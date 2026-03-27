桃園海芋季美食推薦！7大桃園大園美食排隊必吃，巨無霸越南麵包 拳頭大韓式飯捲。

桃園彩芋季順吃大園美食7選！巨無霸越南麵包、拳頭大韓式飯捲超浮誇，編輯鄭亦庭表示：近期就來拍桃園海芋花海、吃大園美食一日遊。

桃園彩芋季順吃大園美食推薦！2026桃園彩芋季於3/27-4/12在溪海休閒農業登場，近12萬株彩色海芋與多樣花卉，搭配裝置藝術、市集等，近期來桃園大園賞海芋花海，也要知道大園美食要吃什麼，這次窩客島整理7間桃園大園美食，從巨無霸越南麵包、人氣韓式飯捲到大園咖啡廳，讓你來桃園大園賞海芋，也能順路吃美食。



▲桃園海芋季順吃推薦！7大桃園大園美食排隊必吃，巨無霸越南麵包 拳頭大韓式飯捲。



▲桃園海芋季順吃推薦！7大桃園大園美食排隊必吃，巨無霸越南麵包 拳頭大韓式飯捲。





桃園大園小吃推薦：亞仙越南麵包、燊森紅豆餅

桃園大園小吃首推「亞仙越南麵包」，超巨大越南法國麵包，大到單手握不住，每日現烤麵包外皮香脆，燒肉加蛋口味夾入爽脆醃蘿蔔、豬肝醬、台式紅燒肉及荷包蛋，CP值超高常常大排長龍，深受在地人推崇的點心還有「燊森紅豆餅」，提供多達13種口味，除了紅豆、奶油、巧克力、芋泥肉鬆等口味，也有起司蛋口味將整顆雞蛋現煎後，加入濃郁起司與黑胡椒，口感鹹香爆漿。





亞仙越南麵包 位置資訊

地址：桃園市大園區中華路19號

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：桃園市大園區亞仙烘焙坊越南麵包｜難怪在地人都大推！大到一手都快抓不住的巨大越南法麵包





燊森紅豆餅 位置資訊

地址：桃園市大園區中正東路三段33號

電話：0925-261-237

完整介紹由部落客「Panda's Paradise 」於窩客島分享：桃園大園｜燊森紅豆餅．在地人激推！隱藏版爆餡紅豆餅，多種口味任你選擇！



▲桃園大園小吃推薦！亞仙越南麵包超巨大越南法國麵包，大到單手握不住。(攝影：部落客大手牽小手。玩樂趣 )



▲桃園大園小吃推薦！燊森紅豆餅有紅豆、巧克力、芋泥肉鬆、起司蛋等多達13種口味。(攝影：部落客 Panda's Paradise )





桃園大園美食推薦：玉将食堂、蒸煮流胡椒豬肚雞鍋、萊萊牛家莊

想吃正餐推薦韓國料理「玉将食堂」，除了必點釜山豬肉湯飯，韓式飯捲「陸海空起司飯捲」塞滿了紅蘿蔔、牛蒡、蛋皮以及小黃瓜，整捲份量超實在，就跟拳頭一樣粗；「蒸煮流胡椒豬肚雞鍋」豬肚雞湯頭由大骨與中藥材熬製8小時，加了中藥材和白胡椒，不會過辣，想吃火鍋、喝湯就來這家；「萊萊牛家莊」則以清燉牛肉湯聞名，添加蔬果熬煮的湯頭清甜不油膩，老饕吃法必搭自製椒麻豆腐乳沾醬，是大園當地高評價的必訪名店。





玉将食堂 位置資訊

地址：桃園市大園區中山南路255號1樓

電話：03-386-5138

完整介紹由部落客「小珊珊」於窩客島分享：大園美食推薦！最愛的韓式飯捲在玉将食堂，道地吃法一秒置身韓劇，韓國原汁原味搬來台，超激推的愛店！





蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 位置資訊

地址：桃園市大園區菓林路19號

電話：03-383-9388

完整介紹由部落客「呂萱萱愛分享 」於窩客島分享：乳白色湯頭淡淡胡椒香、濃郁又甘甜





萊萊牛家莊 位置資訊

地址：桃園市大園區民生路168號

電話：03-385-2568

完整介紹由部落客「圍事小哥」於窩客島分享：大園美食推薦-萊萊牛家莊，大推牛肉蓋飯套餐超美味！油蔥乾麵更是讓我胃口大開！店裡的招牌冷滷也很不錯喔。



▲桃園大園韓式美食推薦！超人氣「玉将食堂」主打釜山豬肉湯飯，推薦必點拳頭大韓式飯捲。(攝影：部落客 小珊珊)



▲桃園大園美食推薦！萊萊牛家莊必點清燉牛肉湯，添加蔬果熬煮的湯頭清甜不油膩。(攝影：部落客 圍事小哥)





桃園大園咖啡廳推薦：鞦CHILL Cafe & Bistro、小巷43

賞完桃園彩芋季，推薦到橫山書法藝術公園旁的「鞦CHILL Cafe & Bistro」，深藍色貨櫃咖啡提供燉飯、義大利麵等餐點，在2樓還能邊欣賞湖畔綠地，而青埔人氣早午餐「小巷43」，份量超足的法式吐司拼盤，附帶的紅茶或綠茶還能免費續杯，也有松露野菇義大利麵、燉飯等餐點，是許多人推薦的餐廳，來吃早午餐、晚餐都很適合。





鞦CHILL Cafe & Bistro 位置資訊

地址：桃園市大園區大成路二段68號

電話：03-287-8568

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【桃園食記】鞦CHILL Cafe & Bistro - 公園湖畔旁的貨櫃屋網美餐館，二樓玻璃座位區超美





小巷43 位置資訊

地址：桃園市大園區領航北路四段58號

電話：03-287-6652

完整介紹由部落客「麥的小窩」於窩客島分享：桃園青埔早午餐推薦｜小巷43-Alley Cafe～免服務費、餐點豐富美味份量十足，還是家寵物友善餐廳



▲桃園大園景觀咖啡廳推薦！鞦CHILL Cafe & Bistro2樓能邊吃美食，邊欣賞湖畔綠地。(攝影：部落客 雞蛋糕生活美學專題報告)



▲桃園大園咖啡廳推薦！小巷43大份量法式吐司拼盤，附帶紅茶還能免費續杯。(攝影：部落客 麥的小窩)

春季賞花不只桃園海芋，全台海域、繡球花景點

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▲桃園大園韓式美食推薦！超人氣「玉将食堂」主打釜山豬肉湯飯，推薦必點拳頭大韓式飯捲。(攝影：部落客 小珊珊)