罐頭豬LuLu首款梅酒3/25限量預購！完熟經典梅酒禮盒內含超萌公仔與酒杯組。

療癒IP跨界合作已成潮流，本次罐頭豬LuLu與鑫羿文創攜手推出的梅酒，選用日造酒妝獲獎基底，將質感與萌感結合 。資深編輯李維唐表示，這類針對女性市場設計的IP聯名酒，不僅需具備吸睛的公仔配件，酒體本身的國際獎項背書更是收藏價值的關鍵，LuLu此次跨足梅酒市場，勢必引發盲盒粉絲與品酒愛好者的搶購潮 。

擁有圓潤粉嫩身軀與天真憨厚表情的罐頭豬LuLu，自午餐肉罐頭橫空出世後，便以正向開朗的個性擄獲無數粉絲的心 。這隻療癒系代表IP近年持續擴張其生活版圖，從盲盒、公仔到吊飾，無不展現其強大的吸粉實力 。今年青梅季，罐頭豬LuLu首度跨足酒類市場，攜手IP授權酒類領導品牌鑫羿文創，推出首支聯名酒款「完熟經典梅酒」，將其萌系魅力轉化為酸甜的微醺滋味，陪伴粉絲度過優閒的放空時刻 。

▲罐頭豬LuLu首度跨界與鑫羿文創聯名推出完熟經典梅酒，分為禮盒款與單瓶款。圖／鑫羿文創提供；窩客島整理



嚴選日造酒妝獲獎基底 視覺與味蕾的雙重饗宴

本次聯名的視覺核心，採用了罐頭豬LuLu專為此款酒新繪製的視覺圖像，展現出不同於以往的清新風格 。在酒體選擇上更是不馬虎，特別與榮獲A.A. Taste Awards全球純粹風味評鑑二星獎的日造酒妝合作，挑選其旗下最受歡迎、品質享譽國際的經典梅酒作為基底 。梅酒的香氣中透著酸甜青梅味，細緻的果實風味與酒精達到完美平衡，不論是作為收藏品或是開瓶品飲，都能感受到季節限定的誠意 。

▲罐頭豬LuLu完熟經典梅酒禮盒，內含梅酒、公仔及兩只酒杯，建議售價1980元。圖／鑫羿文創提供；窩客島整理

兩款限定包裝同步登場 水果禮盒概念傳遞心意

為了滿足不同消費者的收藏需求，此次共推出單瓶款與禮盒款兩款選擇 。禮盒款以精緻的水果禮盒作為設計靈感，內裝誠意十足，除了包含一瓶700ml的完熟經典梅酒外，更附贈一只罐頭豬LuLu造型公仔，以及兩入印有專屬圖案的玻璃小酒杯 。公仔呈現LuLu坐在木桶中享受梅酒浴的可愛姿態，兼具實用與趣味性 。單瓶款則以簡約洗鍊的包裝設計，精準呈現聯名特色，適合喜愛低調質感的消費者 。

▲專屬聯名玻璃酒杯印有新繪製的LuLu圖樣，增加品飲時的療癒氛圍。圖／鑫羿文創提供；窩客島整理



跨通路現貨販售！3/25起全面啟動登記訂購

想要入手這款萌度爆表的聯名梅酒，粉絲需留意各通路的販售時間。首波將於3/25（三）上午11點在鑫羿文創授權經銷通路正式開放登記 。緊接著在3/27（五）上午11點，全台7-ELEVEN也將同步開放訂購 。至於全家便利商店的上架資訊，則建議消費者密切關注官方公告 。禮盒款定價為1980元，單瓶款定價為1280元，且主打現貨供應，讓喜愛罐頭豬LuLu的粉絲不需漫長等待，即可與超萌小豬共度梅好時光 。

▲禮盒內附贈的造型公仔，生動描繪罐頭豬LuLu泡在梅子浴中的慵懶模樣。圖／鑫羿文創提供；窩客島整理

罐頭豬LuLu首支聯名酒「完熟經典梅酒」新品上市

活動時間：2026年3月25日（三）上午11點開放登記，3月27日（五）全台7-ELEVEN開放訂購

活動內容：

推出首支聯名梅酒，分為「禮盒款」與「單瓶款」兩種形式

禮盒款內含完熟經典梅酒一瓶、罐頭豬LuLu造型公仔一個、專屬玻璃酒杯兩入

單瓶款採簡約聯名設計，現貨販售無需等待

通路資訊：