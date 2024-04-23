桃園大園美食,大園工業區美食,桃園牛肉推薦,萊萊牛家莊

因為這次大園的工程案場實在太大了～所以老人家我又跑到大園工業區附近覓食啦。拿出手機滑著滑著，谷歌姐姐說剛好附近有一家牛家莊，評論上有寫牛肉蓋飯不錯吃～反正開車不到3分鐘我就晃去看看，結果啊………那裡的牛肉蓋飯真的有夠好吃！搭配套餐挺划算的呢！（雙姆指

沒想到一吃就上癮了！雖然價格比起工地現場叫的便當貴不少，但是萊萊牛家莊的餐點太合我胃口了！我甘願多花點錢但吃得更開心更滿足呢。

萊萊牛家莊

033852568

桃園市大園區民生路168號 請點我開始萊萊牛家莊導航

11:00～20:00，五月份起每個月的第一個星期六日店休兩日！若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：門口白線可停車～店旁也有空地可停。

店內環境

店裡環境就這樣，外面有張大圓桌～裡面大約有七張的四人桌，天氣熱的時候裡面也會開冷氣不會太熱啦。飲料跟幾樣現成的小菜都放在外面冰箱裡，要的話自己拿再跟老闆娘說就行了。

走到廚房前會看到不少的滷菜，這可是闆娘自己大推的冷滷喔～敢吃辣的同學記得加一點店家自己炒的辣椒醬，中辣以上！

萊萊牛家莊菜單

菜單就在店門口大家自己參考一下，4/15號起各品項都會調漲10元喔！坦白說價格不算太便宜啦，但如果餐點夠美味的話我還是願意常來吃的。

牛肉蓋飯套餐（蓋飯單點140元+牛肉湯）：210元

先上的是牛肉蓋飯套餐的牛肉湯，老闆娘說肉有比單點的牛肉湯少一些啦但是湯頭都一樣唷！我剛坐下就聽到後面有一對夫妻一直問闆娘說湯頭是不是加了很多的蔬果下去煮？雖然是清燉的湯但是喝起來卻非常清甜！我一試之下果不其然～湯的口味不會很重非常的好喝呢！應該是加了洋蔥下去煮才有這種清甜吧？

牛肉湯用的是牛肋條，讓我意外的是竟然非常輕鬆就可以咬斷！而且肉質還挺嫩的呢。

然後可以試試看這裡的招牌沾醬，椒麻豆腐乳醬！！！闆娘都會先調好幾碟放在醬料區，我每次點完餐直接拿一碟回去桌上，濃郁香辣的沾醬配上清燉的牛肋條真的太好吃了～（大口吞

撒上蔥花的牛肉蓋飯好吃到讓我整碗端起來吃！因為牛油在底下記得要稍微拌勻來吃喔～醬汁香甜夠味，然後用的肉應該是嚼勁十足的牛腱肉，但主廚切得很薄所以吃起來不但鮮嫩也不會失了口感呢，而且份量很多！再加上一份青菜跟半顆滷蛋這樣一碗140元我覺得我可以接受！

重點來了，萊萊牛家莊煮的飯超好吃啊！粒粒飽滿而且越吃越香～看到我端著碗狂吃的老闆娘笑著說我家的飯好吃對吧？這可是我們試了很多地方才找到的心目中的米，一兩個禮拜就要開車去花蓮載米呢！而且我個人覺得一口飯再配一口湯，厚重配上清甜，絕配啊！！！

招牌冷滷：價錢請去問老闆娘！

坦白說我個人對滷味比較沒有愛好啦，但看每個人進來幾乎都會點幾樣來吃所以我也跟著去點了幾樣，豆皮跟素腰很好吃～

——————————我是分隔線—————————————

過沒幾天我又跑去萊萊，這次看裡面差不多坐滿了我就坐在外面的大圓桌。因為今天早餐吃得少所以我一進店裡就跟老闆娘喊說我要一碗牛肉麵再加一碗牛油拌飯！然後就換來一個白眼……＂你是吃得完啊？有這麼餓嗎？？？＂，哼哼哼………我已經好久沒遇到會小看我食量的店家了呢，來吧！連一粒米都不會剩下喔喔喔！

清燉牛肉麵：190元

麵用的是寬麵，口感厚實有咬勁～清燉的牛肉湯一樣非常清甜！

肉也給的挺有誠意的，數一數大約有六塊的牛肋條～沾那個椒麻腐乳醬真的太好吃了，我都吃上癮了！

但天良說我覺得不便宜！如果真要選的話我比較推薦上次來吃的牛肉蓋飯套餐ＸＤ

牛油拌飯：80元

感覺就是少了牛肉的牛肉蓋飯，不過滋味跟蓋飯一樣鮮美～而且飯一樣超級好吃！！！我願意為了這裡的飯一直來吃喔。

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上星期五我又跑去吃啦！萊萊我挺喜歡的一點是沒有午休時間，所以我可以工作到下午一點左右再去吃，這樣就省得人擠人了對吧？點了油蔥乾麵跟魯肉飯套餐之後直接跟闆娘說＂沒錯我今天很餓！！＂ＸＤ

油蔥乾麵：70元

因為已經有套餐的牛肉湯了，所以就來試試乾麵吧。老闆娘特地交代說一定要拌勻才吃，因為自製的醬料都在碗底啦～我很努力地拌了很久結果老闆娘送餐到外面的時候看到我的乾麵又翻了個白眼，＂吼！你的麵怎麼那麼白啦？沒有仔細拌對嗎？要把醬翻起來才對啦！＂，好的我再加把勁來拌麵吧！

想說應該就普通的油蔥口味乾麵嘛，拌那麼久吃起來會比較好吃嗎？還真的爆好吃的！而且還加了烏醋之類的酸酸甜甜的非常開胃！這在夏天吃也太棒了吧？再配上冷滷應該超適合的呢！（整碗端起來吃ＸＤ

魯肉飯套餐（魯肉飯單點80元+牛肉湯）：190元

我還特地問了一下，套餐的牛肉湯跟單點的一樣嗎？老闆娘爽朗地說當然一樣啦，牛肉也一樣多喔！不過她也有提醒說牛肉蓋飯套餐的牛肉湯的肉會少一點啦，畢竟蓋飯已經有很多牛肉了。

這個魯肉飯我也很愛吃，雖然用得都是瘦肉但吃起來口味鹹中帶點一點點的甜味，非常清爽呢！

這時候剛好有位小姐帶著兩位印尼朋友進來，應該是翻譯吧？她用英文介紹了店裡的餐點之後去跟老闆娘點了三人份的餐，然後還跟印尼朋友問說好吃否？兩個人比起大姆指說＂Very Goood！＂，然後老闆娘就開心地笑了～還附上一句教學說＂應該要說勁厚呷啦＂，我說妳等等啊，這口音聽著就像宜蘭人嘛！原來闆娘還真的是宜蘭人呢。

雖然說在大園有不少餐館都用牛肉當招牌，但這家萊萊牛肉莊是我個人最喜歡吃的一間喔！（姆指

然後啊大家都這麼用心地看到最後了，有空到圍事的臉書粉專按個讚追蹤一下吧！最近臉書的觸及超低的啦～（淚奔

店家/景點資訊

店家名稱：萊萊牛家莊

所在地址：臺灣桃園市大園區民生路168號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:00

店家電話：033852568

評價：★★★★★

備註資訊：

5月起第一個星期六日店休2天

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