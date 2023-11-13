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林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北

2023-11-13 13:56:18 Doris Herrlisch 人氣：135
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窩客好文

Doris Herrlisch

發表篇數：108篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：我家牛排 林口A9店
phone02-2608-1893
place新北市林口區文化三路一段2號3樓
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳
林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北


【我家牛排林口A9店】是我的口袋名單之一，終於找到機會來品嚐美食了!
林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北


這家自助吧餐點超級多種，中西美食多樣化，還有甜點、水果、飲品、
霜淇淋、枝仔冰，不怕你吃，就怕你胃不夠大啊!
我家牛排林口A9店就在林口捷運旁，
位在Global Mall商場裡，停好車可以直接搭電梯上來。


【我家牛排林口A9店】 菜單
這是2023/11月份的菜單，
排餐380元起，點排餐享有自助吧吃到飽，單吃自助吧收費350元，
用餐時間兩個小時，所以點排餐最划算，
無論排餐或自助吧美食都能吃到飽，太超值啦!

林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北

林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北



【我家牛排林口A9店】用餐環境
開放式空間座位，用餐環境看起來明亮乾淨
林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北

林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北

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林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北


【我家牛排林口A9店】自助吧餐點
自助吧擺滿各種美食，種類超級多，
有選擇障礙的我，都不知從何下手，
每一種都來一點或一口，吃完一輪都撐了!

冷盤類/生菜沙拉

林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北

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林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北

 

熟食區
林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北
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炸物

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林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北

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醬料區/湯品
多種口味選擇~
林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北
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甜點區

林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北

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飲品區
咖啡/汽水/果汁/冰沙/熱飲
林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北


餐包
林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北


水果
新鮮水果超過20多種可以選，真的誇張的多啊!

林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北

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冰淇淋
杜老爺冰淇淋/霜淇淋/冰品配料/冰棒
林口美食~【我家牛排林口A9店】自助吧吃到飽餐廳新北

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我家牛排林口A9店 心得

整體吃下來，就是食物多元，種類多，
用餐空間大，牛排餐點也不錯吃，價格親民，
推薦喜歡吃牛排跟自助吧吃到飽，又不想傷荷包的朋友，
我家牛排是不錯的選擇。


我家牛排林口A9店餐廳資訊

地址：新北市林口區文化三路一段2號3F

營業時間：11:00-22:00

訂位電話：02-26081893／我家牛排林口線上訂位


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