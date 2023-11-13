所淋麻辣 SORIMMARA 『소림마라』蘆洲店:新北市三重區五華街282號4樓(蘆洲家樂福)，電話: 02 2857 5008，營業時間:11:00-22:00

記得是兩三年前我那位常跑韓國的貿易商友人帶回來一箱韓國當時正紅的「麻辣麵」，讓我一嚐驚為天人，這間麻辣麵在韓國短短3年居然開了200家分店，聽說有人要代理進台灣，卻又一波三折直到最近才在新北的蘆洲家樂福四樓開海外第一家店，並正名為「所淋麻辣 SORIMMARA 『소림마라』 」，據說美國、越南也將在近日展店。先說結論，別看到麻辣兩個字就以為是火鍋，它其實來自中國的麻辣燙，也別看它紅通通，其實辣度可以自己調整，原味基本上不辣，除了紅通通，也可以選黑嘛嘛。付費方式論斤稱兩，愛吃什麼就夾什麼，吃多少付多少，再選四種不同的醬汁，小菜、白飯、飲料完全自助無限量供應。一起來看看韓國近年最紅的「麻辣燙」到底是在紅什麼。

「所淋麻辣 SORIMMARA 『소림마라』 」海外一號店，原本聽說是要開在信義的att fun，但不曉得為什麼最後會落腳對我來說有一點遠的蘆洲，但正因為如此聽說才試營運就掀起蘆洲新的韓料旋風，假日用餐時間還得排隊。實際的位置在蘆洲家樂福四樓，如果定位不太好找，直接google 蘆洲家樂福也是一個辦法。

看了一下四樓跟很多百貨公司美食街一樣，聚集了不少餐飲的連鎖店，像是拉麵最多店的「花月嵐」、王品的「石二鍋」、即將開幕的「爭鮮」，就蘆洲人的說法，這一帶越來越多人，也越來越熱鬧，幾手自成了一個商圈。

因為怕排隊，所以選了平常日開門的11點就來，幸好不用排隊人也不多，但吃完走人的12點多，已經有近八成滿的客人，看起來都是來這購物的當地人，顯然風聲沒有完全走漏，網路上也找不到其他的報導，只看到1111人力銀行在徵人的訊息....。

用餐環境其實比我想像中來的大，預留的走道空間也很寬，應該比較不會有人擠人的問題。裝潢佈置走的是年輕人喜歡的新派乾韓式簡約風，聽說和韓國的店差不多，牆上的海報更是原汁原味

看到這會不會覺得有一點眼熟，對，就是早前我分享過的每個月熱銷100萬包的「韓國麻辣麵」，現在也有杯麵了，聽店員說不久的將來在這也買得到，甚至是台灣的通路都會引進。

用餐方式有一點像咱們的加熱式滷味，愛吃什麼夾什麼，之不過是論斤而非計樣，比較值得注意的是肉類另計一份是70元，有牛、羊、豬、雞四種可以選擇，起司則是30元，辣度也可以自行調整，別看它紅通通，其實原味幾乎完全不辣。另外，也有一些韓國中餐的單點料理，麻辣炒飯據說在韓國很受歡迎。

自助餐吧約有20多種蔬食、菇類、和韓國年糕、魚板和丸子類，愛吃什麼就夾什麼，自由度很高，也不用怕吃不完浪費，更不用像吃吃到飽般怕吃虧狂塞進肚子裡。

這一區還有豆皮和韓國拉麵、冬粉等主食，最後後磅稱論斤計價，比較特別需要留意的是，不同的醬汁會有不同的計價，比方說，你挑的是基本湯底所淋麻辣醬(A)就是每100公克60元，但如果你挑的是black醬麻辣香鍋(D)，那就是每100公克80元。而不是食材一個價，醬汁一個價。

覺得味道不夠的也有蔥花、蒜泥、韓式醬油可以自行再調味，但相信我你應該用不太到，最多就是蔥花和蒜泥，因為本身就很夠味。

目前的韓式泡菜(小菜)有兩種一種是我超愛的漬蘿蔔，一種是像泡菜口味的小黃瓜，兩種都是無限供應自取吃到爽。白飯也是自己盛，愛吃多少添多少，吃到飽為止。

飲料機除了火鍋店常見的可樂機外，還有兩台比較不甜的日式茶飲，當然也有冰的白開水。

除了招牌麻辣燙外，我發現這裡也有一些單點的料理可以佐麻辣燙，甚至是韓國最流行的炸雞，有一兩人的小份，也有適合團體的大份，主要看起來是偏韓國的中式料理鍋包肉，不想吃白飯的也有據說在韓國很受年輕人歡迎的麻辣炒飯。

