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桃園景觀咖啡廳攻略！石門水庫景觀餐廳 4 間一次看，森鄰水岸、環湖咖啡好食必訪清單。

環湖咖啡好食一山景觀咖啡水漾石門森鄰水岸
2026-03-24 15:00文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

桃園景觀咖啡廳推薦！石門水庫周邊「環湖咖啡好食、水漾石門、一山景觀咖啡、森鄰水岸」一次收錄，湖景山景拍照、約會聚會必訪清單。

桃園景觀咖啡廳推薦必看！石門水庫周邊人氣景觀餐廳一次整理，包含「環湖咖啡好食」、「水漾石門」、「一山景觀咖啡」與「森鄰水岸」，各具特色的湖景、山景與溪谷視野，從270度環湖、180度高空俯瞰到無遮蔽湖畔美景通通收錄。不論情侶約會、親子出遊或拍照打卡，都能找到最適合的桃園景觀餐廳。假日訂位攻略、熱門打卡點與必訪理由一次掌握。

▲桃園景觀咖啡廳攻略！石門水庫景觀餐廳 4 間一次看，森鄰水岸、環湖咖啡好食必訪清單。
▲桃園景觀咖啡廳推薦必看！石門水庫周邊人氣景觀餐廳一次整理（攝影：蕭芷琳）
▲桃園景觀咖啡廳攻略！石門水庫景觀餐廳 4 間一次看，森鄰水岸、環湖咖啡好食必訪清單。
▲桃園景觀咖啡廳攻略！石門水庫景觀餐廳 4 間一次看，森鄰水岸、環湖咖啡好食必訪清單（攝影：蕭芷琳）

桃園石門水庫景觀餐廳推薦：環湖咖啡好食

桃園景觀咖啡廳「環湖咖啡好食」趕緊把握時間訂位！位在桃園大溪石門水庫周邊，「環湖咖啡好食」以峇里島度假風格打響名號的1號店後，再度推出2號店，主打日式極簡禪風設計，以及270度沉浸式環湖視野，讓旅人不必遠赴海外，即可在山林與湖水環抱之間。不過店家於近期公佈，2號店未來將進行重新規劃，屆時會暫停營業，大家趕緊把握時間預約起來。

完整文章：桃園景觀咖啡廳！環湖咖啡好食 270度沉浸式體驗，假日一定要訂位。

▲桃園景觀咖啡廳攻略！石門水庫景觀餐廳 4 間一次看，森鄰水岸、環湖咖啡好食必訪清單。
▲桃園景觀咖啡廳「環湖咖啡好食 2號店」採用大量木質調，與大面積玻璃帷幕設計，陽光、湖光與綠意自然灑落入室（攝影：蕭芷琳）
▲桃園景觀咖啡廳攻略！石門水庫景觀餐廳 4 間一次看，森鄰水岸、環湖咖啡好食必訪清單。
▲▲桃園景觀咖啡廳「環湖咖啡好食 2號店」推薦菜單：巧克力布朗尼、原味千層（攝影：蕭芷琳）

桃園石門水庫景觀餐廳推薦：水漾石門

整面湖景超壯觀！如果說到桃園景觀咖啡廳，絕對不會錯過石門水庫環湖路這邊。「水漾石門景觀餐廳」緊鄰水庫湖面、戶外空間視野遼闊，加上無遮蔽物的湖景與適合拍照的木棧平台，吸引不少遊客與網美造訪。店內採開放式設計，提供簡餐、甜點與飲品等品項，並設有室內外座位區，成為週末熱門的親子與情侶聚會地點。

完整文章：桃園景觀咖啡廳！水漾石門 整面湖景超壯觀，低消、菜單推薦一次看。

▲桃園景觀咖啡廳攻略！石門水庫景觀餐廳 4 間一次看，森鄰水岸、環湖咖啡好食必訪清單。
▲桃園石門水庫咖啡廳推薦「水漾石門」假日時建議提前到訪，熱門座位區較容易客滿（攝影：蕭芷琳）
▲桃園景觀咖啡廳攻略！石門水庫景觀餐廳 4 間一次看，森鄰水岸、環湖咖啡好食必訪清單。
▲桃園石門水庫咖啡廳推薦「水漾石門」主餐選擇以套餐形式供應（攝影：蕭芷琳）

桃園石門水庫景觀餐廳推薦：一山景觀咖啡

位於北橫公路台七線山區的「一山景觀咖啡」，是近年旅人熱議的桃園復興秘境景觀咖啡廳。店家坐落於丸山高處制高點，擁有180度俯瞰石門水庫上游的壯闊景色，加上大片草地與山林環境，讓人彷彿置身雲端。無論是想遠離城市喧囂，或是尋找桃園景觀餐廳拍照打卡，「一山景觀咖啡」都成為不少遊客心中的口袋名單。

完整文章：桃園景觀咖啡廳推薦！一山景觀咖啡 180度俯瞰石門水庫，必吃海鮮義大利麵、金桔檸檬綠茶。

▲桃園景觀咖啡廳攻略！石門水庫景觀餐廳 4 間一次看，森鄰水岸、環湖咖啡好食必訪清單。
▲桃園景觀餐廳推薦「一山景觀咖啡」坐落丸山高處，可遠眺石門水庫湖景（攝影：蕭芷琳）
▲桃園景觀咖啡廳攻略！石門水庫景觀餐廳 4 間一次看，森鄰水岸、環湖咖啡好食必訪清單。
▲清炒時蔬海鮮義大利麵使用鮮蝦、透抽與蛤蜊，是「一山景觀咖啡」人氣主食（攝影：蕭芷琳）

桃園石門水庫景觀餐廳推薦：森鄰水岸

喜歡景觀咖啡廳的朋友可別錯過！桃園景觀咖啡廳「森鄰水岸」憑藉壯麗的180度大漢溪景觀，成為北部旅客週末出遊的重要清單。咖啡廳位於角板山腳下海拔約350公尺，坐擁溪谷彎道、溪口台地與溪口吊橋的完整視野，被不少旅人稱為「桃園最美景觀餐廳」。大家趕緊趁著有藍天白雲的日子，來這邊走走看美景吧。

完整文章：桃園景觀咖啡廳推薦！森鄰水岸 180度溪谷美景超好拍、店貓超親人。

▲桃園景觀咖啡廳攻略！石門水庫景觀餐廳 4 間一次看，森鄰水岸、環湖咖啡好食必訪清單。
▲桃園景觀咖啡廳「森鄰水岸」憑藉壯麗的180度大漢溪景觀，成為北部旅客週末出遊的重要清單（攝影：蕭芷琳）
▲桃園景觀咖啡廳攻略！石門水庫景觀餐廳 4 間一次看，森鄰水岸、環湖咖啡好食必訪清單。
▲桃園景觀咖啡廳「森鄰水岸」雖以景觀著稱，餐點表現卻絲毫不遜色（攝影：蕭芷琳）

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森鄰水岸景觀咖啡館

03-5308666
桃園市復興區一鄰2號
4.2

一山景觀咖啡

桃園市復興區三鄰丸山21之5號
4.4

水漾石門

03-3880338
桃園市大溪區環湖路二段100號
4.1

環湖咖啡好食

03-3879192
桃園市大溪區環湖路2段68號
4.4