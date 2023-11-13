彰化二林秋季限定美景就屬『 香田國小的美人樹步道』莫屬，每年的10-11月是美人樹開花期，每次盛開都超級美，宛如身在粉色花海瀑布，滿開的美人樹枝條垂落，無論是清晨、夕陽時都很出片，滿滿少女心，是近期超夯的打卡景點喔！

（延伸閱讀..彰化大村落羽松秘境｜超大片落羽松Ｘ油菜花田超夢幻！12月-1月季節限定！）

香田國小美人樹步道

地點：彰化縣二林鎮儒林路 10 之 1 號

花期：每年9 ~ 11 月

免費景點

2023.11.12美人樹花況

我在2023.11.12（日）造訪，由於風比較大，很多都被吹落，目前已經剩沒幾棵盛開的美人樹

但還是有兩顆滿開垂落的美人樹可以拍喔！假日也很多人來朝聖

雖然美人樹沒有一開始一整排滿開的壯觀，但抓對角度依樣可以很出片喔！

美人樹又稱『美人櫻』，樹幹造形奇特有如日式陶瓷酒瓶而得名「酒瓶木棉」，每年9 ~ 11 月是開花期，會因天氣影響開花的花期

以天空為背景拍攝也很美

當天剛好遇到可愛的攝影大哥，推薦了我們一個很棒的角度，可以被粉色的花苞為，少女心滿滿

夕陽西下時，陽光照到臉上，充滿眼神光

最後在馬路邊也很好拍

台灣還有很多很美的地方執得我們去探索，趕緊在花旗還沒結束時，來朝聖一波吧！

一起來看看影片吧！

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