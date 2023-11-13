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新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記

2023-11-13 13:40:42 Doris Herrlisch 人氣：97
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窩客好文

Doris Herrlisch

發表篇數：108篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 石碇區

石碇鱷魚島
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記


石碇鱷魚島放在口袋名單已經好久了，之前看到有人分享照片覺得好美，
這次和我們家老爺安排新北平溪十分瀑布之旅，特別將鱷魚島排進去。
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記


上網爬文，大家都說鱷魚島交通不方便，路窄開車很麻煩，停車位也不多，
跟我們一樣是開車前往的朋友，可以停在碧山派出所旁 (下圖)，
步程約30分鐘才能到觀景台
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記


另外一個是葉家茶園，計次收費100元，到觀景台步程約12分鐘。
我們將車停在葉家茶園(下圖)，依照沿途指標，慢慢散步到鱷魚島觀景平台。
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記


從碧山派出所旁的小路開車進來，依照指標，會開到這三叉路，
從中間葉家茶園立牌這條開進去，才能抵達鱷魚島觀景平台
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記


車停好後從葉家茶園這條慢慢走上山
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記


路上都有指標，不會迷路，道路真的好小，會車困難，最好不要開車上去。
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記


一路上景色有茶園有果樹，還能眺望遠山美麗風景。

新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記

新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記

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新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記

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就這樣邊走邊欣賞風景邊聊天，很快就走到了鱷魚島觀景平台
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記


看這景色令人心曠神怡，這裡還有木椅，坐在樹下乘涼看美景，好享受這一片刻。
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記


瞧我家老爺~多麼悠閒
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記


這邊拍完照後，後方有一條步道，走路約5分鐘，可以看到鱷魚島最美的角度。
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記


這裡到道路就比較原始，好天氣都好，遇到下雨天時要小心囉!
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記


走到分岔路的時候，要選擇往下階梯的步道
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記


這個階梯真的不好走，大家要留心腳步
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記


順著階梯走下來，很快就看見鱷魚浮在湖面的景象，哇嗚~~美呆了!
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記


鱷魚島這個天然景觀宛如鱷魚浮在湖面，真的值得來訪!
新北景點~石碇鱷魚島~11月遊記

安排來鱷魚島遊玩，還能順遊千島湖觀景台、八卦茶園、土虱頭觀景台、石碇老街等等，一日遊行程也不錯唷!
這裡拍完照後，我們就下山啦，遊玩鱷魚島之後，我們要前往下一個景點「十分瀑布」。

鱷魚島觀景平台

地址：新北市石碇區北宜路五段

搭乘大眾交通工具:公車綠12到達「小格頭站」步行30分鐘
停車場: 碧山派出~步程約30分 / 葉家茶園收費100元，步程約12分鐘。


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