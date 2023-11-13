【馬路邊邊串串香新竹站前店】正宗四川麻辣鍋擼串串！全球1300多家分店！台灣首間旗艦店就在新竹！各式特色四川冒菜也不能錯過，懷舊復古風裝潢超好拍！

新開幕！無辣不歡！全球擁有1300多家分店的「馬路邊邊串串香」插旗新竹啦！是正統四川串串香連鎖品牌，台灣首間旗艦店就在新竹火車站前美食廣場！每串均一價$12元任君挑選，搭配正宗四川麻辣鍋擼串串，再蘸上道地的香辣干碟，真的是讓你一吃就上癮！「馬路邊邊串串香新竹站前店」除了有串串香之外，也有各式特色單點料理，像是四川冒菜-路邊冒嫩牛、肥腸可以選擇，超推薦爆量鮮嫩牛肉的「路邊冒嫩牛」，一碗不用$200元就能吃到！「滋味冒寬粉」也好喜歡，吃起來蠻像不酸的螺螄粉，真的是吃一次就愛上！「馬路邊邊串串香」真的是原汁原味呈現四川特色美食！

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「馬路邊邊串串香新竹站前店」就位在新竹火車站正對面的補給站美食廣場2F，開車族可以停在原新竹SOGO站前地下停車場或是晶品城停車場，步行過來都非常近唷。如果你搭火車來用餐就更方便了，只要過個馬路或地下道就到了！

「馬路邊邊串串香」門口處還有擺設兩台傳統遊戲機，如果帶小孩來用餐就能好好放鬆一下，這個可以跟服務生要免費代幣唷。

一踏入店內就有種穿越時光的錯覺，整間店以80、90年代的懷舊鄉村復古風格打造，服務台更是柑仔店的樣貌，醬料區放在懷舊電線桿底下，隨便一個角落都能拍出復古時尚大片。

「馬路邊邊串串香」內用座位都是用藍木桌、藍凳子，完美融入在80、90年代的背景中，座位以4人方桌為主，也有7人的圓桌，比較貼心的是桌桌都有放置小架子，方便各位放空盤、食材，這樣用餐就不會有擁擠感了。另外也有戶外座位區，邊吃麻辣串串，還能看著人來人往的新竹火車站，是不是超有氛圍感。

▲馬路邊邊串串香菜單價格

「馬路邊邊串串香新竹站前店」還有提供一次性圍裙，三種圖案隨你自取，湯頭的紅色辣油很容易染色，建議一定要穿上，才能隨心所欲的擼串串。醬料區，不同鍋底有教你適合的推薦搭配，湯頭本身就很夠味，沾醬只是增添香氣及口感，這邊我推薦一定要試試香辣干諜，花生碎粒加上香辣蘸諜，真的很香很過癮。

歡迎來到小馬哥超級菜市場，這裡有放置將近80種食材，其中主角「串串」均一價只要$12元，超佛心！肉類、海鮮、火鍋料、青菜、豆製品、菇類通通都串起來，而且不同肉類還使用不同醃料，吃起來每一串味道都不一樣。

琳瑯滿目看上去真的挺壯觀，食材選擇可以說是應有盡有！

🔺經典麻辣+酸白菜鍋 $388

🔺串串 均一價 $12

用餐酌收10%服務費、限時100分鐘！

不管你點單一湯頭還是鴛鴦鍋，都是均一價$388元，而且都是一桌一鍋，所以越多人來吃越划算！

嗜辣者就選牛油傳統鍋，小辣者可選經典鍋，不吃辣的朋友，也有酸菜鍋及番茄鍋可以選擇唷！紅通通的「經典鍋」香麻微辣，而且不會太油膩，涮什麼都很適合，蠻符合台灣人口味。「酸菜鍋」很讓我們驚艷，裡頭有滿滿酸菜，還吃得到五花肉片，湯頭喝起來酸爽開胃且會回甘，重點是解膩又解辣，推薦一定要點。

🔺滋味冒寬粉 $120

🔺路邊冒肥腸 $180

🔺路邊冒嫩牛 $180

「馬路邊邊串串香」也有販售四川冒菜，就是將食材用麻辣湯底燙熟後，再淋上秘製香油及特製調料，再搭配白芝麻、芹菜、蔥花，就是道超重口味又好吃的料理啦！

如果你愛吃酸辣粉的話，也很推薦你這道「滋味冒寬粉」，彈牙咬勁配上香麻湯汁真的有夠好吃，雖然會辣，但會讓你漱不停，一吃就上癮！

「路邊冒嫩牛」非常推薦！除了有爆量超嫩牛肉之外，還有蓮藕、黑木耳等等配料，好吃且份量頗多。

「路邊冒肥腸」的肥腸不油膩且也不臭，口感軟Q又容易咀嚼，裡頭還有花椰菜、豆芽菜等等蔬菜搭配，是道很棒的下酒菜。

🔺路邊冒花甲 $150

「路邊冒花甲」顆顆飽滿且鮮甜不腥，口口香辣涮嘴，重點是份量一樣超多。

🔺四川小酥肉 $150

金黃色澤外皮的「四川小酥肉」口感非常酥脆爽口，帶有一點甜甜滋味，裡頭是一條條鮮嫩的豬里肌肉，撒上香辣粉後，不禁會讓你一口接一口停不下來。

敢吃香菜的朋友，推薦你香菜牛、香菜松阪豬、香蔥豬、芹菜松阪豬，這系列多了一種香料香氣及口感，非常有層次感。

真的很推薦各位一定要試試這個香辣干諜，花生碎粒加上香辣蘸諜，真的有夠香、有夠過癮！

看似不起眼的馬鈴薯片，在經典鍋煮滾後，口感是香辣脆口，意外好吃，推薦必點。對了，結帳前店員會幫你數竹籤數量唷！

🔺小肥牛 $119

🔺梅花豬 $88

想大口吃肉也有小肥牛、梅花豬肉片可以單點，一份只要百元上下且份量不少。

🔺紅糖糍粑 $99

飯後甜點，還有這個「紅糖糍粑」可以選擇，淋上滿滿的紅糖水，再撒上花生脆，口感吃起是香脆又帶軟Q，整體也不會太甜膩。

🔺米苔目 $49

🔺老冰棍酸梅湯 $60

想來點清涼的解膩，也有古早味「米苔目」可以選擇，就是碗簡單的米苔目仙草凍剉冰，吃完麻辣串串後，流了不少汗，來一碗瞬間清涼解辣。「老冰棍酸梅湯」是清冰棒沾著酸梅湯的吃法很特別。

🔺兄弟找茶 $100

🔺可口可樂 $30

🔺我是酸梅湯 $90

🔺王老吉涼茶 $50

吃麻辣一定要配解膩清爽的飲料，首推「我是酸梅湯」外包裝跟茅台酒如出一轍，不說以為在喝酒，裡頭裝的是自己熬煮的烏梅汁，烏梅香氣很夠，酸度甜度很剛好，整個順口好喝，解膩解辣好幫手。無糖飲料首推「兄弟找茶」，整整一公升大片原茶葉沖泡的冷泡茶，回甘不苦澀，真的是配串串香的好搭檔。

沒想到初訪「馬路邊邊串串香」就讓我深深愛上！迷人之處就是可以用一串$12元的便宜價格，吃遍各種食材，擼串串的過程也是種全新的用餐體驗，尤其蘸上道地的香辣干碟，真的是讓人愛不釋口!

愛吃辣、重口味的朋友們，一定要把這間「馬路邊邊串串香」收藏起來！