大園火鍋店推薦必吃的店家，乳白色湯頭的豬肚雞鍋，選用精煉大骨熬製超過八小時，添加中藥材和白胡椒，味道香醇又濃郁，愛吃辣的朋友可以選擇鴛鴦鍋，內用麻辣鍋還能無限加豆腐跟鴨血

撰文。拍攝／呂萱萱

位於菓林路上，桃園機場約七分鐘車程，靠近三民路二段路口，鄰近菓林國小、菓林夜市，開車可停特約停車場（旁邊的大園區農會停車場）

用餐空間很乾淨，每張桌子的距離不會太擁擠，而且冷氣也很強，怕熱的朋友不怕吃到滿頭大汗

（如下圖）店家有沾醬區，可以依自己的口味來調整，但我個人是沒有使用，因為不用沾醬就很好吃囉

今天我們二個人來用餐，點了鴛鴦鍋（豬肚雞鍋＋麻辣）上菜前店員先讓我們試一下豬肚雞鍋的湯底，若覺得太淡或太鹹，都可以調整

胡椒豬肚雞鍋，選用精煉大骨熬製超過八小時，裡面有加了中藥材和白胡椒，不會過辣或過嗆，口感溫郁順口又好喝，鹹香味道很迷人，不論加了什麼料來煮，都非常好吃

麻辣鍋辣口不辣胃，有淡淡的椒麻香，嚐起來不死鹹，內用還可以無限續豆腐跟鴨血，真的很超值

我個人非常喜歡豆腐，Q彈滑嫩非常入味，而且完全沒有豆臭味哦

黑豬胸腹肉：油花豐富均勻、肉質鮮嫩多汁，口感富有彈性，吃得到豬肉的自然香氣

安格斯牛小排： 油花分布細緻均勻豐富，肉質鮮甜又軟又嫩，記得不要涮太久，稍微涮熟就很好吃了

黄金福袋：表皮是豆皮，整個造型很喜氣，內餡吃起來有點像魚漿，已經有鹹味了，所以不太需要沾醬吃

吃火鍋少不了海鮮，這次點了北海道大干貝跟大草蝦，尺吋真的很霸氣，實在有夠大的

↑北海道大干貝：口感細緻又飽滿，吃起來滑嫩又彈牙，吃得到干貝本身的甜味，放到豬肚雞湯鍋煮很適合

↑大草蝦：草蝦的尺吋也不小，口感超扎實，吃完非常滿足，而且蝦殼的部份也有先做處理，吃得時候就不太需要用手剝蝦

非基改腐竹：色澤金黃透亮，擁有濃郁特殊的豆香味，口感相當有嚼勁

關廟麵：麵條有咬勁，而且不易過軟，吸收湯汁的能力強，煮火鍋太適合了

綜合蔬菜盤：吃了滿滿的肉跟海鮮，也可以來份青菜中和一下，綜合蔬菜盤有玉米、高麗菜、大白菜、南瓜、白蘿蔔，鮮度非常夠

鳳梨醋飲：滿推薦搭配火鍋吃，味道微酸微甜，非常解膩

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