餃、基隆手工蝦餃、蛋餃、滷肉飯等，其他就依自己喜好，另外不要看到小龍蝦就很開心，因為那個吃起來不太方便!

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽，我覺得雖然價位較高，但火鍋食材真的有屌，完全可以給過，整排飲料櫃喝到超爽，而且補食材的速度很快，都不是等沒有才補，而是看到不多了就補，再來好奇為什麼，皇家帝國麻辣火鍋Google評價近3萬4.9高分，因為他們有做活動，而且送的蝦子品質也不錯，算是很有誠意，畢竟拿人手短吃人嘴軟囉!簡單說就是我自己也很推的台北麻辣火鍋吃到飽，大家可以去吃看看囉

台北萬華皇家帝國麻辣火鍋吃到飽店家資訊

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽

電話：02-2314-9969

地址：台北市萬華區中華路一段192號

營業時間：11:30~24:30

FB粉絲團：皇家帝國麻辣火鍋吃到飽

台北萬華皇家帝國麻辣火鍋吃到飽交通位置

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阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)

經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群

主題：國內外旅遊、美食、宗教廟宇文化、便利商店超商超市、生活資訊

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