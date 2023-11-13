▲在市中心也可以享用到活蹦亂跳的超新鮮海鮮粥，喝個海味濃郁的粥，啃著蟹腳，當真是人生一大樂事。

現在看看照片，肚子又不爭氣地叫了。

店名：活海鮮私廚

地址：105台北市松山區民權東路三段106巷3弄26號

▲捷運到中山國中站後，步行十分鐘左右就可以抵達的活海鮮私廚，真是讓我驚艷。

▲一進門就可以看到各式各樣活跳跳的海鮮，不用去到海港耶！太方便了吧！

今天十人來訪，加飲料一人約一千八。

個人覺得物超有所值，離開前大哥還外帶了一隻兩千塊活蟹。

帶大家看看我們吃了什麼山珍海味。

生魚片拼盤

▲鮭魚、旗魚、鮪魚、海鱺以及鰹魚都很有水準，新鮮度我會給到滿分耶！

完全沒有解凍不完全的問題，就是鮮美。

鹽焗大蝦

▲蝦子個頭驚人。

▲但要小心腸泥，可惜沒去乾淨。

螢光烏賊

▲一點點胡麻醬調味，整個鮮美。

烤螺

▲平常不太敢吃螺，但這間的烤螺我吃了三個，也是不會有讓人害怕的腥味，吃起來就是，大海風味，爽快。

▲大火快炒大豆苗，色香味俱全，我自己可以吃光這一大盤無誤。

▲塊頭超大的馬頭魚，煎炸到骨頭都已經脆化可以吃了，沾上一點點的胡椒鹽就是美味聖品，魚肉肥美細緻，好好吃。

▲醬汁帶點辣味，沾上牛排更添層次感。

多利魚蒸蛋

海鮮粥

▲重頭戲，黃金蟹海鮮粥，店員會先拿來桌上讓我們拍照，再拿下去幫忙分粥。

值得一提的是活海鮮私廚的服務，一百分。

▲軟爛的米飯完整吸飽海鮮精華，裏頭有滿滿的蟹膏以及干貝絲，每口都讓人徜徉在海中的感覺，我狂吃兩碗，要不是不夠分，我會想再吃一碗！

▲蟹腳跟螯就是享受啃食的樂趣，螯肉都可以完整的取出，吃起來好爽快。

▲當你以為結束了，卻發現還有美味的黑蒜雞湯可以享用，去除寒氣。

第一次喝到黑蒜頭雞湯，這個蒜頭發酵後專屬的風味，我一試成主顧。

我們這次有包廂，包廂內就有廁所，但我吃得太過歡快完全忘記照相。

連店內的吧台用餐區都忘記拍照了，總之這真是一煎我超愛的店，絕對會想再訪。

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