新竹美食推薦這家源味燉品屋，新竹美食源味燉品屋是24小時不打烊的老字號平民小吃，也算是新竹在地老店了，不少人都是從小吃到大，主打的就是各種原盅燉湯，天氣越冷生意越是火爆，尤其是立冬時節，幾乎是天天大排長龍，現在就來看看源味燉品屋有什麼厲害之處吧！

源味燉品屋｜交通方式、停車資訊

源味燉品屋位在新竹市北區中正路217號，鄰近城隍廟，這裡不太好停車，在地人都是騎機車來買，附近有收費停車場可以利用，這條路上還有類似的燉品店不要去錯間唷，內用先找座位，然後拿桌上的餐牌劃單點餐

源味燉品屋｜菜單

源味燉品屋這裡主要賣得是各式各樣口味的燉湯，還有魯肉飯跟簡單的小菜，燉湯的種類真的很多，還有一些期間限定才有的燉湯，價位也都不貴，都是百元左右

劃好單後要自己去旁邊巷子裡的櫃檯處買單結帳，結完帳餐點阿姨就會幫你送上桌

源味燉品屋｜推薦料理、燉湯

源味燉品屋的燉湯種類繁多，一時還真的讓人眼花撩亂，先觀察大家都點什麼，我們點了人蔘雞、季節限定的芋頭排骨、魯肉飯跟白菜魯

人蔘雞，小盅燉煮精華都融入湯中，裡面放了不少人蔘還有一個大腿排，這樣才95元超划算的！

雞肉燉的非常嫩，用筷子輕輕一剝就骨肉分離，整個雞肉的精華完全熬入湯中，人蔘的氣味沒有想像中那麼濃厚，清清爽爽的，冷冷的天來上一盅暖呼呼的

季節限定芋頭排骨，如果有就點吧，這個超級划算！裡面芋頭跟排骨滿滿的，排骨經過長時間的燉煮早已非常軟爛，可以用入口即化來形容

然後芋頭也是煮到很透徹，撈起來是完整的芋頭形狀，入口直接化開變成類似芋泥的口感，吃的時候不要戳爛，不然湯會變得很濃稠XD

魯肉飯，看那滿滿的滷汁跟帶皮肉丁，誘人！是屬於肥肉較多的魯肉飯，一邊吃的時候還能感受到滿滿的膠質感跟滷汁香氣，肉丁肥而不膩，肥肉入口即化，瘦肉還帶有紮實的口感，調味上出乎意料的清爽，沒那麼重鹹，可以加價點的滷蛋來配，好吃

白菜魯，也是超熱門的小菜，通常去小吃店如果有白菜滷我一定會點，因為我超愛白菜滷的湯汁，軟嫩的白菜吸飽飽湯汁的味道，入口鮮甜至極

源味燉品屋的湯品真的不錯，味道清新甘甜，保留了食材原本的風味，沒有添加太多調味料，因此味道可能會顯得輕淡一些。至於滷肉飯，則呈現出經典的南部風味，但相比傳統南部的做法，這裡的滷肉飯略帶清爽。整體來說，無論是作為正餐或宵夜，這裡的菜色都能讓人滿意，是個很好的選擇

源味燉品屋

地址：新竹市北區中正路217號

電話：03 525 1361

營業時間：24小時

店家/景點資訊

店家名稱：源味燉品屋

所在地址：臺灣新竹市北區中正路217號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：03 525 1361

評價：★★★★★

延伸閱讀