蘆洲這間「芸之軒食堂」真的很強，初次聽到店名還以為是一般的小吃店，名字也不是很好記，搜尋菜單發現販售的東西還真不少，各種麵食、魯肉飯、酸菜麵、雞腿飯、小菜、黑白切和湯品，便當店和麵店的品項都能在這吃到。

通常這種賣這麼多的都不太專精，但我有被這間驚艷，那天吃飯打卡在限動，有在地人衝來吃也說很好吃！除了東西好吃，老闆也很客氣，有空時，他們會接外送，有需要的可以自行洽詢店家。

蘆洲美食 芸之軒食堂 在哪裡

「芸之軒食堂」位在蘆洲集賢路，店外觀看起來是裝潢溫馨的家庭料理，騎車可找一下附近停車位。

芸之軒食堂

地址：新北市蘆洲區集賢路216號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00

電話號碼： 02 8286 7289

粉絲團：無

食記：【蘆洲美食】芸之軒食堂，菜單推薦雞腿飯、餛飩麵、黑白切小菜、酸菜麵！

提供：內用、外帶和外送

蘆洲美食 芸之軒食堂 菜單

芸之軒食堂菜單價錢

有店面的餐廳，好吃的雞腿飯才賣100元超便宜，連小菜、黑白切、湯品和麵食都是路邊攤價位，價位真的不貴，要是離我很近，一定每週都來報到了！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

蘆洲美食 芸之軒食堂 環境

剛開門的營業時間就有在地人來買飲料？讓小可超好奇日出客棧的飲料這麼好喝嗎XD 問老闆才知道是他自己超愛喝才去加盟，店內用餐客人如果點飲料還有折扣。

自助區有提供餐具和醬料，最誇張的是～老闆竟然提供瓶裝水讓客人免費喝（限量）。

店家自己炒製的辣椒，愛吃辣的直接來個大辣吧！超過癮～

中午用餐的客人大多附近上班族和住戶，生意很不錯，聽說晚上和假日會更多人！想悠閒吃飯就要避開尖峰時段喔～

雞腿飯 100元

哎！這盤雞腿飯一上桌就讓我相當震撼！！！

✓擺盤美

✓用瓷盤

✓配色豐富

✓竟然還是配滷肉飯

很多便當店的雞腿飯都已經超過100元，可能還沒有座位喔！

這裡提供座位還有免費的水可以喝，只能說真的很讚很讚，如果來有發現太多人，不能久等請改天再來，這環境加上價位真的算薄利多銷了吧！

這天吃到的配菜有青菜、魯蛋、油豆腐和筍絲，味道都很不錯，也不會太油膩。

店家嚴選的大隻雞腿，滷透鮮嫩，雞腿肉不柴，上面還以蔥花和胡椒提味，鹹度掌控的剛好，非常合我胃口。

直接升級滷肉飯的感覺，滷肉肥潤鹹香，相當下飯，愛吃辣也可以加點辣椒提味，真的超正點！這雞腿飯一百分了！

紅燒魚肚飯 100元

看到菜單有紅燒魚肚好開心啊！我超愛吃魚的～

很家常菜的料理，但這價位真的很可以。

醬色相當可口的紅燒魚，魚肚油亮入味，醬汁鹹香相當下飯，味道香噴噴。

切蘿蔔 30元

蘿蔔熬煮入味，軟綿不苦澀，味道鮮甜。

肝連 60元

搭配麵食的必點小菜，口感Ｑ嫩帶嚼勁，沒有腥味，配點薑絲、辣椒更好吃。

手工餛飩湯 50元

這裡的餛飩湯也很強！

手工包的餛飩，餛飩皮肉比例剛好，皮嫩肉鮮彈，好喜歡的滑嫩滋味，一碗有好幾顆餛飩，份量過癮，青菜量也給不少。

乾板條 50元

看似簡單又平凡的板條，味道也讓我難忘。

自製的油蔥酥，油潤醬香，和麵食實在太搭，味道很香～

另外加上瘦肉片跟大把豆芽菜，份量更足，愛吃辣的可以試試店家自製辣椒。

酸菜麵 60元

芸之軒食堂不管是飯還是麵食，真的都很出色，而且份量很夠，要來好幾次才能把菜單好幾個想吃的分享完，這碗酸菜麵聽起來普通，但也是這裡的招牌。

老闆自製的酸菜酸味潤，不酸嗆，脆口汁甜。

用餐＋飲料有折扣，點一杯紅茶拿鐵來試試看，一開始聽到老闆說是因為自己喜歡喝才加盟，很可愛。沒想到紅茶拿鐵真的好喝，確認是用鮮奶才點，茶味濃厚不澀、奶香也不會搶走茶韻，真的很好喝呢！

店內沒有華麗浮誇的裝潢，比較像溫馨家庭料理，店家態度客氣親切，東西好吃絕對會再回訪：）

芸之軒食堂

地址：新北市蘆洲區集賢路216號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00

電話號碼： 02 8286 7289

粉絲團：無

食記：【蘆洲美食】芸之軒食堂，菜單推薦雞腿飯、餛飩麵、黑白切小菜、酸菜麵！

提供：內用、外帶和外送

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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