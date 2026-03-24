炸雞控衝！繼光香香雞「炸雞、起司脆薯、蒜味薯塊」一次吃，只有11間店有賣。

繼光香香雞究極雞薯雙重奏全台限定登場，起司脆薯加蒜味薯塊只要158元起，快去11間指定門市開吃。編輯 鄭雅之表示：下班點一份獨享超療癒！

深受台灣人喜愛的繼光香香雞這次不走尋常路，特別在春天推出誠意滿滿的究極雞薯雙重奏。這款組合主打讓大家在忙碌的生活中，透過炸物的鹹香滋味找回簡單的快樂。目前全台僅有 11 間特定門市可以買到，最低只要 158 元起的甜甜價，就能一次享受到經典炸雞與兩種不同風味的薯條，非常適合在辛苦工作一整週後，買上一份來好好犒賞自己，感受這份專屬於週末的小確幸，趕快把握限定期間。

▲繼光香香雞究極雞薯雙重奏實拍，一次開吃起司脆薯、蒜味薯塊與經典炸雞，限時優惠只要158元。 ▲人氣品牌繼光香香雞推出究極雞薯雙重奏，蒜香起司交織出三重爆擊口感，是春季必吃的限定美食。





蒜香起司與脆雞完美混搭

這次的新品特別強調口感的豐富程度，將香香炸雞與起司脆薯還有蒜味薯塊巧妙組合。研發團隊精心將濃郁起司粉包裹在酥脆薯條上，再配上帶有強烈辛香感的蒜味薯塊，讓每一口都充滿驚喜。這種鹹香層次疊加的滋味，不僅讓經典炸雞的風味更加進化，更營造出酥脆與鬆軟交錯的趣味感。對於平常就喜歡重口味的朋友來說，這種蒜香與起司交融的節奏感，絕對是今年春天不可錯過的味覺享受，讓人一吃就停不下來。

▲繼光香香雞全台11間門市限定販售究極雞薯雙重奏，高CP值的炸雞與起司脆薯組合吸引不少吃貨排隊。





生活壓力就靠炸物來療癒

如果是因為沒搶到演唱會門票而感到失落，或是被日常瑣事搞得精疲力竭，這份究極雞薯雙重奏就是最棒的情緒補給站。週末不需要特別規劃昂貴的行程，只要拎著這一份內容豐富的炸物組合回家，就能在自己的小天地裡開啟療癒模式。透過這份充滿誠意的美味提案，讓平凡的日子也能因為這一口鹹酥滋味而變得值得期待，趕快把握機會前往指定的門市，為自己補滿滿滿的幸福能量，享受這場專屬於舌尖的華麗派對。

▲熱騰騰的究極雞薯雙重奏，起司粉均勻裹上薯條搭配大塊蒜味薯塊，是週末最療癒的炸物組合首選。

繼光香香雞 雞薯雙重奏新品

商品內容： 究極－雞薯雙重奏（含香香炸雞、起司脆薯、蒜味薯塊）

販售價格： 優惠價 158 元起（西門門市因規格不同為 198 元）

販售地點：

台北： 統一、京站、西門、南西

新北： 環板、裕隆城

桃園： 大江

新竹： 巨城

台中： 中新光、中友

高雄： 巨蛋





速食控新品吃不完！

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