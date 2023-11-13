Ann和榜哥好久沒來到新北貢寮福隆這邊遊玩了，這次假日時光，蔬果姐妹想要到福隆的舊草嶺隧道騎自行車，索性就直接安排了這趟自行車之旅，中午肚子餓了當然要找地方吃飯，而榜哥就找了鄰近福隆火車站、福隆停車場正對面的Louis bistro路易斯手抓海鮮，讓我們全家人可以吹冷氣又能開心吃海鮮。

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【Louis bistro路易斯手抓海鮮-交通位置】

Louis bistro路易斯手抓海鮮就在濱海台二線福隆段，鄰近福隆火車站，對面就是福隆停車場，所以不論是開車還是搭乘大眾交通工具前來這邊用餐都很方便。

【Louis bistro路易斯手抓海鮮-室內裝潢】

Louis bistro路易斯手抓海鮮的店內裝潢算屬簡約又不失單調的工業風格。店內隨時都在做清潔，所以整個用餐環境讓人感到乾淨。

Louis bistro路易斯手抓海鮮用餐座位有2-3人坐，且是用汽油桶搭上高腳椅用餐位子以及適合多人共坐的方桌，方桌可以隨用餐人數作調整，也要說Louis bistro路易斯手抓海鮮真的很適合三五好友相約來這享用海鮮料理喔！雖說這是手抓海鮮，再吧檯處也是有提供餐具、一次性手套、各式醬料等可以自行拿取。

【Louis bistro路易斯手抓海鮮-菜單】

Louis bistro路易斯手抓海鮮的菜單淺顯易懂，手抓海鮮套餐有醬料以及份量的選擇，也還有開胃菜、義大利冷麵、炸物拼盤、飲品等可以點選，當然也是有生啤酒可以點來暢飲(但要記得喝酒不開車，開車不喝酒，未成年請勿飲酒)。另外這只收現金，但不加收10%服務費。

【Louis bistro路易斯手抓海鮮-餐點】

簡單分享這天我們來Louis bistro路易斯手抓海鮮所點選的餐點囉！

●四人份海鮮(經典路易斯安那風味)

手抓海鮮的醬料基本上有四款可以選擇，有經典路易斯安那風味、川味麻辣、泰式酸辣風味、香濃起士奶油，真心說我超想點川味麻辣來享用，但帶著蔬果姐妹來吃就只能點選大家能吃的醬料。



四人份海鮮內有鮮蝦、淡菜、小卷、海瓜子(蛤蜊)、花椰菜、玉米筍、馬鈴薯、小黃瓜、德式香腸、洋蔥、義大利麵等，三五好友手抓吃這一大盤真的很過癮。

●肯瓊辣味薯條

小孩來到美式餐廳都必點的薯條，本來檸檬妹有點失望不能吃薯條，因為她看到”辣味薯條”，詢問服務人員之後才知道這辣粉是分開盛裝，所以小孩都是可以吃，而蕃茄醬等在吧檯處都可以自行拿取。

●檸檬石花

來到台灣東北角遊玩當然不能錯過這一區特有的石花凍喔！也要說Louis bistro路易斯手抓海鮮的石花凍很濃稠，真的用料很實在。

●檸檬氣泡飲

●水蜜桃氣泡飲

●蜂蜜綠茶

【Louis bistro路易斯手抓海鮮-整體評價】

初次來到Louis bistro路易斯手抓海鮮用餐，喜歡店家親切熱情的服務，不會硬性推銷餐點讓你吃不完，而店內用餐環境乾淨明亮，上餐速度很快，點餐到上餐不用10分鐘，你就可以吃到料多實在又新鮮的手抓海鮮。

Louis bistro路易斯手抓海鮮，用餐基本上沒有太多的時間限制，收費僅收現金，但不加收10%服務費。

真心大力的推薦若有來到貢寮福隆遊玩，不要只知道吃福隆便當囉！來Louis bistro路易斯手抓海鮮吃一下，絕對不會讓你後悔。

【Louis bistro路易斯手抓海鮮-店家資訊】

Louis bistro路易斯手抓海鮮

營業時間：11:00-20:00(週三休)

營業地址：新北市貢寮區興隆街21-1號

營業電話：02-2499-1598

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