為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 橘子火鍋-嘉義店｜佛心到一個極致！CP值爆高海陸鍋物套餐，澎湃自助吧無限吃到飽

橘子火鍋-嘉義店｜佛心到一個極致！CP值爆高海陸鍋物套餐，澎湃自助吧無限吃到飽

2023-11-13 13:30:06 大手牽小手。玩樂趣 人氣：101
share
窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：778篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義市 > 西區

造訪商家：橘子火鍋 嘉義店
place嘉義市西區興業西157號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

嘉義火鍋、美食推薦這家橘子火鍋-嘉義店，說到嘉義火鍋店這家橘子火鍋-嘉義店在當地可是赫赫有名，有嘉義最強火鍋店的稱號，不僅用料實在價格也很親民，重點還有CP值超高的自助吧免費享用，不少人可是一吃成主顧，現在就來看看橘子火鍋-嘉義店有什麼特別之處吧！

橘子火鍋-嘉義店｜交通方式、停車資訊

橘子火鍋-嘉義店就在興業西路上，鄰近嘉義火車站，開車的朋友可以停到後方仁愛路上大九九賣場有特約停車場，橘子火鍋以橘色為設計主色調，LOGO是一顆可愛的小橘子，店面外觀十分顯目，佔地破百坪，是嘉義少有的大型火鍋店

橘子火鍋-嘉義店｜用餐環境

橘子火鍋餐廳真的很用心經營！不僅提供平價且有質感的火鍋，還特別注意裝潢，讓人感覺既舒適又有格調，更難得的是他們還是一家寵物友善餐廳，只要寵物安全的待在包包或推車裡，就能陪同主人一起享受美食，這對愛寵之人來說絕對是一大福音，此外，用餐環境寬敞，無論是想一個人安靜地吃頓飯、還是聚餐，座位的選擇都很靈活，從個人座位到能容納多人的包廂，幾乎可以滿足各種用餐需求

我們是11點一開門就來那時候客人還沒上門，後來到了用餐時間，一下子店裡就已經九成滿，生意真的很好，好店不寂寞！

橘子火鍋-嘉義店｜自助吧

自助吧的動線規劃流暢，自助吧主要分為三區：醬料小菜附餐區、飲料冰淇淋區、甜點水果區，火鍋店有像這麼豐盛自助吧的真的不多！小菜、甜點都是主廚當日新鮮現做，醬料區有很多吃火鍋必備的醬料，附餐有白飯泡麵可自行取用，旁邊還有一鍋香噴噴的肉燥也是吃到飽

常備四款經典小菜，這也是無限量供應，而且口味都很棒，相當佛心啊

飲料區就有10多種選擇，皆是無限暢飲，可樂、雪碧等還是瓶裝的，另外冰淇淋也是免費供應唷！

甜點水果區也是強項，除了季節水果外，還有很多蛋糕、甜點、小點心呢

橘子火鍋-嘉義店｜菜單

橘子火鍋-嘉義店的鍋物種類很多樣化，重點是價位真的非常親民，基本鍋底就有原味鍋底、番茄鍋底、酸白菜鍋底、泡菜鍋底、麻辣鍋底，還有推出的四款限定鍋底，通通都不加價，橘子火鍋是套餐式火鍋有個人或是多人套餐，份量也是很讓人滿意唷，雙人肉食鍋有$949，$1049差異，價差雖然只差100元，但強烈建議直上$1049，肉的份量會多很多唷

橘子火鍋-嘉義店｜推薦必點鍋物套餐

今天我們點的是海陸雙享頂級四人套餐，這份量真的是超級驚人，海鮮直接給一隻大波士頓龍蝦，附餐也有生食級大干貝，肉類還有配到日本A5和牛真的有夠誇張的！而且其他肉量也是給的很大方呢，這如果在北部起碼也要4~5000元起跳吧！而且還有擺盤跟盤飾，感覺真的非常用心

可以點鴛鴦鍋不加價，今天點了麻辣鍋底跟番茄鍋底兩種，招牌鍋底必點麻辣鍋，可選擇辣度，裡面的很入味麻辣鴨血跟豆腐都是可以無限續加，招牌麻辣鍋鮮香夠味，辣香十足但不嗆，是可以直接喝的麻辣湯，煮久也不鹹

番茄鍋底真的超強，老實說我下次來應該會是會點這個，番茄香氣跟酸香整個都有熬出來，加上雞湯底本身的鮮味，不管是涮海鮮或是肉類都是百搭！愛番茄湯頭的朋友一定會愛死它

菜盤，蔬菜種類也是超多，魚板還是橘子圖案好可愛，可以先丟一點根莖類的蔬菜進去湯底裡增加甜度

肉類主餐直接給四種肉，都是給到125g！首先日本A5和牛，擺盤超美像是瀑布一樣，肉色是那種很粉嫩的櫻花色，加上均勻分布的乳白油花，涮煮三分熟，直接放入口中吧！肉中脂肪在口中迅速融化，肉質香甜、毫無雜腥味，超猛的！

