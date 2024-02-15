桃園越南麵包推薦這家亞仙烘焙坊越南麵包，之前寫阿箴越南法國麵包，留言超多推薦亞仙烘焙坊越南麵包，說是桃園最好吃最大的越南法國麵包！個人覺得阿箴越南法國麵包已經夠強了，又大料又多，還有比它更厲害？真的要來朝聖吃個一分高下！

亞仙烘焙坊越南麵包|交通方式&停車資訊

這家亞仙烘焙坊越南麵包就在大園中華路上，外觀真的很低調，但生意真的很好，我們來的時候是下午接近打烊時間，還是有很多人不段的上門購買，而且一買都是五～六個！路邊可以暫停一下，停車還算方便

亞仙烘焙坊越南麵包的法國麵包也是自己做的，攤位後方就是自己的法國麵包工廠，當麵包出爐時，頓時瀰漫著超香的麵包香味，而且這裡的法國麵包真的有夠大顆啦，法國麵包切開後直接送到前面裝料，亞仙烘焙坊越南麵包裝料也沒再跟你小氣，配料塞好塞滿

亞仙烘焙坊越南麵包|菜單&價目表

最便宜一個最低只要$55就可以吃得到，平價又澎派，光是一個就可以讓你吃得超級飽，CP值算是非常高，但在地人幾乎都是直上最頂，超大一顆滿料也只要$75

亞仙烘焙坊越南麵包|燒肉加蛋夾心麵包

這越南麵包真的超巨啦，拿在手上真的有夠重！應該目前吃過最大的越南法國麵包

哈哈哈，亞仙烘焙坊越南麵包超像橄欖球的啦，有夠大一顆，而且剛烤好的法國麵包有夠香酥！

亞仙烘焙坊越南麵包的內餡也是滿到一個不行，烤得酥香的法國麵包會先抹上奶油跟越南豬肝醬，接著再擺入蘿蔔絲、切片小黃瓜、荷包蛋、越南火腿，這裡的燒肉是用台式的紅燒肉，接著再淋上魚露，這裡的辣是放生辣椒，請斟酌點小辣就好

裡面的配料豐富，醃蘿蔔給的超多，酸酸甜甜，口感好似水梨，裡面的紅燒肉片也很不錯，根本就是肉排等級，軟嫩鹹香，還加了一顆荷包蛋，一般越南法國麵包不會放荷包蛋，放了感覺超加分！

亞仙烘焙坊越南麵包是目前我吃過的最大顆的，重點是他也不貴，尤其是那個醃蘿蔔真的有夠銷魂啦，入口不僅很清爽，微微的酸味跟脆爽的口感，真的一年四季都很適合吃，法國麵包本體也是無可挑惕，麵包香跟酥脆感都很厲害，如果有來大園玩，亞仙烘焙坊越南麵包絕對要買！

亞仙烘焙坊越南麵包

地址：桃園市大園區中華路19號

電話：0911 988 941

營業時間：06:30–16:00（週一公休）

店家/景點資訊

店家名稱：亞仙烘焙坊越南麵包

所在地址：臺灣

營業時間：日 二 三 四 五 六 06:30-16:00

店家電話：0911 988 941

評價：★★★★★

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