桃園牛排推薦這家鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店，鬥牛士牛排之前在桃園算是許多牛排饕客的首選餐廳，後來退出桃園，現在強勢回歸啦！鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店於日前開幕，不僅牛排品質更提升，附餐也是同步升級！飲料、冰淇淋、玉米濃湯甚至連牛肉羅宋湯都是讓你無限享用，近期還推出CP值破表的商業午餐，真的是太讚啦！

鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店｜交通方式、停車資訊

鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店就在桃園中正路47號3樓（ATT筷食尚百貨三樓），在原本揪丼的位置，手扶梯一上來就看到，在電梯口旁很好找，車站商圈附近多家停車場，吃飯不用擔心停車問題，離桃園車站步行也只要3分鐘，交通非常方便

鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店不時都會推出優惠活動來回饋顧客，優惠活動都會寫在小黑板上，用餐前看先看看有沒有符合優惠資格唷

鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店｜用餐環境

鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店生意相當不錯，店裡的用餐環境相當寬敞舒適，提供不少座位供選擇，有四至六人的桌席，需要的話也能合併桌子容納更多人，無論是獨自品嚐牛排、浪漫約會、家庭聚餐、朋友小聚，或是企業活動，這裡都很適宜

鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店｜菜單

排餐類幾乎都是10oz起跳，份量超級足，498元就能吃到紅酒燉牛肉、經典肝醬牛排，想吃好一點有台塑牛小排、美國肋眼牛排或是雙拼，不是只有主食牛排而已餐點都是套餐等級，都有含經典沙拉、餐前麵包、自助區飲料、濃湯與冰淇淋

另外近期還有推出超值的商業午餐復古牛排鐵板麵（週一～週五11:00~16:30限定）最低只要278元，同樣享有自助區飲料、濃湯與冰淇淋，有夠超值啦

鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店｜自助吧

點完餐就可以去拿飲料囉！中間與右手邊自助區，有兩款濃湯、20多種飲料、4種冰淇淋與醬料都是無限量供應！

湯類、黑胡椒醬、蘑菇醬下面都有保溫，隨時都是熱呼呼的，這裡的玉米濃湯跟牛肉羅宋湯都超有水準！就算單獨拿出來賣都非常強悍，尤其是牛肉羅宋湯裡面還有超多的牛肉塊！

飲料除了汽水、咖啡外，還有兩款果汁飲料

牛排必備醬料也是相當齊全，A1牛排醬、玫瑰鹽、黑胡椒、TABASCO辣椒醬與BB辣醬，還有玫瑰鹽都可以自行取用

點主餐都會附上蒜香麵包、生菜沙拉，生菜沙拉一次還給三種醬料可以搭配著吃，蒜香麵包也是用高級的法國麵包，配餐也是非常有誠意！

鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店｜推薦排餐

鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店我非常推薦這裡的台朔牛小排，一般這樣沒有破千絕對是吃不到，鬥牛士只要$728，而且還是16oz的大份量！

頂級帶骨牛小排，一頭牛僅供6客的精華部位！並且還經過濕式熟成的處理，在長時間燉煮在高溫炙烤過，美國帶骨牛小排本身口感就比較紮實，經過燉煮的牛小排肉質會軟化細嫩，加上高溫炙烤出牛排香氣，這牛小排上桌幾乎不用費力就能切開牛肉香氣越咬越濃郁，醬汁口味也超棒的！鹹甜兼具更襯托出牛小排的鮮嫩多汁

老饕推薦8選2（霜降牛排、深海比目魚），老饕推薦8選2的雙拼也是很多饕客會點，雙重享受，今天我點的是霜降牛排、深海比目魚雙拼，份量也是超大！

鬥牛士都是採用原肉，霜降牛排是超厚切，基本上牛排品質本身就很讚加上熟成烹調法，完全吃不出筋的口感，肉汁感也是相當充沛，真的相當優秀啊！

黑胡椒醬吃的時候可以用沾的也可以直接淋上去吃，黑胡椒醬帶有甜度香氣很足，但不會很辣，所以不會蓋去牛排的風味

深海比目魚，一般我到牛排館很少會吃魚，但鬥牛士的深海比目魚真的非常值得點！深海比目魚的肉質厚實，但吃起來非常的細膩，而且帶有淡淡的海潮鮮味，微微的鹹度搭配細嫩的肉質，不沾醬也非常好吃！

商業午餐復古牛排鐵板麵系列，比較可惜是週一～週五11:00~16:30限定，要不然我一定下班來吃爆，雖然沒有附生菜沙拉跟麵包，但自助吧的餐點也包含在裡面任吃，加上高品質的肉質水準，CP值極高！

首推風味牛排(8oz），這真的非常好吃！牛排是有厚度的那種，經過煎炙，牛排香氣有夠濃郁啦，肉質也算柔軟，是很好吃的牛排

鐵板麵也是特別選過，口感非常Ｑ彈，有點像拉麵跟烏龍麵的綜合體，應該是目前吃過牛排裡最強的鐵板麵無誤！

海港直送烤墨魚，漁港直送的墨魚，肉質超級肥厚的，而且熟度拿捏得恰到好吃，墨魚吃起來Ｑ中帶嫩，鮮味很足，擠點檸檬汁提味更鮮甜！不需沾醬直接吃就很讚了！

想大口吃好肉，但是又擔心荷包不給力，那你一定要試試鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店，熟成牛肉肉質軟嫩又多汁，呈現肉品最原始的美味及柔軟肉質，加上豐盛的自助吧，保證讓大家吃得精緻又飽足唷！

鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店

地址：03-2752286

電話：桃園市桃園區中正路47號3樓

營業時間：11:00～22:00

店家/景點資訊

店家名稱：鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店

所在地址：臺灣桃園市桃園區中正路47號3樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：03-2752286

評價：★★★★★





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