安格斯黑牛，安格斯牛因為帶有油花，肉汁感特別濃郁，紅肉部分肉香也很濃郁，加上麻辣湯底的辣度提鮮，很讚！

台灣松阪豬，應該是目前吃過火鍋店裡最強的松阪豬，油花美到一個極致，然後竟然還是厚切！即使成本拉高許多，但還是咬牙讓大家品嘗到松阪豬最極致的特色風味，有別於脆Ｑ彈口感的薄切，厚切口感紮實軟Ｑ，而且肉汁表現超驚人，每咬一口都是爆漿的感覺

桐德黑毛豬，桐德豬以其獨特的香氣和豐富的油脂而聞名，其最顯著的特點是豐富的油花，吃起來醇厚而不會讓人感到油膩

海鮮類也是橘子火鍋-嘉義店引以為傲的招牌之一！超大隻的波士頓龍蝦，大到要把螯折起來才放得進鍋子裡！

這波士頓龍蝦的肉質飽滿，蝦膏滿盈，超巨大厚實的龍蝦螯，看起來就是爽度十足！波士頓龍蝦螯不僅個頭大，口感相當軟嫩鮮甜

船凍活軟絲，軟絲的口感正如其名一補撈上船就急凍，所以上桌解凍還能維持剛捕撈上來軟嫩鮮透的狀態，煮的時間不用太久，稍微反白就可以吃了，Ｑ嫩多汁，味道鮮甜迷人

紅條石斑魚，紅條石斑魚在各種宴會佳餚中頗受歡迎，作為頂級上等的海鮮食材，它的肉質不僅細膩且甘甜可口，而且含有豐富的膠質，質地細緻且有彈性

天使紅蝦、日本生干貝，天使紅蝦體型夠大，煮的時候因為蝦頭的熟成時間會跟鮮蝦不太一樣，可以先把天使紅蝦倒掛先煮頭，天使紅蝦肉質比較軟嫩，甜度高，注意不要煮太久唷

日本生干貝，這個真的很猛！干貝可以煮個30秒就可以吃了，鮮嫩的干貝肉汁滿盈，入口盡是干貝極鮮水嫩的口感

東石鮮蛤，比起一般小蛤煮的時間要稍微久一點，蛤殼一開千萬不要遲疑，直接起鍋，鮮蛤吃起來鮮甜無比，肥美的蛤肉一咬下充滿海潮鮮味立刻在口中爆漿，吃這種大蛤真的會上癮耶！

橘子火鍋-嘉義店用餐舒適輕鬆又漂亮，在鍋物料理的選擇上也很多元，光是湯底夠妳一個禮拜天天輪著吃也不會膩，而且還不加價，海鮮及肉品的品質也是沒話說，還有多種飲料暢飲、滷肉飯、甜點、水果吃到飽的自助吧，薄利多銷價格親民，在嘉義還真找不出幾間能匹敵的火鍋店呢！

 

橘子火鍋-嘉義店

地址：嘉義市西區興業西路157號

電話：05 286 2020

營業時間：週三～週四17:00–23:00 週五六日 11:00–14:00, 17:00–23:00（週一～二公休）

橘子火鍋-嘉義店FB


延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

鬥牛士經典牛排桃園筷食尚店｜最強大份量牛排館

阿雪黑輪｜藏身快速道路下的排隊黑輪攤，兩大根

chevron_right
延伸閱讀

台北心中Nov.1居酒屋老串角

 薇琪大食界

暖鍋物 看起來很壯觀的肉加量 吃起來很普通 基隆食記 - 丹尼的吃喝玩樂

 丹尼的吃喝玩樂

餛飩鋪子 - 餛飩界的貴族世家

 吃貨食單

椒心苑麻辣火鍋，吃到飽，松江南京站美食。

 cyc178
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：778篇

理想的假期是慢活不是奔波，是散步不是趕路。

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
木吉良食鍋物 照片

木吉良食鍋物

4.90 (1人評鑑)

區域：嘉義市西區
曾佳羊肉爐 照片

曾佳羊肉爐

0.00 (0人評鑑)

區域：嘉義市東區
桃城吉利石頭火鍋 照片

桃城吉利石頭火鍋

4.90 (1人評鑑)

區域：嘉義市西區
陶城石頭火鍋 照片

陶城石頭火鍋

4.80 (1人評鑑)

區域：嘉義市西區
香嶽嶽麻辣鍋 照片

香嶽嶽麻辣鍋

4.90 (1人評鑑)

區域：嘉義市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up