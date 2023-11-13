林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳







【我家牛排林口A9店】是我的口袋名單之一，終於找到機會來品嚐美食了!







這家自助吧餐點超級多種，中西美食多樣化，還有甜點、水果、飲品、

霜淇淋、枝仔冰，不怕你吃，就怕你胃不夠大啊!

我家牛排林口A9店就在林口捷運旁，

位在Global Mall商場裡，停好車可以直接搭電梯上來。



【我家牛排林口A9店】 菜單

這是2023/11月份的菜單，

排餐380元起，點排餐享有自助吧吃到飽，單吃自助吧收費350元，

用餐時間兩個小時，所以點排餐最划算，

無論排餐或自助吧美食都能吃到飽，太超值啦!





【我家牛排林口A9店】用餐環境

開放式空間座位，用餐環境看起來明亮乾淨













【我家牛排林口A9店】自助吧餐點

自助吧擺滿各種美食，種類超級多，

有選擇障礙的我，都不知從何下手，

每一種都來一點或一口，吃完一輪都撐了!



冷盤類/生菜沙拉

熟食區

















炸物



醬料區/湯品

多種口味選擇~











甜點區



飲品區

咖啡/汽水/果汁/冰沙/熱飲







餐包







水果

新鮮水果超過20多種可以選，真的誇張的多啊!







冰淇淋

杜老爺冰淇淋/霜淇淋/冰品配料/冰棒







我家牛排林口A9店 心得

整體吃下來，就是食物多元，種類多，

用餐空間大，牛排餐點也不錯吃，價格親民，

推薦喜歡吃牛排跟自助吧吃到飽，又不想傷荷包的朋友，

我家牛排是不錯的選擇。



我家牛排林口A9店餐廳資訊

地址：新北市林口區文化三路一段2號3F

營業時間：11:00-22:00

訂位電話：02-26081893／我家牛排林口線上訂位





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