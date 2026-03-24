屋馬燒肉盲盒超萌！雞湯、烤網變擬人化玩偶，5款屋馬盲盒免費送。

台中屋馬燒肉兒童節限定！將經典雞湯擬人化變身盲盒公仔，隱藏版火焰小馬消費滿額就免費送。編輯 鄭雅之表示：真的很需要可愛小廢物療癒心靈！

台中超人氣的屋馬燒肉這次不只餵飽你的胃、還要療癒你的心。為了迎接即將到來的兒童節，屋馬餐飲集團首度推出期間限定的「美味探險隊」系列盲盒。品牌把最受歡迎的雞湯、燒肉、烤網等經典元素全部擬人化，變成五款超可愛的Ｑ版角色，其中還包含一款超稀有的神祕隱藏版。從4月1日開始，不論是想直接購買收藏，或是透過用餐滿額免費獲得都可以，讓大家吃完燒肉還能把這份幸福感帶回家收藏。



▲把屋馬燒肉兒童節推出限定盲盒，美味探險隊公仔即將掀起收藏熱潮。

▲烤網、肉片都變成擬人化玩偶公仔，屋馬燒肉讓用餐時光變成有趣的開箱。





屋馬經典美味擬人化變身探險隊

這次屋馬餐飲集團創辦人金泰宏發揮創意，將品牌靈魂注入公仔設計，讓大人小孩都能在餐桌上找回純粹的童心。這組「美味探險隊」把饕客最熟悉的雞湯與烤網轉化為風格鮮明的角色，甚至還結合了2026馬年的意象，打造出充滿活力的視覺設計。每一款公仔都像是從美食次元走出來的小夥伴，不僅外型軟萌且富有個性，讓原本單純的用餐時光，瞬間變成一場充滿驚喜的開箱冒險，成功掀起粉絲的收藏慾望。



▲將品牌靈魂注入公仔設計、讓大人小孩都能在餐桌上找回純粹的童心。





隱藏版火焰小馬驚喜現身

這組盲盒最讓蒐藏家瘋狂的驚喜，莫過於那款極致稀有的隱藏版角色「火焰小馬」。整套設計共有四款基本成員加上一款神祕隱藏版，每款單入售價為399元。為了回饋長期支持的粉絲，屋馬特別選在4月1日啟動加碼活動，只要當天在店內消費單桌滿5000元，就能直接把一入盲盒帶回家。這種結合美食與盲盒文化的創新玩法，讓不少喜歡IP公仔的年輕族群大呼期待，更讓今年的兒童節充滿了開箱的神祕儀式感。



▲為了迎接2026馬年特別打造的火焰小馬，絕對是今年必入手的質感收藏。





讓美味回憶延伸到居家日常

透過這次「美味探險隊」的企劃，屋馬燒肉成功將品牌文化延伸到消費者的日常生活之中。打開盲盒的瞬間就像是把屋馬的招牌風味握在掌心，這種情感連結遠超過一頓飯的價值。當顧客蒐集齊全所有角色時，不只是擁有了精緻的公仔擺飾，更像是把在台中吃燒肉的那份感動與溫暖完整封存。無論是放在辦公桌或床頭，這些可愛的角色都能隨時提醒大家，生活中隨處都有值得探索的小確幸與美味驚喜。



▲屋馬燒肉五大經典元素擬人化大集結，超稀有火焰小馬隱藏版驚喜現身。

▲甜點角色「達克瓦娃」以療癒造型登場，讓屋馬燒肉的幸福感在餐桌無限延伸。

屋馬燒肉「美味探險隊」活動資訊

活動日期： 2026年4月1日起、售完為止。

盲盒售價： 單入隨機販售、每盒399元。

角色內容： 共5款角色（4款基本款＋1款隱藏版「火焰小馬」）。

首日限定活動： 4月1日當天、凡單桌消費滿5000元、即可免費獲得盲盒1入（贈品數量有限、送完為止）。

最新動態： 請鎖定屋馬燒肉官方Facebook粉絲專頁或Instagram。





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