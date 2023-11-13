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八德美食|澤香香北平脆皮烤鴨/高評價八德烤鴨推薦(菜單)

2023-11-13 13:10:05 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 人氣：111
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窩客好文

Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

發表篇數：711篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 八德區

造訪商家：澤香香烤鴨
place桃園市八德區介壽路一段368號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園八德烤鴨來分享這家澤香香北平脆皮烤鴨，破千則網路評價4.9顆星八德美食澤香香烤鴨位於八德介壽路旁，樹小編也是開車經過偶然看到這裡有賣烤鴨，上網查了一下評價還不錯，烤鴨現烤現做鮮嫩好吃，就連鴨餅也是自己手工自製，加上店家獨門醬汁表現不錯

內容目錄

澤香香烤鴨在哪裡

澤香香北平脆皮烤鴨地址就在桃園八德介壽路一段368號，鄰近中華電信斜對面，黃色招牌店面看起來乾淨整齊，開車來路邊有停車位可以停

澤香香烤鴨營業時間

澤香香北平脆皮烤鴨營業時間我看網路是標註早上11點半到晚上9點，但來到現場寫著平日從12點到下午3點半，還是依照店家現場為主，之前假日經過看到比較多來買，平日則是人較少，因為烤鴨都是現點現切現炒所以需要時間，如果不想要等還是先打電話預訂，網路上有介紹老闆浪子回頭轉正途的故事

澤香香烤鴨免費外送

平日消費滿700元5公里內可以享免費外送服務，這一點還挺貼心，差不多就是八德市區的距離都有包含到，平日可以免跑一趟省時間

澤香香烤鴨菜單價錢

澤香香烤鴨菜單價錢，烤鴨分為拜拜全鴨、一隻(附贈6片餅皮)、半隻(附贈3片餅皮)，另外炒鴨架還可以加價選配菜，有高麗菜、洋蔥、金針菇等等，可惜沒有甜不辣跟豬血糕，不然我會選擇甜不辣跟豬血糕

店家有提醒為了讓大家好配飯下酒，所以他們家的炒鴨架比較入味，應該是指口味比較重，如果想要清香不要口味太重也可以跟店家說，可以調整一下口味，光這一點就很不錯，還有喜歡吃辣的朋友，記得也要說要加辣

澤香香烤鴨現點現切，可以看到店家在片鴨過程，另外炒鴨架則是在更裡面，片鴨真的每次看都百看不膩，而且店家也很親切好聊，還說他們家的鴨餅也是自己早上來做的

我點了半隻烤鴨，因為都是現點現片現炒，所以都需要小等一下，半隻烤鴨價錢也不貴，算是差不多都這個價格

烤鴨三吃有片烤鴨肉、葱段、甜麵醬以及麵餅，我是建議麵餅要加購，因為通常都會不夠，有店家就很聰明很打卡送麵餅，這種大家幾乎都會打卡

澤香香烤鴨片鴨肉

小家庭通常買半隻烤鴨回家吃差不多，如果人比較多建議買一隻才夠吃，另外他們家的甜麵醬也不錯，不用包鴨餅直接沾也可以

澤香香烤鴨的鴨皮看起來油亮，鴨肉香甜軟嫩不乾柴的口感，我覺得光是單吃表現就很可以，也能直接沾點甜麵醬豐富口味，把麵餅加上鴨肉、葱段，再沾點甜麵醬，餅皮厚實Q彈略帶些咬勁，鴨肉加上甜麵醬和蔥的脆度，豐富層次感很不錯

澤香香烤鴨炒鴨架

另外炒鴨架如果怕太鹹可以選擇口味輕點，我是選擇加辣會搭配辛香料下去爆炒，建議加點辣比較好吃，邊嗑鴨骨邊肉邊配白飯，而且鴨架旁邊的鴨肉還不少，讓人越吃越涮嘴，可惜不能加點米血或甜不辣，不然加下去會更豐富

八德新開的烤鴨店，店家看起來都年輕人親切好聊，烤鴨基本表現也算不錯，只不過不在八德市區，提醒平日電話預訂滿700元還有免費配送，以上分享給大家參考囉

阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)
經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群
主題：國內外旅遊、美食、宗教廟宇文化、便利商店超商超市、生活資訊
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店家/景點資訊

  • 店家名稱：澤香香烤鴨
  • 所在地址：臺灣桃園市八德區介壽路一段368號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:00
  • 店家電話：03 366 8996
 
 

 

 

 

交通資訊

 
 

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網站：https://www.darren0322.com/ FB：https://www.facebook.com/darren0322/ 邀稿邀約：darrenje0322@gmail.com Darren蘋果樹(阿樹いっき) 經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群、主題：國內外旅遊、美食、生活資訊

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