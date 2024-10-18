中原大學商圈超人氣的早午餐『小巷43-Alley Cafe』搬家來到桃園青埔地區

新店址鄰近桃園高鐵站、XPARK水族館、機捷領航站、華泰名品城，旁邊就是適合全家出遊的橫山書法藝術公園

來到附近遊玩都可以來享用早午餐，餐點有豐盛的早午餐拼盤、班尼迪克蛋、歐姆蛋、義大利麵、燉飯、漢堡等等可以選擇，品項非常豐富且多樣化

【目錄索引】

‧小巷43-Alley Cafe -環境介紹

‧小巷43-Alley Cafe -菜單

‧小巷43-Alley Cafe -餐點介紹

‧小巷43-Alley Cafe -停車資訊

‧小巷43-Alley Cafe -店家資訊

小巷43-Alley Cafe就在社區大樓的一樓店面

前方人行道種植不少綠色植物，有著寧靜、遠離塵囂的氛圍

門面帶有清新感，透過落地玻璃窗可以看到裡面用餐的人潮可不少

門口擺放菜單可以參考

外帶自取享有95折的優惠，且16:00~19:30義大利麵及燉飯附贈脆薯

【小巷43-Alley Cafe -環境介紹】

一走進來就可以看到適合網美拍照的空間

可以留下到此一遊的照片

用餐環境很寛闊，不會有壓迫感

且座位擺設也不會太擁擠

吧台前方也有高腳座位，很適合一個人來用餐的

店內無收服務費，採半自助式

自助區提供餐具及醬料，可自行取用

【小巷43-Alley Cafe -菜單】

小巷43-Alley Cafe菜單有早午餐拼盤、班尼迪克蛋、歐姆蛋、義大利麵、燉飯、漢堡、炸物、沙拉、鬆餅、兒童餐等等

※目前無供應帕尼尼

飲料系列

【小巷43-Alley Cafe -餐點介紹】

我們四人一人點一份套餐，再更換想喝的飲品

拿小盤子一起Share，每個人都可以嚐到四種餐點

小巷43-Alley Cafe早午餐系列豐盛，滿滿一盤

女生或食量較小的人一定能吃的很飽足，像我一個人應該是嗑不完一份

▲法式吐司早午餐 250元（供應時間早上~14:00、17:00~20:00）

法式吐司早午餐內有法式吐司、法式炒蛋、脆皮德國香腸、胡桃木培根、加拿大脆薯、無毒水耕蔬菜／當日水果、香醇紅茶／烘青綠茶（紅茶／綠茶可續杯，更換其他飲品折40元）

加拿大脆薯炸到外層香酥、裡面的馬鈴薯有著鬆軟的口感

而且雖然是炸物但吃起來完全沒有油膩感

薯條搭配蜂蜜芥末醬超級好吃

跟小麥一樣喜歡蜂蜜芥末醬的朋友，來到小巷43-Alley Cafe千萬不要錯過

無毒水耕蔬菜搭配胡麻醬，醬汁有著濃郁的胡麻香氣、蔬菜鮮脆爽口

法式吐司外表煎到有點焦香的色澤、裡面濕潤柔軟並保有彈性

淋上蜂蜜，多了不同風味的香甜口感

胡桃木培根有著獨特的香氣和風味

口感紮實中帶點油脂的香氣，咀嚼起來有著愈嚼愈香的感覺

脆皮德國香腸皮脆肉味香濃，吃起來有著脆彈的口感

而且裡面也保有鮮嫩多汁的口感

▲厚切花瓣法式吐司早午餐 280元（供應時間早上~14:00、17:00~20:00）

厚切花瓣法式吐司早午餐內有厚切花瓣法式、法式炒蛋、脆皮德國香腸、胡桃木培根、加拿大脆薯、無毒水耕蔬菜／當日水果、香醇紅茶／烘青綠茶（紅茶／綠茶可續杯，更換其他飲品折40元）

厚切花瓣法式吐司外層酥脆、裡面柔軟

淋上蜂蜜更多了獨有的香氣及甜味

而且光這四片吃完就很有飽足感

法式炒蛋柔軟滑嫩，有著蛋香、奶香

簡單淋上些許蕃茄醬帶點微酸、多層次的口感

▲松露野菇時蔬義大利麵 240元（可調整鹹度、辣度）

加購餐前軟法40元／加麵30元／加太陽蛋20元

加焗烤70元／加起司吐司30元

加入高麗菜、玉米筍、小黃瓜、杏鮑菇，松露給的量非常多，加好加滿

食用時將松露、奶油醬汁與義大利麵攪拌均勻

義大利麵條煮的恰到好處，保有麵條的彈性

吸收著松露與奶油醬汁，尤其奶油白醬味道超香濃的

而且義大利麵的份量很多

▲蒜炒嫩雞胸肉燉飯 250元（可調整鹹度、辣度）

加購餐前軟法40元／加飯40元／加太陽蛋20元

飲料升級濃湯30元（季節限定）／加焗烤70元／加起司吐司30元

蒜炒嫩雞胸肉燉飯有生菜、高麗菜、小黃瓜等，雞胸肉有著香濃的煙燻香氣

吃起來很嫩口也很有味道，且給的滿大塊，吃起來很滿足

燉飯燉煮到夠軟但又保有Q彈的口感，每粒米飯都有吸收到醬汁的味道

另外還有提供檸檬片可以搭配使用

但吃原本的味道就很美味了，所以我們是都沒有使用到檸檬片

▲泰式奶茶 100元（每日限量）

很多人喜歡泰式奶茶但又擔心過甜，小巷43-Alley Café的泰式奶茶甜度剛剛好

更特別的是加上奶蓋，有著更豐富的味蕾

讓泰式奶式多了鹹鹹的風味，好好喝

▲伯爵歐蕾 120元

比起一般鮮奶茶多了伯爵的香氣，風味更獨特

尾韻散發著伯爵獨特的滋味及奶香

▲奶蓋紅茶 90元（每日限量）

加上奶蓋讓紅茶變得更豐富有層次的口感

奶蓋給上厚厚一層，是小麥心目中喜歡的奶蓋飲品

口感綿密、鹹中帶甜，單吃鹹鹹風味帶有芝士奶香，而且奶香非常濃郁

與紅茶混合在一起也讓口感更加乘

▲焦糖奶茶 80元

散發著焦糖的香氣及淡淡的甜味，是一款甜而不膩的飲品

【小巷43-Alley Cafe -停車資訊】

開車來的朋友，可以停在大成路上路邊的收費停車格

另外大成路上也有一家收費停車場，平日30元／時（平日當日最高120元／15小時為上限，可跨夜）、假日40元／時

或是停在青昇路上的收費停車格

小巷43-Alley Cafe原本在中原大學商圈就是一家人氣很高的早午餐

來到桃園青埔的新址依舊人氣不減，假日尖峰時段可說是一位難求

餐點豐富、份量十足，用餐環境乾淨舒適、服務態度親切有禮貌

不管是住在桃園青埔或是來到桃園遊玩，尤其附近有XPARK、橫山書法藝術公園、青塘園等等，都可以安排到小巷43-Alley Cafe享用美食

【小巷43-Alley Cafe -店家資訊】

店名：小巷43-Alley Cafe

地址：桃園市大園區領航北路四段58號

營業時間：

週一~三10:00~15:00、17:00~20:00

週五10:00~16:00

週六~週日09:30~20:00（週四公休）

電話：03-287 6652

粉絲專頁：https://www.facebook.com/alleycafe43/?locale=zh_TW