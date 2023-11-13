為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 源味燉品屋｜百元就可以喝到原盅燉湯！隨時都喝得到24小時營業的燉品老店

源味燉品屋｜百元就可以喝到原盅燉湯！隨時都喝得到24小時營業的燉品老店

2023-11-13 13:20:05 大手牽小手。玩樂趣 人氣：639
share
窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：764篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：源味燉品屋
place新竹市北區中正217號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
 

新竹美食推薦這家源味燉品屋，新竹美食源味燉品屋是24小時不打烊的老字號平民小吃，也算是新竹在地老店了，不少人都是從小吃到大，主打的就是各種原盅燉湯，天氣越冷生意越是火爆，尤其是立冬時節，幾乎是天天大排長龍，現在就來看看源味燉品屋有什麼厲害之處吧！

源味燉品屋｜交通方式、停車資訊

源味燉品屋位在新竹市北區中正路217號，鄰近城隍廟，這裡不太好停車，在地人都是騎機車來買，附近有收費停車場可以利用，這條路上還有類似的燉品店不要去錯間唷，內用先找座位，然後拿桌上的餐牌劃單點餐

源味燉品屋｜菜單

源味燉品屋這裡主要賣得是各式各樣口味的燉湯，還有魯肉飯跟簡單的小菜，燉湯的種類真的很多，還有一些期間限定才有的燉湯，價位也都不貴，都是百元左右

劃好單後要自己去旁邊巷子裡的櫃檯處買單結帳，結完帳餐點阿姨就會幫你送上桌

源味燉品屋｜推薦料理、燉湯

源味燉品屋的燉湯種類繁多，一時還真的讓人眼花撩亂，先觀察大家都點什麼，我們點了人蔘雞、季節限定的芋頭排骨、魯肉飯跟白菜魯

人蔘雞，小盅燉煮精華都融入湯中，裡面放了不少人蔘還有一個大腿排，這樣才95元超划算的！

雞肉燉的非常嫩，用筷子輕輕一剝就骨肉分離，整個雞肉的精華完全熬入湯中，人蔘的氣味沒有想像中那麼濃厚，清清爽爽的，冷冷的天來上一盅暖呼呼的

季節限定芋頭排骨，如果有就點吧，這個超級划算！裡面芋頭跟排骨滿滿的，排骨經過長時間的燉煮早已非常軟爛，可以用入口即化來形容

然後芋頭也是煮到很透徹，撈起來是完整的芋頭形狀，入口直接化開變成類似芋泥的口感，吃的時候不要戳爛，不然湯會變得很濃稠XD

魯肉飯，看那滿滿的滷汁跟帶皮肉丁，誘人！是屬於肥肉較多的魯肉飯，一邊吃的時候還能感受到滿滿的膠質感跟滷汁香氣，肉丁肥而不膩，肥肉入口即化，瘦肉還帶有紮實的口感，調味上出乎意料的清爽，沒那麼重鹹，可以加價點的滷蛋來配，好吃

白菜魯，也是超熱門的小菜，通常去小吃店如果有白菜滷我一定會點，因為我超愛白菜滷的湯汁，軟嫩的白菜吸飽飽湯汁的味道，入口鮮甜至極

源味燉品屋的湯品真的不錯，味道清新甘甜，保留了食材原本的風味，沒有添加太多調味料，因此味道可能會顯得輕淡一些。至於滷肉飯，則呈現出經典的南部風味，但相比傳統南部的做法，這裡的滷肉飯略帶清爽。整體來說，無論是作為正餐或宵夜，這裡的菜色都能讓人滿意，是個很好的選擇

 

源味燉品屋

地址：新竹市北區中正路217號

電話：03 525 1361

營業時間：24小時

 

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：源味燉品屋
  • 所在地址：臺灣新竹市北區中正路217號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
  • 店家電話：03 525 1361
  • 評價：★★★★★

 

 

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

曾家薑母鴨｜老饕才知道！地點很偏僻但人氣超高

鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店｜最強大份量牛排館

chevron_right
延伸閱讀

瀟湘園餡餅｜在地人私藏美食被挖出來了！手工製作的好吃餡餅攤

 大手牽小手。玩樂趣

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！

Hot Toddy 十字架純銀飾品

 高雄旅遊王

阿海師鴨肉麵線｜整盆當歸鴨剁來不及賣！七十年老店當歸鴨名店

 大手牽小手。玩樂趣
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：764篇

理想的假期是慢活不是奔波，是散步不是趕路。

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
駱媽媽手工肉圓 照片

駱媽媽手工肉圓

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
台炭極 快炒 燒烤 鍋物餐酒館　 照片

台炭極 快炒 燒烤 鍋物餐酒館　

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
新竹傻瓜麵 照片

新竹傻瓜麵

4.90 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
田記烤鴨三吃 新竹光復店 照片

田記烤鴨三吃 新竹光復店

4.50 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
蝦king活蝦料理 照片

蝦king活蝦料理

4.00 (2人評鑑)

區域：新竹市北區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up