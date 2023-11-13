嘉義火鍋、美食推薦這家橘子火鍋-嘉義店，說到嘉義火鍋店這家橘子火鍋-嘉義店在當地可是赫赫有名，有嘉義最強火鍋店的稱號，不僅用料實在價格也很親民，重點還有CP值超高的自助吧免費享用，不少人可是一吃成主顧，現在就來看看橘子火鍋-嘉義店有什麼特別之處吧！

橘子火鍋-嘉義店｜交通方式、停車資訊

橘子火鍋-嘉義店就在興業西路上，鄰近嘉義火車站，開車的朋友可以停到後方仁愛路上大九九賣場有特約停車場，橘子火鍋以橘色為設計主色調，LOGO是一顆可愛的小橘子，店面外觀十分顯目，佔地破百坪，是嘉義少有的大型火鍋店

橘子火鍋-嘉義店｜用餐環境

橘子火鍋餐廳真的很用心經營！不僅提供平價且有質感的火鍋，還特別注意裝潢，讓人感覺既舒適又有格調，更難得的是他們還是一家寵物友善餐廳，只要寵物安全的待在包包或推車裡，就能陪同主人一起享受美食，這對愛寵之人來說絕對是一大福音，此外，用餐環境寬敞，無論是想一個人安靜地吃頓飯、還是聚餐，座位的選擇都很靈活，從個人座位到能容納多人的包廂，幾乎可以滿足各種用餐需求

我們是11點一開門就來那時候客人還沒上門，後來到了用餐時間，一下子店裡就已經九成滿，生意真的很好，好店不寂寞！

橘子火鍋-嘉義店｜自助吧

自助吧的動線規劃流暢，自助吧主要分為三區：醬料小菜附餐區、飲料冰淇淋區、甜點水果區，火鍋店有像這麼豐盛自助吧的真的不多！小菜、甜點都是主廚當日新鮮現做，醬料區有很多吃火鍋必備的醬料，附餐有白飯泡麵可自行取用，旁邊還有一鍋香噴噴的肉燥也是吃到飽

常備四款經典小菜，這也是無限量供應，而且口味都很棒，相當佛心啊

飲料區就有10多種選擇，皆是無限暢飲，可樂、雪碧等還是瓶裝的，另外冰淇淋也是免費供應唷！

甜點水果區也是強項，除了季節水果外，還有很多蛋糕、甜點、小點心呢

橘子火鍋-嘉義店｜菜單

橘子火鍋-嘉義店的鍋物種類很多樣化，重點是價位真的非常親民，基本鍋底就有原味鍋底、番茄鍋底、酸白菜鍋底、泡菜鍋底、麻辣鍋底，還有推出的四款限定鍋底，通通都不加價，橘子火鍋是套餐式火鍋有個人或是多人套餐，份量也是很讓人滿意唷，雙人肉食鍋有$949，$1049差異，價差雖然只差100元，但強烈建議直上$1049，肉的份量會多很多唷

橘子火鍋-嘉義店｜推薦必點鍋物套餐

今天我們點的是海陸雙享頂級四人套餐，這份量真的是超級驚人，海鮮直接給一隻大波士頓龍蝦，附餐也有生食級大干貝，肉類還有配到日本A5和牛真的有夠誇張的！而且其他肉量也是給的很大方呢，這如果在北部起碼也要4~5000元起跳吧！而且還有擺盤跟盤飾，感覺真的非常用心

可以點鴛鴦鍋不加價，今天點了麻辣鍋底跟番茄鍋底兩種，招牌鍋底必點麻辣鍋，可選擇辣度，裡面的很入味麻辣鴨血跟豆腐都是可以無限續加，招牌麻辣鍋鮮香夠味，辣香十足但不嗆，是可以直接喝的麻辣湯，煮久也不鹹

番茄鍋底真的超強，老實說我下次來應該會是會點這個，番茄香氣跟酸香整個都有熬出來，加上雞湯底本身的鮮味，不管是涮海鮮或是肉類都是百搭！愛番茄湯頭的朋友一定會愛死它

菜盤，蔬菜種類也是超多，魚板還是橘子圖案好可愛，可以先丟一點根莖類的蔬菜進去湯底裡增加甜度

肉類主餐直接給四種肉，都是給到125g！首先日本A5和牛，擺盤超美像是瀑布一樣，肉色是那種很粉嫩的櫻花色，加上均勻分布的乳白油花，涮煮三分熟，直接放入口中吧！肉中脂肪在口中迅速融化，肉質香甜、毫無雜腥味，超猛的！

安格斯黑牛，安格斯牛因為帶有油花，肉汁感特別濃郁，紅肉部分肉香也很濃郁，加上麻辣湯底的辣度提鮮，很讚！

台灣松阪豬，應該是目前吃過火鍋店裡最強的松阪豬，油花美到一個極致，然後竟然還是厚切！即使成本拉高許多，但還是咬牙讓大家品嘗到松阪豬最極致的特色風味，有別於脆Ｑ彈口感的薄切，厚切口感紮實軟Ｑ，而且肉汁表現超驚人，每咬一口都是爆漿的感覺

桐德黑毛豬，桐德豬以其獨特的香氣和豐富的油脂而聞名，其最顯著的特點是豐富的油花，吃起來醇厚而不會讓人感到油膩

海鮮類也是橘子火鍋-嘉義店引以為傲的招牌之一！超大隻的波士頓龍蝦，大到要把螯折起來才放得進鍋子裡！

這波士頓龍蝦的肉質飽滿，蝦膏滿盈，超巨大厚實的龍蝦螯，看起來就是爽度十足！波士頓龍蝦螯不僅個頭大，口感相當軟嫩鮮甜

船凍活軟絲，軟絲的口感正如其名一補撈上船就急凍，所以上桌解凍還能維持剛捕撈上來軟嫩鮮透的狀態，煮的時間不用太久，稍微反白就可以吃了，Ｑ嫩多汁，味道鮮甜迷人

紅條石斑魚，紅條石斑魚在各種宴會佳餚中頗受歡迎，作為頂級上等的海鮮食材，它的肉質不僅細膩且甘甜可口，而且含有豐富的膠質，質地細緻且有彈性

天使紅蝦、日本生干貝，天使紅蝦體型夠大，煮的時候因為蝦頭的熟成時間會跟鮮蝦不太一樣，可以先把天使紅蝦倒掛先煮頭，天使紅蝦肉質比較軟嫩，甜度高，注意不要煮太久唷

日本生干貝，這個真的很猛！干貝可以煮個30秒就可以吃了，鮮嫩的干貝肉汁滿盈，入口盡是干貝極鮮水嫩的口感

東石鮮蛤，比起一般小蛤煮的時間要稍微久一點，蛤殼一開千萬不要遲疑，直接起鍋，鮮蛤吃起來鮮甜無比，肥美的蛤肉一咬下充滿海潮鮮味立刻在口中爆漿，吃這種大蛤真的會上癮耶！

橘子火鍋-嘉義店用餐舒適輕鬆又漂亮，在鍋物料理的選擇上也很多元，光是湯底夠妳一個禮拜天天輪著吃也不會膩，而且還不加價，海鮮及肉品的品質也是沒話說，還有多種飲料暢飲、滷肉飯、甜點、水果吃到飽的自助吧，薄利多銷價格親民，在嘉義還真找不出幾間能匹敵的火鍋店呢！

橘子火鍋-嘉義店

地址：嘉義市西區興業西路157號

電話：05 286 2020

營業時間：週三～週四17:00–23:00 週五六日 11:00–14:00, 17:00–23:00（週一～二公休）

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