這裡的鍋包肉有兩種，一是雞肉、二是蝦子，於是我們各點了一份。咦，不是應該點炸雞嗎........。

蝦子個頭都挺大的，吃起來也是爽脆，外面的麵衣不多卻在淋上醬汁後還能保有一點入口的酥度，醬汁以為像糖醋的粘稠卻意外爽口，甜中帶點微妙的酸度，老實說意外的好吃。

接著是鍋巴包肉，不止和中國、台灣能吃到的鍋包肉不一樣，甚至連跟我在韓國吃到的不太一樣，乍看以為是炸甜不辣，只是顏色淡了些，麵衣感覺比蝦子來的厚一些，但酥度卻帶著滑口的軟或者應該說是濕，咀嚼端有帶一點軟糯，裡面的肉是討喜的綿，呼應外面有一點酸中透甜的醬汁，不管是口感還是味道都很涮嘴，這個我可以一個人嗑掉一盤，沒問題。

友人點的原味麻辣燙加肉，一大碗300元還有剩，加上白飯、小菜吃飽飽，飲料喝爽爽。

首先是這燙看起來紅，上面還浮著辣油，卻意外沒有什麼辣度，只有辣油的香和淡淡的花椒麻，當湯喝完全沒問題，如果覺得無辣不爽不歡，可以直接選麻辣香鍋(每100公克70元)，或是調整辣度(1-6)，個人覺得如果你不吃辣，選1就好，3雖然一開始不辣，但會越吃越辣。

各項食材以這個價位來說都算不錯，特別是丸子類我幾乎都很喜歡，韓國年糕、魚板那是必夾，最喜歡的是這個偽福袋，其實它裡面是帶卵的魚漿，脆Q鮮甜好好吃。

加點的牛肉一份70份量和品質都可以，尤其是吸了香麻的燙汁後，有吃火鍋的痛快。

因為很喜歡韓國的炸醬麵，所以挑了黑嘛嘛的BLACK醬麻辣鍋，同樣的說是麻辣，但一點也不辣，反而如視覺帶著韓式黑炸醬的甜，但也許有兩者綜合過，吃起來比較不像單純吃韓式炸醬那麼的甜膩，加上灑上的白芝麻，吃起來意外的很涮嘴，根本一口接一口。

食材端挑了比較多個人偏好的菇類，尤其是金針菇，沾纏滿了黑色的醬汁，吃起來很帶勁，洋蔥也很搭，年糕、魚板等韓食常見的食材，另外沾滿黑醬汁的紅蘿蔔丁好好吃。一堆食材或拌或不拌，用筷子夾，或湯匙直接大口挖，爽度都很棒。

最後是粉紅醬(乾鍋)加起司(建議一定要加)，每100公克是80元，上來光看到滿滿的起司，我都HIHG了，這一鍋挑了比較多的魚漿製品，就像在韓國魚漿製品和起司永遠最搭。是說，韓國料理有什麼和起司不搭的??你倒是說說看，我這麼臭著友人。

筷子、夾子一起來，這些起司意外的很粘很纏，還真是不太好拌，卻一邊拌一邊流口水，誰叫我是徹底的起司控....微微的辣、些許的甜，纏滿可以拉很長很長的起司，爽度破錶，看起來是，吃起來更是，尤其是用年糕去沾、去纏，誰說這不是吃韓食最大的魅力。最重要的是，一個人3、400就可以嚐到地地道道韓國現在最火紅的麻辣燙，還不用買機票......。

所淋麻辣 SORIMMARA 『소림마라』蘆洲店:新北市三重區五華街282號4樓(蘆洲家樂福)，電話: 02 2857 5008，營業時間:11:00-22:00

更多韓國料理 (31)

歡迎加入15萬人社團大台北美食地圖社團，分享你的大台北美食地圖

小虎食夢網fb粉絲團:https://www.facebook.com/rabbit38844/

小虎食夢網line@:https://admin-official.line.me/12182741/

小虎食夢網ig:https://www.instagram.com/rabbit38844/?hl=zh-tw

更多以台北捷運美食分類的食記(5000+)篇

喜歡小虎的食記嗎?有fb的朋友請按讚加入「小虎食夢網」、跟我們一起隨時討論分享各地的美食吧!