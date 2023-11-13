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肉次方燒肉放題西門峨眉店|台北西門町王品燒肉吃到飽(訂位菜單)

2023-11-13 12:55:06 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 人氣：103
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窩客好文

Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

發表篇數：711篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：肉次方燒肉放題西門峨眉店
place台北市萬華區峨眉街37號4樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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肉次方燒肉放題網路評價破萬則台北燒肉吃到飽，高CP評價超好的王品燒肉吃到飽，只要598元肉次方價格超便宜，菜單就有昇龍豚、牛小排、海鮮、甜點、鍋物等等，將近20多種食材吃到飽，超受歡迎就算是平日也客滿，建議想吃肉次方訂位是一定要的，不然來到肉次方現場候位會有可能撲空唷

內容目錄

肉次方分店怎麼去

台北肉次方燒肉放題地址就在台北萬華峨眉街37號4樓，搭捷運出西門站6號出口，直走1分鐘就可以抵達，肉次方分店目前有台北西門峨眉店、台中文心崇德店、台南府前店 、板橋捷運江子翠店等等

肉次方線上訂位

肉次方峨嵋店營業時間11:30–23:00，下午沒有休息時間，樹小編選擇11點半就來報到，來到現場看到人潮，心想好險有訂位，不然真的有可能要等到天荒地老，想吃還是建議先去線上訂位(肉次方訂位連結)

肉次方用餐環境

走進肉次方峨嵋店可以看到內部裝潢很有設計感，用餐座位還不少，整體環境舒適不會太過擁擠，排風做的不錯也不會有太多濃煙

在線上訂位的時間來到現場，先去跟服務人員報到，然後服務人員就會帶位，樹小編算很早來，沒過多久就全場客滿了

肉次方自助吧

肉次方燒肉吃到飽自助吧，全場就是這個自助吧，動線還算是規劃的不錯，取餐也不會不順

▼肉次方燒肉吃到飽蔬食烤物區，還有醃製小菜，推薦必拿醃製蘿蔔，搭配燒肉非常棒

▼肉次方燒肉吃到飽聖代吧，可以自己動手做聖代


▼肉次方燒肉吃到飽飲料區，有可口可樂機、冰沙、可爾必思、烏梅汁等等

▼肉次方燒肉吃到飽副食區，熟食料理有紅酒燉牛肉吃到飽，如果肚子餓可以先來一碗

▼肉次方燒肉吃到飽厚片烤餅區這個可以拿取搭配燒肉來組合

▼肉次方燒肉吃到飽沾醬料區5種沾醬調味料

▼肉次方燒肉吃到飽豚骨雞湯推薦一定要來裝熱湯喝了很暖胃

肉次方價格

▲▼肉次方燒肉吃到飽菜單價格，總共有4種價位可以選擇，分別是598元、698元、798元、998元等等，樹小編選擇最低的598元價位吃到飽(需加10%服務費)

肉次方點餐方式

肉次方點餐方式就是使用桌面上的平板來餐點，提醒記得要按送出，不然只有點的話，餐點是不會上桌的，用餐時間120分鐘，點餐時間90分鐘，用餐時間自訂位時間開始起算

肚子餓除了紅酒燉牛肉之外，菜單上面還有泡菜部隊鍋、日式相撲鍋，和韓式海鮮拌飯、月見牛肉拌飯等等，這些可以先墊墊肚子

一次可以點選10種品項，簡單來說就是把10種先點滿，肉次方燒肉放題出餐速度還挺快，期間還會有服務人員來主動換網很不錯

肉次方必點定番昇龍豚

推薦必點長達35公分定番昇龍豚，有先使用醬汁醃漬入味，不用特別調味單吃就不錯，烤完會帶點油脂，類似韓式五花肉的口感，建議搭配生菜一起入口

肉次方必點辛辣胸腹牛

另外推薦必點還有這個辛辣胸腹牛，如果有吃辣的話，建議通通點辣的比較好吃，辛辣胸腹牛略帶些厚度，入口鮮甜多汁表現不錯

店家推薦吃法，胸腹肉+韓式泡菜+墨西哥餅皮，餅皮建議可以先在烤網上面稍微烙一下，入口會帶點焦香，這組合也很好吃

服務人員跟我們說豬肉用白色盤子裝，牛肉是用黑色盤子裝，這樣就不用怕不能吃牛肉的朋友搞混了，另外這個組合是豬梅花+法國麵包+三色泡菜，有點類似開胃小點

後來樹小編我吃最多的就是胸腹肉、雞肉這兩樣肉品，比較特別的還有香蒜奶油牛肉燒，以及蛤蜊鮮菇這兩樣也可以吃看看

最後甜點也不要錯過，總共會有4種甜點可以選擇，包括有芋泥起司燒、巧克力布朗尼、雙重地瓜燒、綿花糖等等，建議選擇芋泥起司燒以及雙重地瓜燒，這兩樣比較好吃

肉次方燒肉放題吃到飽這價位整體品質真的是大推!難怪平日的訂位也是那麼滿，生意好成這樣不是沒有道理，大家想吃趕緊線上訂位訂起來

阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)
經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群
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店家/景點資訊

  • 店家名稱：肉次方 燒肉放題 西門峨眉店
  • 所在地址：臺灣台北市萬華區峨眉街37號4樓
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-23:00
  • 店家電話：02 2388 9010
  • 備註資訊：
    營業時間：
    星期一 11:30–23:00
    星期二 11:30–23:00
    星期三 11:30–23:00
    星期四 11:30–23:00
    星期五 11:00–01:00
    星期六 11:00–01:00
    星期日 11:30–23:00


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