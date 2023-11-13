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曾家薑母鴨｜老饕才知道！地點很偏僻但人氣超高的大鋼盆薑母鴨

2023-11-13 13:15:13 大手牽小手。玩樂趣 人氣：104
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：781篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 鶯歌區

造訪商家：曾家薑母鴨
place新北市鶯歌區中正三472之1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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鶯歌薑母鴨推薦這家曾家薑母鴨，會知道這家曾家薑母鴨是朋友好康道相報，主打的就是清爽的薑母鴨湯頭，有別於一般的薑母鴨，曾家薑母鴨的湯頭是走清爽路線，喝多也不會燥熱，而且是用大臉盆裝，份量超多，且價格親民，因為地處比較偏僻，只有熟門熟路的老饕才知道的隱藏版好吃薑母鴨！而且他中午就有開了，不用等到晚上也有好吃的薑母鴨

曾家薑母鴨｜交通方式&停車資訊

曾家薑母鴨是位在鶯歌中正三路小巷弄內，外觀就是一個民宅鐵皮屋，超級低調，這裡很少人會進來，大部分的人都是專程來吃，如果從後面的路走，只會看到超小招牌，但其實外面大馬路上也有招牌，沿著招牌的指示開進小路即可，不算太難找，一旁還有一個超大的釣魚池，超酷的啦

用餐環境相當寬敞舒適，也有包廂的選擇

原本想說平日中午應該沒人，才剛這樣想，一下子就衝進來一堆人用餐，超扯的

曾家薑母鴨｜菜單價目表

曾家薑母鴨有分全隻$1300$半隻750，乍看之下好像比一般薑母鴨貴，但是他的份量極多，半隻差不多就可以給4~5個人吃，而且配料都是均一價$50，真的很便宜，搭配一些熱炒料理，平均下來一個人大概$400元就可以吃得超飽

曾家薑母鴨｜清香薑母鴨推薦料理

我們點了半隻鴨，還點了鴨肉丸、鴨血等火鍋料，一盤火鍋料都是50元，放心拿吧，薑母鴨一上桌，那個大臉盆裝就是氣勢驚人！空氣中也彌漫著薑母鴨的香氣，光看就讓人食指大動！

來的時候湯就已經先滾了，所以點的配料就可以直接加進去煮，建議可以多點蔬菜，湯會越煮越甜

清香薑母鴨不像一般薑母鴨有很重的麻油味跟酒氣，聞起來是一股的淡淡香氣，湯頭看起來也比較清澈，雖然只是半隻鴨，但肉量真的多，鴨肉也是又多肉質很厚實，因為事先就煮的很軟，不用煮直接吃就很好吃了！

鴨肉吃起來真的很有彈性且不柴，鴨肉吸飽了湯汁精華，一口咬下，肉汁滿盈，肉感十足，吃起來很爽，沾上一點特製的豆腐乳醬料，鹹香好吃

湯頭是比較清爽的那種，裡面加了很多枸杞，湯頭充滿鴨肉的鮮甜，溫潤暖胃，而且不會越喝越渴，他們家的湯頭真的有夠厲害呢！

配料雖然便宜但表現都很不錯，鴨肉丸吃起來很有彈性，肉感也佳，鴨血吃起來也夠軟嫩不腥，豆皮也是絕對要點，煮過之後吸滿飽飽的薑母鴨湯汁，鮮嫩帶有豆香，超讚！

蔬菜類也很不錯，可以隨自己喜好來點，個人是比較推薦高麗菜、杏鮑菇，杏鮑菇吃起來很有彈性，高麗菜則是吃他的甜脆，同樣也都是越煮越好吃，還有鴨腸也要點，一大盤才$50，吃起來ＱＱ的超讚

麵線也是必點，吃的時候可以淋上一些薑母鴨湯吃起來會更濕潤好吃，麵線本身軟而不爛，還有些許彈性，加上油蔥提香，優秀！

鹹豬肉蒜，吃起來是重口味的，帶點辣度，鹹豬肉是薄切但肥瘦相間很有口感，十足下酒菜來著

曾家薑母鴨真的是很強大，尤其是他的湯頭喝起來真的鮮甜，真的跟我們一般吃的重口味的薑母鴨完全不一樣，湯頭一喝就停不下來，鴨肉表現也是很優秀，肉多且不柴，而且份量極多，價格又便宜，點點一大桌含飲料$1480有夠俗的啦，愛吃薑母鴨的朋友曾家薑母鴨推薦給您

 

曾家薑母鴨

地址：新北市鶯歌區中正三路472號之1號

電話： 02 2670 3045

營業時間：12:00–22:00

曾家薑母鴨FB

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：曾家薑母鴨
  • 所在地址：臺灣新北市鶯歌區中正三路472號之1號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-22:00
  • 店家電話：02 2670 3045
  • 評價：★★★★★



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