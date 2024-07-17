看《非常律師禹英禑》好想吃韓式飯捲！

熱愛吃韓式料理的小編，不管是豆腐鍋、辣炒年糕還是豬肉湯飯

，真的都好喜歡，特別是有飯有肉又有菜的飯捲〜

推薦大園這家超道地韓式飯捲，好吃到就像一秒到韓國！

【玉将食堂】位於大園小學旁，開車來的朋友可以停在對面World Gym桃園大園店附設停車場

距離青埔、機場車程也都只需要10分鐘，交通超級方便

店內主打8種風味的韓式飯捲以及韓式定食，也有多種特色小吃，像是辣炒年糕、拌飯、韓式拉麵等

迫不及待進入餐廳，餐廳內為暖色系的木質裝潢為主

店內的座位不多，大概就只有十多個位子，餐廳內盡是悠閒的氛圍

這趟週六中午來用餐已經看到人潮，現場也有不少客人外帶(一次10個20個那種)

闆娘超級親切，對待客人都跟朋友一樣，不會因為人潮多匆忙就擺臉色

闆娘說，秉持著健康、美味的理念，除了新鮮蔬菜類，其餘食材全是韓國進口

，就是想帶給大家最道地的韓式風味，就連韓國客人都說這裡很道地！

看了一下菜單，不只販售飯捲，還有許多餐點選項，重點價格很平實

飯捲口味也超多元，還有提供多款韓式定食及鍋類，從傳統的韓式料理到創新口味統統都有

QR Code掃碼點餐，掃碼桌邊立牌，掃描完可瀏覽店家菜單，並進行線上點餐

實現了卷飯捲的機器化！

超酷的啦〜竟然還有這種機器，聽說機器捲的更紮實，口感也不會鬆散

均勻鋪好食材捲飯、迅速捲好飯捲，可以快速做好多款飯捲，一氣呵成

飯捲裡有滿滿蔬菜，韓式醬煮牛蒡絲、蛋皮、小黃瓜、紅蘿蔔，用料超實在，每塊都很大顆的

外層海苔刷上麻油很香，滿滿餡料更是讓人吃的好過癮〜

本以為現點現做上菜速度會頗慢，但沒想到上菜速度卻頗讓我意外

，正當我們邊喝開水邊跟闆娘聊天時，沒多久餐點就陸續上桌

什麼都想點一盤，點些兩人都喜歡的餐點，就是好幾道超澎湃，看起來像是辦桌一樣豐盛XD

【鮪魚MAYO飯捲】

塞滿了紅蘿蔔、牛蒡、蛋皮以及小黃瓜，鮪魚與韓國沙拉醬超搭的且味道剛剛好不會搶味

加入爽脆的生菜吃起來清爽又沒有負擔，鹹鹹甜甜有夠涮嘴，到現在還是念念不忘……

口感清爽豐富讓人停不下來，屬於比較爽口沒負擔的飯捲〜

飯捲的米飯粒粒分明軟硬度適中，入口會有明顯的韓國特色芝麻香油味道

本來對台灣的韓式海苔飯捲已經沒什麼信心了，因為吃過太多家都很雷

，玉将飯捲好吃到我自己吃完一條，這家韓式飯捲真的很可以！

【陸海空起司飯捲】

一份可以飽到天靈蓋的巨大韓式紫菜飯捲，浮誇滿餡，食材新鮮、份量超實在

他們家的陸海空起司飯捲跟我的拳頭一樣粗，是我目前見過尺寸最大的飯捲！

尺寸比一般大三倍而且鮪魚內餡加的毫不手軟誇張的多，一個人絕對一餐吃不完的份量

口感吃起來超有層次，真的如同韓劇裡演的超好吃！

【釜山豬肉湯飯】

韓國釜山美食必吃豬肉湯飯！

最道地的豬肉湯飯就在這！不用飛韓國就能吃到！

濃郁卻清爽的豚骨湯頭，很濃很濃的豬骨湯直接加入白飯，沒有特別調味

一般來說比較道地的吃法，會將飯和韭菜都丟進湯裡吃，泡菜和蘿蔔則是像配菜一樣，搭配著吃

清爽香甜的大骨湯頭，混合微辣開胃的辣醬，每一口都口齒留香〜

【韓式烤肉定食-豬肉】

一個人就能輕鬆享用的韓定食，所有定食都會包含3種小菜，以及生菜包肉(綠拔葉、芝麻葉)

豬肉烤到金黃酥脆的時候，吃起來脆脆的，很香，非常的美味

爽口的五花肉，搭配包菜和泡菜、青辣椒、啤酒和韓劇就是一大享受

【嫩豆腐鍋】

看似簡單的豆腐鍋，但吃下去超驚艷的！！！

湯頭滑嫩香辣，完美融合辣豆芽的濃郁滋味，暖胃又滿足

嫩豆腐長條圓形好特別啊〜

豆腐是韓式火鍋專用豆腐條，這兒的豆腐鍋直接用半條，超霸氣！

豆味很濃然後真的很嫩，入口即化的嫩豆腐配上微辣但鮮甜的湯頭，這款豆腐湯真的是太下飯了

【玫瑰辣炒年糕】

「玫瑰醬炒年糕」是前陣子在韓國非常流行的一款炒年糕，以辣醬當作紅醬

，加入了白醬之後中和了原本辣炒年糕的辣度，並帶有奶油香味

有著味如其名的絕佳口感，瑰紅色的湯汁裡滿滿的年糕、魚板、鑫鑫腸等美味食材

韓式辣醬加上奶油白醬，更多了點奶香，吃起來辣度較低，微辣又帶點甜度，好喜歡〜

醬汁濃醇、軟嫩Q彈的年糕，每一口都超入味

【韓定食】

他們也有做客制化的餐盒耶，豐富的太讓我驚艷了，光看餐盒就令人食指大動〜

每一樣都新鮮又美味，而且配菜還超多樣，讓人每天都想吃XD

餐盒可以美成這樣，量又這麼多，食材又這麼好，應該很少見(根本就是佛心來著)

小珊珊碎碎念：

喜歡吃韓式的捧油們這篇必收藏！

一整捲滿滿的蔬菜和蛋白質，營養滿分、健康又美味，有國民小吃的稱號

，不用飛韓國就能吃到最道地的韓國味

在地食材、風味與巧思，每道料理彷彿都置身味蕾饗宴，熱愛韓式美食的你別錯過

【Info】

【玉将食堂 교찬분식】

地址：桃園市大園區中山南路255號1樓

營業時間：11:00–14:00, 16:00–19:00 (週四公休)

電話：03 386 5138

官方粉專：玉将食堂

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