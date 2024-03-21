【桃園食記】鞦CHILL Cafe & Bistro

這天帶小孩到青埔的橫山書法藝術公園走走，意外的發現位在公園旁的鞦CHILL Cafe & Bistro，這間是今年新開的店，整間餐廳使用貨櫃屋做為建築本體，店內設置了相當多漂亮的場景供客人拍照，前方草皮還能讓小孩盡情奔放，店內提供多種早午餐和義大利麵、飲料等食物，餐飲都很有水準，假日一起跟家人朋友來CHILL一下吧！

搭乘捷運可在領航站下車，步行約五分鐘可抵達，開車前往可停大成路路邊停車格。

▲剛走到店門口就會被深藍色的貨櫃屋和前方大片早皮深深吸引，有著滿滿的度假氛圍阿！

▲餐廳一樓走廊有半開放用餐區。

▲一樓室內用餐區的亮點就是仿櫥窗風格的展示櫃，很有在歐洲街頭的FU。

▲另一區的貨櫃屋用餐區，讓我直接聯想到花蓮的貨櫃屋星巴克。

▲一樓通往二樓的階梯，會經過這個由雲朵和藤椅布置而成的階梯休憩空間，用完餐在這裡聊天真的超放鬆！

▲二樓用餐空間被大片落地窗包圍採光超好，還能欣賞對面公園綠油油的草地風景！

▲二樓還有戶外的吧台用餐區，點杯飲料或咖啡坐在這一定超極chill的。

▲茶水區提供檸檬水和兒童餐具可自行取用。

▲鞦CHILL菜單：開胃餐酒菜和早午餐類。每人低消一份主餐或一杯飲料用餐時間2小時，有10%服務費。

▲鞦CHILL菜單：義大利麵和燉飯類。

▲鞦CHILL菜單：沙拉、濃湯和飲品類。

▲鞦CHILL菜單：飲品和蛋糕類。

▲套餐+188元 法式玉米濃湯：濃湯很香濃上面還淋了一圈鮮奶油，旁邊附一塊烤過酥酥的麵包，可沾著濃湯一起搭配使用。

▲套餐的熱奶茶： 玻璃杯使用古早花窗玻璃圖案非常美，奶茶表面浮上一層綿密的奶泡，奶味和茶味都蠻濃郁的，甜度也適中。

▲松露蕈菇奶油雞肉燉飯 398元：配料有番茄和菇類，雞肉使用舒肥的料理方式，雖然切得很大塊但完全不影響肉質，鮮嫩多汁，醬汁有濃濃的松露香氣，燉飯的米心是軟的但還是保有原本的顆粒口感。

▲羅勒青醬雞肉麵 398元：配菜為小番茄，並搭配松子和腰果讓口感更有層次，青醬醬汁調製得味道極好，鹹度適中，是盤很有水準的義大利麵。

▲義大利麵條口感彈牙有Q度，充分吸附了青醬醬汁很夠味，雞肉塊亦使用舒肥方式料理肉質超軟嫩。

雞蛋糕短評：位在公園旁的貨櫃屋早午餐餐廳，二樓採光明亮，有許多沙發區座位區每個角落都很好拍，餐點飲料有水準。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★



【鞦CHILL Cafe & Bistro美食資訊】

地址：桃園市大園區大成路二段68號

電話：032878568

官網：FB粉絲團

營業時間：10:00–17:00 (周二公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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