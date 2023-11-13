星夢森林劇場是宜蘭近年來極受歡迎的親子農場，擁有多種熱門動物，

包括可愛的水豚君、梅花鹿、雅達伯拉象龜、佛萊明巨兔、小毛驢、羊駝、小山羊等。

有些動物如袋鼠、狐蒙和山羌因被圈養而無法與遊客進行互動，這部分就稍嫌可惜一點了。

停車場佔地廣大，進入時停車便利，無需擔心停車問題。

從停車場步行至售票入口不到3分鐘。

停車場走到售票入口處，不用3分鐘就可以抵達了。

星夢森林劇場的門票價格，全票$200，敬老票$150，兒童與愛心票則為50元。

開放時間為早上9點至下午4點半，請注意園區在下午4點半後將結束營業。

入場後，每張門票都附贈一份牧草，

但在假日人潮眾多時可能無法購買額外的牧草。

入口處的吉祥物公仔設計可愛，展現了店家的用心。

園區內設有腳底消毒器，以確保遊客在接觸動物前能保持清潔，

為可愛的動物提供良好的生活環境。

一進入園區即可見到2~3隻大型水豚寶寶，

它們不怕生，讓遊客能近距離觀察、摸摸並餵食。

很遺憾地，狐蒙被關在玻璃屋內，

只能透過玻璃欣賞牠的活潑與跳躍。

小小隻的狐蒙上上下下的跑跳，真的是活動力十足。

園區的動物可以自由地在其中移動，需要留意的是羊駝可能會搶奪手中的草，

因此帶著小朋友的家長們進入時要格外注意與小心。

園區裡每一區都有工作人員會在旁，幫大家稍微看一下，但仍需注意自身安全，

畢竟動物還是以本能的天性及自我保護的舉動。

接下來就是梅花鹿、雅達伯拉象龜、佛萊明巨兔等等的動物，

不知道是不是因為當天天氣太熱，動物們都不太活潑跑跳，都感覺好像熱過頭一樣。

雅達伯拉象龜

梅花鹿

佛萊明巨兔

有3~4隻的小山羌，體型看起來像小北鼻，

非常可愛，但Ruby嘗試餵食時卻被拒絕。

園區裡面有一個小攤位，只要留下google評論就可以扭蛋一次，

Ruby當天轉到一個星夢森林劇場的扇子。

在小山羌旁邊，有Ruby最喜歡的大象公仔，非常可愛，讓人忍不住想帶回家擺飾。

Ruby特地為父母拍了一張與可愛大象公仔的照片，留作回憶。

園區中央有一個大水池，羊駝和水豚君經常下水玩耍，

不僅能降溫，還能順便上廁所，相當有趣。



小山羊區域有三隻活潑的小山羊，非常好動而不怕生，

能與人互動，但有時可能太過熱情，讓小朋友感到害怕。

餵食小毛驢時需使用夾子，切勿用手，

因為小毛驢的嘴巴咬合力道較大，以免因拉扯而受傷。

靠近出口處有一群可愛的水豚君寶寶，提供帽子讓遊客戴在牠們頭上，

但並非每隻水豚君都喜歡戴帽子。

其中有幾隻水豚君甚至還會握手，尤其是脖子戴粉紅色帽子的這隻水豚君，

滿配合握手的超可愛的，讓Ruby都想把牠們帶回家養。

還有兩隻水豚君寶寶相約到水池尿尿和大便，搞笑又可愛。

在離開之前，因園區都提供與動物近距離接觸的機會，

洗手池的設置更是貼心，讓遊客能輕鬆洗淨雙手再走出去園區。

除了動物互動區，門票背面還有許多可用於折抵園區內餐點或咖啡的優惠券，

但園區價格較高，折價券的折價後還是偏高，

因此Ruby當天並未使用任何一張優惠卷。

園區設有也有沙坑可讓小朋友去玩沙，並特地加設了遮陽設施。

但當天真的天氣很大，Ruby滿佩服當天在玩沙的小朋友，感覺沙子因陽光的照射很燙。

星夢森林劇場的廁所也點綴著可愛的吉祥物畫，為整個空間增添了一份童趣感。

星夢森林劇場的紀念用品店給我留下深刻的印象。

Ruby認為這裡的設計非常用心，某些商品並非隨便拿現成商品當成周邊商品。

這家專賣店提供獨特的伴手禮和紀念品，這些商品在外面的店家是找不到的。

憑入場卷還可以免費進入隔壁的天使星夢渡假村。

這裡有許多娛樂設施，包括水上活動、跳床、投籃等等的設施，

一張票能夠體驗兩個園區的樂趣，實在是令人驚艷。

對於喜歡多元娛樂體驗的遊客滿適合前來遊玩體驗，

Ruby滿推薦這個令人愉快的行程。



【店家資訊】

👉星夢森林劇場

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🏠宜蘭縣冬山鄉境安二路323號隔壁

☎️0966 417 997

⏰AM09:00~PM17:00

此篇文章為Ruby自費，文章內容為自身感受，圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



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