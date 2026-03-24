高雄米其林一星雋Gen迎來阿一鮑魚傳人！主廚李雲浩執掌行政總廚推出自創雙味乳鴿、松茸脆魚翅。

高雄高端餐飲市場再掀波瀾，連續兩年摘下米其林一星的「雋Gen」邀得名廚李雲浩坐鎮 。資深編輯李維唐表示，李主廚身兼利苑紮實基本功與阿一鮑魚三星傳承 ，其「XO醬」研發背景更顯其對風味的極致掌控 ，預計將為南部粵菜水平拉升至國際級的新高度 。

連續兩年榮獲高雄米其林一星肯定的「雋Gen」中餐廳，於2026年3月正式迎來飲食界重磅消息。為了進一步豐富餐廳的菜色內涵與美食境界，萬象餐飲特別從北京富臨飯店，力邀備受饕客追捧的米其林一星主廚李雲浩出任行政總廚 。這位擁有超過30年廚藝經驗的「型男主廚」，曾是傳奇「鮑魚大王」楊貫一的關門弟子，更是與粵菜靈魂調味「XO醬」誕生有著深厚淵源的關鍵人物 。李雲浩的到來，不僅為「雋Gen」注入了北京與香港的高端餐飲基因，更透過其紮實的「黃埔軍校」利苑底蘊，為南台灣的高端粵菜市場開啟全新視野 。

▲「雙味乳鴿」將鴿腿與鴿胸分開製作，鴿腿鑲入燕窩展現主廚精湛手工與獨特手法 。 圖／雋Gen提供；窩客島整理

▲「金湯白玉龍蝦球」展現主廚巧思，鮮彈龍蝦球盛放於金橘濃雞湯與滑嫩蒸蛋白之上 。 圖／雋Gen提供；窩客島整理

利苑出身與XO醬傳奇：從學徒到粵菜大師的淬鍊之路

李雲浩的廚藝生涯起源於香港餐飲界的傳奇殿堂利苑酒家，在那裡接受了對於食材與火候近乎偏執的嚴苛訓練 。他在職涯中曾任職於美心皇宮、香港鴻星會等知名食府，更在北上發展後掌舵上海璽粵軒，以「帝王蟹26吃」技驚四座 。最令人津津樂道的是，他在20世紀80年代師從名廚黃江期間，與師兄弟反覆研發，以瑤柱、金華火腿、蝦干等頂級食材調配出鮮香鹹辣的醬料，並以代表卓越的「XO」命名，成為現今風靡全球的XO醬鼻祖之一 。這段豐富的閱歷讓他對風味有著深刻理解，也奠定了他在傳統中不斷尋求創新的廚藝基石 。

▲「雋Gen」行政總廚李雲浩主廚，曾任職於多間高端食府，具備深厚的傳統粵菜底蘊 。 圖／雋Gen提供；窩客島整理



承襲阿一鮑魚三星靈魂：古法乾鮑與新派審美的對話

在接掌「雋Gen」之前，李雲浩曾受邀擔任北京富臨飯店的掌舵人，負責將香港米其林三星「阿一鮑魚」的金字招牌於京城發揚光大 。他嚴格遵循楊貫一大師傳承的古法，將日本干鮑經過數日泡發並以老雞、排骨文火慢煨10幾小時，達到溏心軟糯的極致境界 。然而，李雲浩深知現代食客的喜好轉變，他主張「不進則退」，在堅守核心傳統的同時，積極運用當代審美與時令食材進行對話 。他來到高雄後，更積極研究台灣在地食材，透過豐富的視覺效果與層次分明的滋味，成功吸引了許多年輕饕客與專業網紅食評的目光 。

▲遵循楊貫一大師古法的「阿一鮑魚」，選用頂級干鮑並以文火慢煨，呈現溏心軟糯境界 。 圖／雋Gen提供；窩客島整理

守正創新的味覺饗宴：雙味乳鴿與松茸脆魚翅的工藝

李雲浩為「雋Gen」帶來的全新菜色，處處展現其精細的手工與獨到手法。具代表性的「雙味乳鴿」，精選12至18天的乳鴿，將鴿腿鑲入火腿燕窩後油淋至表皮薄脆，鴿胸則結合雞肉茸香煎，打造出一鴿兩吃的獨特體驗 。此外，「松茸濃湯燴脆魚翅」摒棄傳統紅燒作法，將魚翅裹上薄粉煎至焦脆，搭配濃郁的松茸雞湯，口感驚喜且香氣十足 。針對愛吃海鮮的饕客，他則推出「龍騰四海」與靈感來自粵語諧音的「鮑爾稱心」，後者在酥脆的海參內埋伏了鮑魚丁與百花蝦漿，展現極致的炸功與食材堆疊感 。

