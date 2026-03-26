三創頭文字D快閃店！頭文字D30週年快閃店打卡點，藤原豆腐店燈箱 限定周邊必收。

三創頭文字D快閃店！打造藤原豆腐店場景等打卡點，更有30週年限定周邊，編輯鄭亦庭表示：藤原豆腐店燈箱必收。

頭文字D快閃店在三創！為慶祝經典漫畫《頭文字D》誕生30週年，三創生活園區6樓推出頭文字D 30週年快閃店，現場精心還原藤原豆腐店場景、主角藤原拓海等角色打卡點，更有超震撼的巨型頭文字D漫畫分鏡牆，多個經典場景讓粉絲們拍好拍滿，同時推出多款30週年限定周邊，從藤原豆腐店燈箱、防滑墊到經典賽車造型壓克力、抱枕等，鐵粉們快衝三創爆買一波。



▲三創頭文字D30週年快閃店！神還原藤原豆腐店打卡點、30週年限定周邊於三創6樓快閃。(攝影：鄭亦庭)



▲三創頭文字D快閃店！巨型頭文字D漫畫分鏡牆、限定周邊，至3/29鐵粉必拍、必買。(攝影：鄭亦庭)





三創頭文字D30週年快閃店打卡點

頭文字D 30週年快閃店以震撼的巨幅漫畫分鏡牆作為入口，中央還有主角藤原拓海親自迎接粉絲，展區除了整排全彩複製原畫，連地板也貼滿賽道標示，讓遊客彷彿置身漫畫場景中，粉絲必拍藤原豆腐店實景場景，現場完美還原經典招牌，一旁搭配角色走出店門的漫畫分鏡，此外，展區設有藤原拓海、高橋兄弟與各自座駕的大型打卡牆，並有多場經典賽車對決場景，帶領所有粉絲一起回顧頭文字D。



▲三創頭文字D快閃店！現場打造巨幅漫畫分鏡牆、藤原拓海等角色打卡點，並還原藤原豆腐店場景。(攝影：鄭亦庭)





三創頭文字D30週年限定周邊必買

來到頭文字D 30週年快閃店，絕對要入手30週年限定周邊，現場有盲抽徽章、磁鐵、漫畫風壓克力鑰匙圈及托特包等，還有以藤原豆腐店招牌設計的毛巾、防滑墊、拖鞋及磁吸LED燈等生活小物，另外也推薦鐵粉必買藤原拓海LED燈箱，以及作品中主角們駕駛的經典賽車也化身壓克力造型磁鐵、色卡，讓鐵粉們直接爆買一波。



▲三創頭文字D30週年限定周邊！推出多款藤原豆腐店招牌造型周邊，藤原豆腐店燈箱、防滑墊、拖鞋要收。(攝影：鄭亦庭)





頭文字D限定周邊三創會員優惠價

頭文字D 30週年主題快閃店也針對三創會員推出限定優惠，活動期間只要購買任意商品，出示三創生活會員就能將原價200元的頭文字D漫畫風壓克力鑰匙圈，以99元的超值加購價帶走，而頭文字D磁吸LED燈牌，會員同樣享有專屬福利，只要199元（原價240元）就能直接帶回家收藏。



▲三創頭文字D快閃店周邊！藤原豆腐店LED燈箱必收，三創會員優惠價只要199元。(攝影：鄭亦庭)

▲三創頭文字D快閃店周邊！經典賽車場景色卡鐵粉必收。(攝影：鄭亦庭)





頭文字D 30週年主題快閃店

地點：三創生活園區6樓 INCUBASE Arena(臺北市中正區市民大道三段2號)

日期：即日起- 3/29 (日)





頭文字D 30週年主題快閃店 會員限定優惠

活動內容：活動期間於INCUBASE購物時出示三創生活會員，享《頭文字D》30周年主題快閃店限定商品優惠價。



優惠商品：

1、頭文字D-漫畫風壓克力鑰匙圈(全套6款)

憑三創會員於INCUBASE門市任意消費，即可以$99加購 (原價$200）



2、頭文字D-磁吸LED燈牌(三色無線觸控燈)

憑三創會員可享指定商品限定特價$199/座 (原價$240)。

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更多 三創頭文字D30週年快閃店 照片：

▲三創頭文字D快閃店！頭文字D角色群、經典賽車對決場景圖。(攝影：鄭亦庭)



▲三創頭文字D快閃店周邊必買，主角賽車壓克力磁鐵。(攝影：鄭亦庭)



▲三創頭文字D快閃店周邊必買！主角藤原拓海燈箱、賽車壓克力擺飾、托特包周邊。(攝影：鄭亦庭)



▲三創頭文字D快閃店現場展出頭文字Ｄ全彩複製原畫。(攝影：鄭亦庭)

