又在便利商店發現新墨西哥捲餅了

我不喜歡起司多的美食(焗烤、披薩)，但今天還是很有興致來嘗試看看

那就是全家出的「墨式肉醬起司捲」

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商品名稱：墨式肉醬起司捲 NT 69

營養資訊：熱量 283 kcal/ 129 g；過敏原：蛋、奶、豆、麩質、堅果

製作商：屏榮食品股份有限公司

購買店家：全家便利商店

用餐日期：2023.11

▲「墨式肉醬起司捲」成分與營養資訊

內容：水、豬肉(台灣)、麵粉、牛乳、洋蔥、青椒、大豆油、蕃茄糊、墨西哥青辣椒、蒜粉、黑胡椒...等

詳細資訊可參考全家食在購安心平台查詢

要來碎碎唸一下

包裝上標示的成份上第一項(比例第一多)是水

除了飲料、調味醬等看的出來是液態的產品，將水標示為成分我還覺得有道理

你這明明一塊的固體，水只是麵粉、牛乳、豬肉、蔬菜等食材本身就內含的成分之一，還特地寫在第一項，感覺多餘又讓人容易誤解

落落長的成分還完全沒有起司、乳酪等乳製品成分，就只有「牛奶 」而已

看來全家長期合作的的鮮食製造商屏榮(我好長一段時間都誤說成展榮)大概連乳酪絲和乳酪塊都是自己現場用牛奶製造的囉

屏榮坊(屏榮食品股份有限公司)以鰻魚加工出身，自家產品也以調味即食鰻魚、海鮮為主，但瀏覽幾項他們官方網頁時，

發現不同商品的營養標示和成分有怪怪的或互相抄來抄去的樣子

EX：白燒鰻魚0鈉含量? 鰻魚米漢堡成分沒有飯(「米」只標示在「發酵調味料」的原料)?

▲「墨式肉醬起司捲」拆封狀態

依舊是個熱量不高... 因為很小的墨西哥捲

▲「墨式肉醬起司捲」拆封狀態

用全家墨西哥捲系列所特別設計的「沙拉捲共通紙襯」裝著

餡料因重力而往下沉，捲餅呈現上層略空、底部比較厚重的樣子

屬於冷藏鮮食的墨西哥捲餅系列都是已經可食用的，冷熱食隨個人喜好

但...既然起司又有肉末，照常態理論說是要微波加熱的吧?

是的，但是我個人不喜歡太多融化起司，所以我沒有加熱。

▲「墨式肉醬起司捲」拆封狀態

刻意將捲餅顛倒，先從看起來最飽滿的底部吃

一咬下...我頓時覺得這個捲餅内餡該不會是做錯的吧?

明明包裝袋上的圖片是肉醬、融化的起司絲和一些綠色蔬菜

但眼前這兩片肉排，怎麼說也跟肉醬相差甚遠

難道是真的微波後這肉排就會像起司融化那樣化成肉醬嗎?

但吃起來就是一塊豬絞肉壓密、壓實成的肉排，也不像是因為低溫而呈固態的冷肉醬

除了肉排、白色乳酪塊，還有半生熟洋蔥(大 片和條狀都有)、青椒絲

醬料則是以番茄糊為基底，有黑胡椒和一點點的辣椒感，當然還有很多更少量的辛香料與食品添加物

▲「墨式肉醬起司捲」

到了全家官網「最夯新品」看到這項商品介紹，才終於幫我解惑

「...等熬煮拌炒而成的墨式肉醬。以豬肉餅為基底，搭配...」

原來是真的的豬肉餅(肉排)呢!

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以上。

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