▲「松茸濃湯燴脆魚翅」成品圖，金黃色澤與濃郁湯頭交織出令人耳目一新的魚翅新吃法 。 圖／雋Gen提供；窩客島整理



頂級高訂與極致服務：在港都大宅內開啟粵韻啟航

目前的「雋Gen」中餐廳提供多樣化的用餐體驗，包含入門級的「啟」套餐、底蘊深厚的「融」套餐，以及專為頂級饕客量身打造、預算無上限的客製化「隱」套餐 。餐廳空間設計融合了東方內斂美學與西方現代書廊氛圍，並特別強調「溫度」的重要性，透過中心化的廚房設計與包廂內的保溫櫃，確保每道佳餚在最完美的狀態下呈現在賓客面前 。隨著李雲浩的入主，這座位於亞洲新灣區的美食地圖，正以更具靈活度與精準味道掌控的姿態，成為南台灣最耀眼的星級指標 。

▲餐廳散座區設計如現代書廊，揉合東西方氛圍，營造符合現代生活方式的用餐環境 。 圖／雋Gen提供；窩客島整理





2026年3月「雋Gen」首發菜單整理

目前餐廳以三套核心套餐為骨幹，由淺入深帶領饕客領略新派粵菜魅力

「啟」套餐（啟味初嘗）

價格：每位 NT$2,680 加10%服務費

定位：作為基礎套餐，開啟經典與創新融合的味覺之旅



椰香草莓山藥泥

家鄉脆藕餅

上海燻魚

黑蒜菜膽燉烏雞

乾燒大海蝦

梅菜慢燉牛肩肉附白飯

濃湯絲瓜煮魚腐

香橙南瓜露

「融」套餐（融萃臻品）

價格：每位 NT$5,280 加10%服務費

定位：薈萃粵菜經典與李師傅的創新思維，展現多層次滋味

蜜汁叉燒松阪豬

春筍拌鮭魚籽香椿蝦仁

蜂蜜拌日本鮮百合

雞茸燴燕窩

金湯白玉龍蝦球

鮑爾稱心

黑松露山藥炒斑片

開水白菜

貴妃粒粒西施飯

開心鬼口水

「隱」套餐（隱韻珍味）

定位：隱藏版菜單，採客製化專屬訂製 。

特色：依客人喜好與預算（預算無上限）量身打造，滿足頂級饕客 。

經典單點與創新菜色

套餐內的部分菜餚亦可提供單點組合 ，以下為李雲浩主廚最具代表性的自創與工藝菜色：

雙味乳鴿：全台獨一無二的做法，將鴿腿鑲入火腿燕窩油淋，鴿胸則結合雞肉茸香煎 。

古法豉油皇乳鴿：遵循傳統滷煮，表皮刷上叉燒糖後微風乾，口感入味多汁 。

松茸濃湯燴脆魚翅：將排翅煎至表皮香脆帶米香，淋上濃郁松茸雞湯 。

生猛松葉蟹三吃：包含香煎蟹腿肉、碎蟹肉炒蛋白韭黃、以及蟹黃蟹肉蒸蛋 。

龍騰四海：龍蝦兩吃，包含龍蝦湯蒸龍蝦球蛋白，以及龍蝦肉蔬菜丁快炒 。

陳皮咕咾肉：加入新會陳皮，將薄肉片捲成球狀酥炸，口感層次豐富 。

生炒臘味飯：展現極致鑊氣，將生糯米炒至飽吸湯汁、Q彈軟糯 。

金銀蛋莧菜：以醃肉末、鹹蛋黃碎與皮蛋丁炒成鮮濃湯汁淋於嫩莧菜上 。

粵韻啟航．新任行政總廚李雲浩首發菜單

活動時間：2026年3月正式起航

活動內容：

三大主題套餐：提供「啟」、「融」、「隱」三款套餐，單人售價2,680元+10%起 。

高訂客製化服務：提供「隱」套餐客製化規劃，依據客人需求、預算量身打造專屬訂製菜單 。

經典單點佳餚：包含雙味乳鴿、松茸濃湯燴脆魚翅、生炒臘味飯等主廚自創與經典手藝 。

雋Gen中餐廳

餐廳地址：高雄市前鎮區復興四路8號

聯繫電話：+886 7 338 4885

線上訂位：https://reurl.cc/Ej4D7m